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Windows Phone 8.1 bildirim merkezi ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,3b
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25
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone 8.1 bildirim merkezi ortaya çıktı

Microsoft'un Windows Phone 8.1 güncellemesi ile rakip platformlardaki gibi bir bildirim merkezi sunacağı artık kesin olarak bilinirken, yeni görseller gelmeye devam ediyor.

Görsellere göre yeni bildirim merkezinin adı Action Center olarak belirlenmiş durumda. Merkez ekranda yukarıdan aşağıya doğru kaydırma yaptığınızda ortaya çıkıyor ve 4 temel kısayolu gösteriyor. Bunlar Wi-Fi, Bluetooth, Uçak Modu ve Sürüş Modu. Ayrıca tarih ve batarya yüzdesi de gösteriliyor.

Tam olarak ekranı indirdiğinizde ise merkez tüm bildirimlerle karşınıza geliyor. Bildirimleri sağa sürükleme ile silebilirken, uygulamalar da bireysel olarak bildirimleri kontrol edebiliyor.

Action Center yanında sesli asistan Cortana, ayrı ses kontrol tuşları, müzik oynatıcının kontrolünün üst panelde belirmesi gibi yeni özellikler de bu güncellemede yerini alacak. Güncellemenin Nisan başında yayınlanması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-8.1-Action-Center-notification-center-leaks_id52398 Yorum Yaz
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pckobat_78 5 yıl en beğenilen
Şimdi işletim sistemi tam olacak gibi duruyor.
Batarya yüzdesi sadece bildirim ekranı çektigimizde mi gözükecek acaba ?
Şahsen wifi v.s o kadar önemli değil ama sosyal ag bildirimleri çok güzel olacak. Birde insanlar eline alıp şu ekranı aşağı çekiyorda bizde yok o diyorsun ya işte ondan kurtulmak paha biçilemez :)
Birde şu facebook v.s daha iyi entegre edilse tam bir oturmadı o uygulamalar. Ama çok güzele gidiyor wp...
Şimdi işletim sistemi tam olacak gibi duruyor.Batarya yüzdesi sadece bildirim ekranı çektigimizde mi gözükecek acaba ?Şahsen wifi v.s o kadar önemli...
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302sino 5 yıl
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Bay H 5 yıl
Windows Phone 8.1 sdk nın yayınlanması ile birlikte bir çok detay açığa çıktı;
forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Çok mu geç oldu ne? :)
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71212514 5 yıl
Ben artık bildirim sorununun çözüleceğini düşünüyorum,8.1 ile beklentim çok büyük hayırlısı
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Sebastian Bach 5 yıl
Patent falan varsa google birakmaz.
cok cakma olmus.
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expo-9009 5 yıl Sebastian Bach
Sebastian Bach
Patent falan varsa google birakmaz.
cok cakma olmus.

Neyin patenti mesela
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hawloo 5 yıl Sebastian Bach
Sebastian Bach
Patent falan varsa google birakmaz.
cok cakma olmus.

Google neredeyse 50 patenti Nokia'dan izinsiz kullanıyordu ve Nokia'nın sıkıntılı zamanları olduğu için dava açmayıp belli bir miktara anlaşıyordu. Şimdi bu patentler 10 yıllığına Microsoft'un elinde
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redbest 5 yıl
Cok android cakmasi olmus. Daha ozgun ve farkli bir cozum beklerdim. Ama guzel haber.

Arayuz ise bugune kadar kullandigim en pratik arayuz. Degismemeli. Sadece 6kucuk karo destegi gelse iyi olur. Belki biraz da renklendirme.
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mares626 5 yıl
Geç bile kaldılar
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Halfmoon37 5 yıl
Şarjın durumuna falan ikidebir çubuğu mu çekicez. Şebeke, wifi, batarya kalıcı olarak dursa üstte daha iyi olur.
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jumuu 5 yıl
Bide mobil veri'yi koysalarmış iyi olurmuş.
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insunwetrust 5 yıl jumuu
jumuu

Bide mobil veri'yi koysalarmış iyi olurmuş.

O 4 seçeneğe istediğinizi kendiniz koyarsınız. Grafiktekiler temsili. Ayarlardan düzenlenebilecek.
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The Arkham Knight 5 yıl jumuu
jumuu

Bide mobil veri'yi koysalarmış iyi olurmuş.

Hocam sanırım ordaki seçenekleri sen ayarlayabiliyorsun öyle okumuştum burda bir konuda.
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General. 5 yıl
Kaç ay oldu bi bildirim çubuğu güncellemesi yayınlayacak Peh yeniliğe bak.Ara yüz değişmeli asıl yenilik O olacak.
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ulasates 5 yıl General.
web101
Kaç ay oldu bi bildirim çubuğu güncellemesi yayınlayacak Peh yeniliğe bak.Ara yüz değişmeli asıl yenilik O olacak.

Insanlar arayüzü beğendiği, kolay bulduğu icin alıyor ki yeni Microsoft yeni geçiş yaptıgı bir tasarımı bırakmaz
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Dark Templar 5 yıl General.
web101
Kaç ay oldu bi bildirim çubuğu güncellemesi yayınlayacak Peh yeniliğe bak.Ara yüz değişmeli asıl yenilik O olacak.

Olurya arayüzü değiştirmek gibi bir aptallığa düşerler ve bunu android veya iosa benzetirlerse bu telefonu daha kullanmam..

şuanki arayüz harika eksikleri var sadece...
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302sino 5 yıl
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