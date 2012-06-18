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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone Tango, Microsoft'un güncelleme geçmişi sayfasında yer aldı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows Phone Tango güncellemesi Microsoft'un Windows Phone mobil işletim sistemi güncelleme sayfasında yer almaya başladı.

Avrupa'da satılan Nokia Lumia 900'lerde bulunan 8773.98 numaralı sürüm mesajlaşma, SIM kart kontakları ve diğer alanlarda iyileştirmeler sunuyor. Güncellemenin Windows Phone cihazlara ne zaman geleceğini açıklanmasa da Windows Phone Tango cihazları çıkmaya başladıktan hemen sonra Microsoft'un mobil operatörlerle çalışma içine girip güncellemenin mevcut kullanıcıların da hizmetine sunulacağı sözü verilmiş durumda. 

Tango güncellemesinin diğer Windows Phone cihazlara ne zaman geleceği hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak Microsoft'un ilerleyen zamanlarda diğer cihazlar içinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/6/18/3094332/windows-phone-tango-refresh-update-existing-devices Yorum Yaz
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ihtiyarjedi 6 yıl en beğenilen rainblackk
rainblackk

Napak ölekmi?

haberi zorla okuttuğukları için birazdan DH Yönetim'i senden özür dileyecek bekle sakın çıkma forumdan
rainblackkNapak ölekmi?haberi zorla okuttuğukları için birazdan DH Yönetim'i senden özür dileyecek bekle sakın çıkma foru...
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TsG 6 yıl
Tango ile birlikte Türkçe desteği de gelecek...
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vedatist 6 yıl
Arkadaşlar bende android telefon var ve tango yu kurdum ama sadece telefon hafızasını görüyor sim karttaki numaraları görmüyor bu genel olan bir kuralmı yoksa benim telefondamı bir hata var?
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yigong2033 6 yıl
bir kaç ay sonrada wp8i duyuracak...
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Batuist 6 yıl
C2H5OH
rainblackk Napak ölekmi?
haberi zorla okuttuğukları için birazdan DH Yönetimi senden özür dileyecek bekle sakın çıkma forumdan

muhahahaha öldüm gülmekten : )))))) hahahahahaa Allahta seni güldürsün... : )))))
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Batuist 6 yıl
yani yedi nokta kaç oluyor bu tango??? windows 8 öncesi neden bu kadar zaman emek sermaye ayırmış ki buna??? win8e aktarsaymış emeğini parasını semayesini mühendisini işgücünü vs.. bir kaç ay sonrada wp8i duyuracak...
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ama=neden 6 yıl
niye bu kadar geciktiler tango için anlamadım.
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rainblackk 6 yıl
Napak ölekmi?
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ihtiyarjedi 6 yıl rainblackk
rainblackk

Napak ölekmi?

haberi zorla okuttuğukları için birazdan DH Yönetim'i senden özür dileyecek bekle sakın çıkma forumdan
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Guest-F8946C419 6 yıl rainblackk
rainblackk

Napak ölekmi?

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