Windows Phone yol haritası sızdı; Tango 2012 2.çeyrekte, Apollo ise 4. çeyrekte geliyor

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 büyük umutlarla başladığı 2011 yılında sistemi baştan aşağı yenileyen Mango güncellemesi ile iddialı bir adım attı. 2011 yılı sonuna geldiğimizde Nokia ile ortaklık yaparak Mango güncellemesi yüklü iki modeli görkemli bir etkinlikle kamuoyuna tanıttı. Windows Phone ile ilgili en son 2011 yılı 3. çeyrek verileri paylaşıldı ve 1 milyon 700 bin satışla yüzde 1.5'lik bir pazar payına sahip.





Özellikle Nokia'nın Lumia modelleriyle nasıl bir başlangıç yapıldı henüz bilinmiyor. Nokia satışları işletim sisteminin kaderini belirlemesi açısından önemli. Şimdilik üst seviye pazarına hitap eden Windows Phone cihazlarının orta ve alt seviye pazara da uyumlu hale getirilmesi açısından Tango adlı yeni güncelleme üzerinde çalışıldığı biliniyor. WMPoweruser sitesi tarafından ele geçirilen yol haritası, 2012 yılında Microsoft'un planlarını da gözler önüne serdi.





Microsoft'un mobil işletim sisteminin giriş seviyesi pazara hitap etmediği için yaygın bir kullanıma sahip olamayacağı yönünde eleştiriler devam ederken yol haritasına göre firmanın 2012 2. çeyrek itibariyle Tango güncellemesini dağıtacağı belirtiliyor. Tango güncellemesi düşük çözünürlük ve donanım gereksinimi nedeniyle uygun fiyatlı Windows Phone cihazlarının satışına da kapı açmış olacak. Ancak bu tarih değişebilir ve daha erken bir zamanda yayınlanması beklentisi büyük.





Windows Phone işletim sisteminin diğer büyük güncellemesi olan ve muhtemelen Windows Phone 8 olarak lanse edilecek Apollo'nun çıkış tarihi ise 2012 son çeyrek olarak belirlenmiş. Apollo güncellemesi ile rekabetçi süper telefon olarak adlandırılan amiral gemisi modeller piyasada olacak ve daha çok işletmelere odaklanacak. Yine bazı çevrelere göre Apollo güncellemesi bir çeyrek önceden yaygın kullanıma sunulabilir.





Ortaya çıkan yol haritası kesin olmasa da yine de gerçeğe yakın bir bilgi veriyor. Ancak yine de bu iki güncellemenin kaderi Nokia Lumia modellerinin pazarda oluşturduğu taleple doğru orantılı olarak belirlenecektir.