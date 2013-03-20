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Windows bilgisayar sistemleri için bildirim merkezi, "Sonic-connect 2"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows bilgisayar sistemleri için bildirim merkezi,
Windows bilgisayar sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir ürün olan Sonic-connect 2, bağlandığı sistem üzerinde meydana gelen değişiklikleri ve yenilikleri anlık olarak kullanıcılara gösterebiliyor.
Windows bilgisayarlara basit şekilde USB üzerinden bağlanan ve oldukça ufak boyutlarda olan Sonic-connect 2, bağlandığı sistem üzerine yüklenen özel yazılımı sayesinde bir bildirim merkezi görevini üstleniyor. Cihaz, yazılım üzerinde yapılan ayarlamalar sayesinde E-posta, Skype çağrıları/mesajları ya da benzer hızlı mesajlaşma programlarından gelen bildirimleri, üzerinde yer alan LED ışıklar, ses ve titreşim sistemi sayesinde kullanıcılara haber verebiliyor. Ayrıca sistem başından uzun süreli ayrılmalar sırasında kaçırılan bildirimler, kırmızı ışık ile ayrı olarak kullanıcılara gösteriliyor.
Devamlı olarak bilgisayar başında oturmak istemeyen ancak önemli bildirimlerden sürekli haberdar olmak isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş bir ürün olan Sonic-connect 2, firmanın resmi sitesi üzerinde 49.95$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Sonic-connect 2 hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.sonicalert.com/products-signaling-systems-SEC.html 

http://www.sonicalert.com/products-signaling-systems-SEC.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 6 yıl
Gereksiz, etkili bir kapsamlı kullanımı yok.
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meego 6 yıl
gereksiz yer kalabalığı
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
nano receıver logitech merkasına ait sanki
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thinkwithbrain 6 yıl
gereksiz.. yakında pc ye gömülü gelir merak etmeyin.
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Yusac 6 yıl
Kablo kirliliğinden başka bir şey değil bu bence.
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darknesss45 6 yıl
bluetoothdan falan haberleri yok herhalde
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Be All My Sins Remembered 6 yıl darknesss45
darknesss45

bluetoothdan falan haberleri yok herhalde

Artık ondan sonra ikide bir ya şarja takarsın ya da pilini değiştirirsin.
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