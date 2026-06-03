Microsoft’tan AI geliştiricilerine sürpriz: Surface RTX Spark Dev Box

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Build etkinliğinde yalnızca yeni Surface Laptop Ultra modelini duyurmakla kalmadı aynı zamanda yapay zeka geliştirme süreçlerine odaklanan yeni bir masaüstü sistemi olan Surface RTX Spark Dev Box'ı da tanıttı. Nvidia’nın yeni Arm tabanlı RTX Spark platformunu kullanan cihaz özellikle yerel yapay zeka geliştirme, model eğitimi ve uzun süreli hesaplama gerektiren iş yükleri için tasarlandı.

Yapay zeka iş yüklerine odaklanıyor

Şirketin açıklamalarına göre Surface RTX Spark Dev Box, dizüstü formundaki Surface Laptop Ultra'nın masaüstü odaklı bir versiyonu olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla bu cihaz uzun süre çalışan eğitim süreçleri, ajan tabanlı yapay zeka iş akışları ve yerel model ince ayarları gibi yoğun görevleri sürdürecek şekilde geliştirildi.

Tam Boyutta Gör Yeni Surface RTX Spark Dev Box'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri 100 watt'lık termal tasarımı. Bu değer, RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarlarda görülen yaklaşık 45 ila 80 watt aralığındaki termal bütçenin üzerine çıkıyor. Daha geniş soğutma kapasitesi sayesinde sistem, uzun süreli ve yoğun yapay zeka işlemlerinde performansını daha istikrarlı biçimde koruyabiliyor.

Donanım tarafında ise Surface RTX Spark Dev Box, Nvidia’nın RTX Spark platformunun sunduğu avantajlardan yararlanıyor. Sistem, 128 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunuyor. Bu sayede cihazın yerel olarak 120 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini çalıştırabileceği ifade ediliyor.

Microsoft, Majorana 2 çipini tanıttı: Kübit ömrü 20 saniyeye çıkt 9 sa. önce eklendi

Microsoft ayrıca cihazın bir petaflop seviyesinde yapay zeka hesaplama performansı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca mevcut RTX Blackwell GPU, yapay zeka görevlerinin yanı sıra grafik ve oyun performansında da önemli bir rol oynuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre grafik performansı, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan GeForce RTX 5070 Laptop GPU seviyesine yakın bir deneyim sağlayabiliyor.

Yazılımı da özel

Microsoft, cihazın yazılım tarafında da geliştiricilere yönelik çeşitli optimizasyonlar sunduğunu açıkladı. Surface RTX Spark Dev Box, geliştiricilere özel olarak yapılandırılmış Windows 11 Pro ile geliyor.

Sistemde Visual Studio Code, GitHub Copilot ve diğer geliştirme araçları önceden hazırlanmış durumda bulunuyor.

Bu yapılandırmada koyu tema varsayılan olarak etkinleştiriliyor, görev çubuğu geliştirme odaklı sadeleştiriliyor, Widget'lar kaldırılıyor ve Rahatsız Etmeyin modu açık geliyor. Ayrıca Geliştirici Modu etkinleştirilmiş durumda olurken, PowerShell 7 de varsayılan komut satırı ortamı olarak ayarlanıyor.

Fiyat henüz açıklanmadı

Microsoft, Surface RTX Spark Dev Box'ın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını henüz paylaşmadı. Ancak şirket, cihazın bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD'de Microsoft'un çevrim içi mağazası üzerinden satışa sunulacağını doğruladı.

Surface RTX Spark her ikisi de 3.999 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olan AMD'nin Ryzen AI Halo PC'sine ve Nvidia’nın DGX Spark mini PC'siyle rekabet edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Bilgisayar Haberleri

Microsoft, Surface RTX Spark Dev Box’u tanıttı: Ne işe yarıyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: