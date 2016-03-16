Windows Store'dan oyun almamak için sebepler

Steam ile Windows Store arasındaki farklar neler? Microsoft'un mağazasında oyun hangi destekler yok? Oyun oynarken nelerden mahrum kalacaksınız? Hepsi ve daha fazlası videomuzda sizleri bekliyor.

Microsoft, Windows 10 ile birlikte Windows Store üzerinden oyun satışını arttırmak için düğmeye bastı. Bir çok kısıtlama ile oyun üreticilerini ve tüketiciyi zorlayan Windows Store'u sizler için değerlendirdik.