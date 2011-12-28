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Windows Phone yol haritası sızdı; Tango 2012 2.çeyrekte, Apollo ise 4. çeyrekte geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 büyük umutlarla başladığı 2011 yılında sistemi baştan aşağı yenileyen Mango güncellemesi ile iddialı bir adım attı. 2011 yılı sonuna geldiğimizde Nokia ile ortaklık yaparak Mango güncellemesi yüklü iki modeli görkemli bir etkinlikle kamuoyuna tanıttı. Windows Phone ile ilgili en son 2011 yılı 3. çeyrek verileri paylaşıldı ve 1 milyon 700 bin satışla yüzde 1.5'lik bir pazar payına sahip.

Özellikle Nokia'nın Lumia modelleriyle nasıl bir başlangıç yapıldı henüz bilinmiyor. Nokia satışları işletim sisteminin kaderini belirlemesi açısından önemli. Şimdilik üst seviye pazarına hitap eden Windows Phone cihazlarının orta ve alt seviye pazara da uyumlu hale getirilmesi açısından Tango adlı yeni güncelleme üzerinde çalışıldığı biliniyor. WMPoweruser sitesi tarafından ele geçirilen yol haritası, 2012 yılında Microsoft'un planlarını da gözler önüne serdi.

Microsoft'un mobil işletim sisteminin giriş seviyesi pazara hitap etmediği için yaygın bir kullanıma sahip olamayacağı yönünde eleştiriler devam ederken yol haritasına göre firmanın 2012 2. çeyrek itibariyle Tango güncellemesini dağıtacağı belirtiliyor. Tango güncellemesi düşük çözünürlük ve donanım gereksinimi nedeniyle uygun fiyatlı Windows Phone cihazlarının satışına da kapı açmış olacak. Ancak bu tarih değişebilir ve daha erken bir zamanda yayınlanması beklentisi büyük.

Windows Phone işletim sisteminin diğer büyük güncellemesi olan ve muhtemelen Windows Phone 8 olarak lanse edilecek Apollo'nun çıkış tarihi ise 2012 son çeyrek olarak belirlenmiş. Apollo güncellemesi ile rekabetçi süper telefon olarak adlandırılan amiral gemisi modeller piyasada olacak ve daha çok işletmelere odaklanacak. Yine bazı çevrelere göre Apollo güncellemesi bir çeyrek önceden yaygın kullanıma sunulabilir.

Ortaya çıkan yol haritası kesin olmasa da yine de gerçeğe yakın bir bilgi veriyor. Ancak yine de bu iki güncellemenin kaderi Nokia Lumia modellerinin pazarda oluşturduğu taleple doğru orantılı olarak belirlenecektir.

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sonalp 7 yıl
Ortaya çıkan yol haritası kesin olmasa da yine de gerçeğe yakın bir bilgi veriyor. Ancak yine de bu iki güncellemenin kaderi Nokia Lumia modellerinin pazarda oluşturduğu taleple doğru orantılı olarak belirlenecektir.
kimin düşüncesi bu, haberi veren ekrem kardeşimizin mi yoksa ? sanane kardeşim akıbetinden, sen haberini yap, yorumunu bizim gibi yaz altına. mümkünse sen haber yapma böyle devam ederse senin haberlerini okumadan pas geçicem.
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selcuk20 7 yıl
Windows Phone 7'li bir telefon almayı düşünüyordum ama iOS'la yarışacak seviyedeki kısıtlama ve eksiklikleri sonucu kararsız kaldım. Bir diğer şey de Microsoft'un çok ağır güncelleme çıkarması. iOS'a ve Android'e bakıyorsunuz senede 3-4 kere güncelleme çıkarıyor, sürekli eksiklikleri giderip sistemi geliştiriyor. Microsoft senede 1-2 güncelleme ile bir yere varamaz. Zaten geriden geliyor. Daha sıkı çalışması gerekli. Ben sertacarslan arkadaşın yorumuna katılıyorum. Muhtemelen öyle bir planları olduğundan ağırdan alıyorlar. Şu an daha uygun fiyatlara daha güçlü özellikleri olan Android'li telefon alınabiliyorken Windows Phone 7'yi ilgi çekici kılan çok önemli bir özellik yok. Bana göre tek ilgi çekici yanı farklı olması. Yaygın olmadığı ve farklı bir arayüzü olduğu için biraz çekici geliyor. Ama ne diskine erişebiliyorsunuz, ne HDMI çıkışı var, ne arkaplan koyma imkanınız var ne de ön kamerası (en son çıkan büyük boyutlu modeller haricinde).
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K084K 7 yıl
daha hala türkiye piyasında windows phone lg e900 optimus 7 haricinde yokken ve türkçe dil desteği yokken...bu yeni tango ve apollo herhalde 2019 gibi türkiyey gelir ve yine türkçe desteği olmadan tabi..
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sertacarslan 7 yıl
Bence WP7 asla başarılı olamayacak ve hatta kendisinden bir pazar payı da beklenmeyen bir ara ürün. Halen üzerinde çalışılmasının tek nedeni, piyasadaki Winmo kaynaklı kötü Microsoft imajını ve önyargıları gidermek ve mobil piyasasını psikolojik olarak Win8'e hazırlamak.
Microsoft'un Win8 atılımının önemli nedenlerinden biri, dokunmatik mobil platformlar (tablet-pda) ki bu, Win8 için yapılan arayüz seçiminden belli. 2013 yılı Win8'in lansman yılı olacağına göre WP7 1-2 yıl daha var olmaya ve geliştirilmeye devam edecek, Win8'in çıkışından itibaren de misyonunu tamamlamış bir işletim sistemi olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak.
2013 bence aynı zamanda Nokia'nın da Microsoft tarafından satın alındığı ve Microsoft'un çok geciktiği mobil platformuna üretici olarak giriş yaptığı yıl olacak.
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DH Misafiri 7 yıl
Su ya da bu sekilde wp artik pazarda yer alacak. Ve emnimki windows 8 ile birlikte kullanimi dahada artacaktir.
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Paroksetin 7 yıl
Nokia'nın sevmediğim tek yanı birden fazla işletim sistemini ayrı ayrı telefonlarda kullanmasıdır.Yani wp7, meego, symbian üç tane var üç tanesinin ikisinden vazgeçsin artık milletin kafası karışıyor hangisinden alsam diye sabit tek bir tane işletim sistemi kullansınlar.
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Volkanbaba 7 yıl Paroksetin
TianLeiLe

Nokia'nın sevmediğim tek yanı birden fazla işletim sistemini ayrı ayrı telefonlarda kullanmasıdır.Yani wp7, meego, symbian üç tane var üç tanesinin ikisinden vazgeçsin artık milletin kafası karışıyor hangisinden alsam diye sabit tek bir tane işletim sistemi kullansınlar.

Ne alaka diğer firmalarda birsürü os kullanıyor
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Guest-F8946C419 7 yıl
Microsoft windows 8 ile birlikte pazar payını bayağı arttıracak gibime geliyor..


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