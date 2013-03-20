Windows bilgisayar sistemleri için bildirim merkezi, "Sonic-connect 2"

Windows bilgisayar sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir ürün olan Sonic-connect 2, bağlandığı sistem üzerinde meydana gelen değişiklikleri ve yenilikleri anlık olarak kullanıcılara gösterebiliyor.

Windows bilgisayarlara basit şekilde USB üzerinden bağlanan ve oldukça ufak boyutlarda olan Sonic-connect 2, bağlandığı sistem üzerine yüklenen özel yazılımı sayesinde bir bildirim merkezi görevini üstleniyor. Cihaz, yazılım üzerinde yapılan ayarlamalar sayesinde E-posta, Skype çağrıları/mesajları ya da benzer hızlı mesajlaşma programlarından gelen bildirimleri, üzerinde yer alan LED ışıklar, ses ve titreşim sistemi sayesinde kullanıcılara haber verebiliyor. Ayrıca sistem başından uzun süreli ayrılmalar sırasında kaçırılan bildirimler, kırmızı ışık ile ayrı olarak kullanıcılara gösteriliyor.

Devamlı olarak bilgisayar başında oturmak istemeyen ancak önemli bildirimlerden sürekli haberdar olmak isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş bir ürün olan Sonic-connect 2, firmanın resmi sitesi üzerinde 49.95$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Sonic-connect 2 hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.sonicalert.com/products-signaling-systems-SEC.html

http://www.sonicalert.com/products-signaling-systems-SEC.html