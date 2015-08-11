Windowsa 10'u God Mode özelliği ile kullanın: "Tüm ayarlar elinizin altında olsun"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un bir süredir Windows işletim sistemleriyle verdiği God Mode özelliği sayesinde 260'dan fazla ayara tek bir ekranda ulaşabilmek mümkün. Bu videomuzda, God Mode özelliğine nasıl erişebileceğinizi Windows 10 ile gösteriyoruz.
Gode Mode kodu: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
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Bazı arkadaşların yorumlarına istinaden, video içerisinde zaten Microsoft'un son 3 Windows sürümünde bu özelliği kullandığını söylüyorum.
Ama yaygın olarak bilinmeyen bir özellik olduğundan, hazır yeni bir işletim sistemi de çıkmışken göstermek istedim.
Teşekkürler.