Windows Phone Tango, Microsoft'un güncelleme geçmişi sayfasında yer aldı





Windows Phone Tango güncellemesi Microsoft'un Windows Phone mobil işletim sistemi güncelleme sayfasında yer almaya başladı.





Avrupa'da satılan Nokia Lumia 900'lerde bulunan 8773.98 numaralı sürüm mesajlaşma, SIM kart kontakları ve diğer alanlarda iyileştirmeler sunuyor. Güncellemenin Windows Phone cihazlara ne zaman geleceğini açıklanmasa da Windows Phone Tango cihazları çıkmaya başladıktan hemen sonra Microsoft'un mobil operatörlerle çalışma içine girip güncellemenin mevcut kullanıcıların da hizmetine sunulacağı sözü verilmiş durumda.





Tango güncellemesinin diğer Windows Phone cihazlara ne zaman geleceği hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak Microsoft'un ilerleyen zamanlarda diğer cihazlar içinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/6/18/3094332/windows-phone-tango-refresh-update-existing-devices