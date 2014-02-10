Windows Phone 8.1 bildirim merkezi ortaya çıktı





Microsoft'un Windows Phone 8.1 güncellemesi ile rakip platformlardaki gibi bir bildirim merkezi sunacağı artık kesin olarak bilinirken, yeni görseller gelmeye devam ediyor.





Görsellere göre yeni bildirim merkezinin adı Action Center olarak belirlenmiş durumda. Merkez ekranda yukarıdan aşağıya doğru kaydırma yaptığınızda ortaya çıkıyor ve 4 temel kısayolu gösteriyor. Bunlar Wi-Fi, Bluetooth, Uçak Modu ve Sürüş Modu. Ayrıca tarih ve batarya yüzdesi de gösteriliyor.





Tam olarak ekranı indirdiğinizde ise merkez tüm bildirimlerle karşınıza geliyor. Bildirimleri sağa sürükleme ile silebilirken, uygulamalar da bireysel olarak bildirimleri kontrol edebiliyor.





Action Center yanında sesli asistan Cortana, ayrı ses kontrol tuşları, müzik oynatıcının kontrolünün üst panelde belirmesi gibi yeni özellikler de bu güncellemede yerini alacak. Güncellemenin Nisan başında yayınlanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-8.1-Action-Center-notification-center-leaks_id52398