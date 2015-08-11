Windowsa 10'u God Mode özelliği ile kullanın: "Tüm ayarlar elinizin altında olsun"

Microsoft'un bir süredir Windows işletim sistemleriyle verdiği God Mode özelliği sayesinde 260'dan fazla ayara tek bir ekranda ulaşabilmek mümkün. Bu videomuzda, God Mode özelliğine nasıl erişebileceğinizi Windows 10 ile gösteriyoruz.

Gode Mode kodu: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}



