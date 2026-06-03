Microsoft’tan AI geliştiricilerine sürpriz: Surface RTX Spark Dev Box

Yapay zeka iş yüklerine odaklanıyor
Şirketin açıklamalarına göre Surface RTX Spark Dev Box, dizüstü formundaki Surface Laptop Ultra'nın masaüstü odaklı bir versiyonu olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla bu cihaz uzun süre çalışan eğitim süreçleri, ajan tabanlı yapay zeka iş akışları ve yerel model ince ayarları gibi yoğun görevleri sürdürecek şekilde geliştirildi.
Donanım tarafında ise Surface RTX Spark Dev Box, Nvidia’nın RTX Spark platformunun sunduğu avantajlardan yararlanıyor. Sistem, 128 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunuyor. Bu sayede cihazın yerel olarak 120 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini çalıştırabileceği ifade ediliyor.
Microsoft ayrıca cihazın bir petaflop seviyesinde yapay zeka hesaplama performansı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca mevcut RTX Blackwell GPU, yapay zeka görevlerinin yanı sıra grafik ve oyun performansında da önemli bir rol oynuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre grafik performansı, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan GeForce RTX 5070 Laptop GPU seviyesine yakın bir deneyim sağlayabiliyor.
Yazılımı da özel
Microsoft, cihazın yazılım tarafında da geliştiricilere yönelik çeşitli optimizasyonlar sunduğunu açıkladı. Surface RTX Spark Dev Box, geliştiricilere özel olarak yapılandırılmış Windows 11 Pro ile geliyor.
Sistemde Visual Studio Code, GitHub Copilot ve diğer geliştirme araçları önceden hazırlanmış durumda bulunuyor.
Bu yapılandırmada koyu tema varsayılan olarak etkinleştiriliyor, görev çubuğu geliştirme odaklı sadeleştiriliyor, Widget'lar kaldırılıyor ve Rahatsız Etmeyin modu açık geliyor. Ayrıca Geliştirici Modu etkinleştirilmiş durumda olurken, PowerShell 7 de varsayılan komut satırı ortamı olarak ayarlanıyor.
Fiyat henüz açıklanmadı
Microsoft, Surface RTX Spark Dev Box'ın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını henüz paylaşmadı. Ancak şirket, cihazın bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD'de Microsoft'un çevrim içi mağazası üzerinden satışa sunulacağını doğruladı.
Surface RTX Spark her ikisi de 3.999 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olan AMD'nin Ryzen AI Halo PC'sine ve Nvidia’nın DGX Spark mini PC'siyle rekabet edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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