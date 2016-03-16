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Windows Store'dan oyun almamak için sebepler

3 yıl
43,9b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Steam ile Windows Store arasındaki farklar neler? Microsoft'un mağazasında oyun hangi destekler yok? Oyun oynarken nelerden mahrum kalacaksınız? Hepsi ve daha fazlası videomuzda sizleri bekliyor.
Microsoft, Windows 10 ile birlikte Windows Store üzerinden oyun satışını arttırmak için düğmeye bastı. Bir çok kısıtlama ile oyun üreticilerini ve tüketiciyi zorlayan Windows Store'u sizler için değerlendirdik. 
 

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ADANAL1 3 yıl en beğenilen
Videoyu izlemedim ama şu başlık bile ne kadar yanlı olduğunuzu gösteriyor.
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mementopolis 3 yıl
Alkan, Microsoft 'öldü daha vurma istersen
.

Edit : Ayrica cok fena Beddua okur.


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Alkan, Microsoft 'öldü daha vurma istersen.Edit : Ayrica cok fena Beddua okur....
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Ryder1511 3 yıl
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Colouse 3 yıl
Biyturs_OnSr
Alkandan yine güzel bir bölüm. Değinmek istediğim birkaç madde var. 1- Haklısın 2- V-Syncin açık olarak gelmesi bence problem olmamalı. Microsoft şuan Xbox kullanıcılarını hedefliyor gibi geldi bana, akıcı bir oyun deneyimi için V-Syncin açık olması şart. Zaten FPS oyunu yok şuan Windows Storeda. 3- Borderless Fullscreenin açık olarak gelmesinin sebebi Windows tuşu + G kombinasyonu. Fullscreen modda bu kombinasyonu yapınca ekranda hiçbir şey çıkmıyor, ayrıca Windows bildirimleri geldiğinde ekranda gözükmüyor, bu her oyuncunun isteyeceği bir şey değil bana sorarsanız. 4- Haklısın ama sırf bu platformdan uzak tutmak için yeterli değil bence. 5- Steam Controller desteği bir zahmet olmasın
Windows platformu varken Steamin kendi platformunu duyurması Microsoftun tabi ki de hoşuna gitmemiş olacak ki böyle bir tepki göstermiş. 6- Fraps benzeri programlar neden desteklenmiyor bilmiyorum ama az önce belirttiğim Windows 10 ile gelen Windows tuşu + G kombinasyonu ile Fraps ve diğer benzeri programlardan çok daha başarılı bir şekilde oyun kaydı yapılabiliyor (bu kombinasyonu Steam oyunlarında da kullanabilirsiniz :) ). Bütün gün arkada açık bıraksanız bile performans düşüşü olmuyor Raptrda olduğu gibi. Windows Storedan oyun aldım, kayıt yapamıyorum diye bir şey yok yani. Ayrıca bunu Xbox uygulamasında düzenleyip, isimlendirip, topluluk ile paylaşabiliyorsunuz. 7- Haklısın 8- Henüz belirsiz 9- Dediğim gibi Xboxı PCye taşımaya çalışıyor, bu nedenle Exclusive oyunları şimdiden getirmeye başladı, Xbox gibi bir altyapıyı PCye getirip, Exclusive oyun koymamak olmazdı zaten. Son olarak, şuan karşılaştırma yapmak için daha çooooooooook erken. Benim bildiğim zaten Windows Storeda 2 oyun var PC oyunu olarak. Tomb Raider ve Gears of War. Steamin kütüphanesiyle karşılaştırdığımızda 2 çok düşük bir rakam. Rakamlar şöyle binlere çıksın, o zaman karşılaştıralım derim. Daha çıkalı bir kaç ay olmuş sistemi, 2003 yılından bu yana gelişmekte olan Steam ile karşılaştırıyorsunuz.

Bu karşılaştırmanın nedeninin bu iki oyunu Steam üzerinden almak yerine Windows'un marketinden almayı düşünenler için olduğunu düşünüyorum. Yoksa gerçekten gereksiz bir karşılaştırma. Biri PC oyunculuğunu ayakta tutan bir platform :)
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MonacoDoom 3 yıl
V-SYNC'in açık gelmesi savunulacak birşey değil. G-SYNC yada FREESYNC monitör alanlar napacak kardeşim boş yere ne diye tepkime süresine (lag) mağruz kalacak. Özelliklede online oyunlarda V-SYNC'in ne kadar etki ettiğini bilmiyor musunuz?
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vollkan59 3 yıl
Ben beğendiğim oyunu alır akarım...MS miş Steam,origin,uplay bakmam...Bunun olması iyi oldu,Steam de kendine bir çeki düzen versin...Alkan Bey den her zamanki gibi polemik yaratnak için açılmış bir haber...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mr.Legend 3 yıl vollkan59
vollkan59

Ben beğendiğim oyunu alır akarım...MS miş Steam,origin,uplay bakmam...Bunun olması iyi oldu,Steam de kendine bir çeki düzen versin...Alkan Bey den her zamanki gibi polemik yaratnak için açılmış bir haber...

Her konuda senin gibi en az bir elemanın bulunması ne garip bir şey (!)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Daima İleri 3 yıl
Microsoft PC mağazasından tablet/telefon uygulamalarını arka plana atmalı. Telefonumdan kat ve kat güçlü bilgisayarımda basit oyun/uygulama mağazası görmek hoşuma gitmiyor.
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tobepeople 3 yıl
Windows Store telefonda neyi başarmış ki windows'ta da bir işe yarasın? Herkes nefret ediyor Windows Store'den hala az da olsa kazanmanın derdinde bunlarla uğraşacağına Steam ile anlaşmalı. Xbox bir halt yiyemiyor diye PC'ye çıkıyor Windows 10 satışını arttırmak istiyorlarsa en kolay yol mobile'i kaldırıp windows'u iki platforma da taşımak. Son olarak kendi kuyusunu kendisi kazmayı her zaman beceriyor ne yazık ki Microsoft. Ben Steam'in yerinde olsam madem öyle bizde böyle derim bütün oyunların dx11 destekli çıkmasını sağlarım hiçbiri dx12 istemesin elinde patlasın Windows 10 da Dx12 de varsın Xbox oyunlarını oynamayalım zaten videodakilere göre rezalet bir iş yapmışlar. Windows Store'ye gerek yok ki koy steam'e ne satacaksan satsın adamlar işte yani açık ve net söyleyeyim o zaman ofis programlarını da anti-virüs programlarını da hatta işletim sistemlerini bile sata bilir ben alırım işletim sistemini indirim zamanları steam cüzdan ile alacak bir şey bulamıyorum yoksa yeterince param var item alıp satarak bile 100 lira yapabildim aklı varsa tüm programlarını koyar Steam'e...
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Nostromo- 3 yıl
Aman abi windows mağazasımı, eksik kalsın. Daha games for windows live felaketinden yeni kurtulmuşken yeni bir macera istemiyorum şahsen. GTA 4 yıllardır steam hasabımda duruyor, legal olarak oynayamadım daha. Gfwl'a kayıt istiyor, keyi giriyorum ama kabul etmiyor. Orjinal oyuna crack yapmak zorunda kaldım. Böyle bir rezaletten sonra oyunları steam, origin ve uplayden % 90 daha ucuza satsalar bile bana hiç bir kuvvet windows mağazasından oyun aldırtamaz
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Dovahkiin 3 yıl
"Bu bildiğin GFWL 2 olmuş" demeyeceğim çok acımasızlık olur.

Ama eksiği çokmuş bu kadar olacağını düşünmemiştim.
Daha yeni yeni büyük oyunlar buraya geliyor, umarım en kısa sürede sorunları düzeltirler.
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Mutlak.Sıfır 3 yıl
Çok doğru noktalara iyi eleştiriler yapılmış. Phil reis bazı şeyleri başlattı ama böyle oyuncuları kazanamaz. Pc kullanıcılarını Xbox'dan gelen 3-4 oyunla çok kolay çekemezsin yanına, bu sorunları düzeltmek bile yetmez, çünkü karşında bu işin standardını belirlemiş Steam var.
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SilenthillDream 3 yıl
oyunun dosyasını bulamıyorsunuz böyle bir saçmalık yok
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WoXeD 3 yıl
steam biraz daha kassa linux üzerinde çalıştırtır oyunları.geliştiricilere vs destek olur yapar bunu.Ama ms şuan kendi bacağına sıkıyor bence.
sanırım ilerde steami öldürmek için bazı oyunların haklarını falan komple satın almaya çalışacak ms. ve steam in ms üzerinde çalışmasını engeller.
böyle bir durumda steam işletim sistemi yapıp,mevcut abone sayısınıda ön planda tutarak oyun firmalarına kendini kanıtlarsa ki bence çokda zor değil, artık oyunlar konsolmu pc mi yada hangi konsoldan ziyade hangi market şeklinde alıcısını düşündürür.
Şahsi görüşüm şuan steam üzerinde bulunan oyunlarımın hepsi steamos üzerinde çalışıyor olsa saniye düşünmem windowsu silerim.
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simbolmina 3 yıl
ADANAL1
Videoyu izlemedim ama şu başlık bile ne kadar yanlı olduğunuzu gösteriyor.

Adamlar iftira atmış gibi yorum yazıyorsunuz. Paranız boşa gitmesin, karşılığını alın diye haber yapmışlar mis gibi.
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metebyr 3 yıl
gears of war da şuan sadece windows store da erişilebilir, bunun yanında forza ücretsiz gelince zaten herkes alırım bir dal diyerek kullanacak sonrasında belki fh2 devamında quantum break, gears of warlar 4 e kadar derken hatrı sayılır kullanıcı olacaktır. zamanla da gelişir eşek değiller ya. 49 lira gow güzel duruyor mesela enpara steam bitirip ayın enparalısı diye windows store yapacak sanırım, e bende oradan alırım böyle durumlar da var
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