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Windowsa 10'u God Mode özelliği ile kullanın: "Tüm ayarlar elinizin altında olsun"

3 yıl
64,5b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un bir süredir Windows işletim sistemleriyle verdiği God Mode özelliği sayesinde 260'dan fazla ayara tek bir ekranda ulaşabilmek mümkün. Bu videomuzda, God Mode özelliğine nasıl erişebileceğinizi Windows 10 ile gösteriyoruz.
Gode Mode kodu: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx57 3 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhaba,

Bazı arkadaşların yorumlarına istinaden, video içerisinde zaten Microsoft'un son 3 Windows sürümünde bu özelliği kullandığını söylüyorum.

Ama yaygın olarak bilinmeyen bir özellik olduğundan, hazır yeni bir işletim sistemi de çıkmışken göstermek istedim.

Teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba,Bazı arkadaşların yorumlarına istinaden, video içerisinde zaten Microsoft'un son 3 Windows sürümünde bu özelliği kullandığını söyl...
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Mr xXx 3 yıl
God Mode nedir yav? ALLAH "a şirk mi koşuyor microsoft?
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PAUL WALKER 3 yıl
Impulse_101
1 Yanıt Yanıtla +7
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9 Avatar Avatar Avatar
speedycihan 3 yıl
win7'de vardı bu klasör olayı yeni bir şey değil yani 5 senedir duruyor bende :D win10 geçince de çalıştı çok ilginç değil mi?
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soygar 3 yıl

Ben windows10 arka kapı dedim.İşe yarar kenarda dursun.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zahitfettahoglu 3 yıl
benim win 10 da omuyor bu godmod, win10 pro'da farklı bir kod gerekebilir mi?
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zahitfettahoglu 3 yıl
benim win 10 da omuyor bu godmod, win10 pro'da farklı bir kod gerekebilir mi?
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Vatikanli Mumin 3 yıl
Buradan ilerki win20- win30 gençliğine sesleniyorum siz siz olun paranızı böyle şeylere harcamayin ben harcadim pismanim
Ataniz olarak ogudum budur gidin hayatinizi yaşayın doğal ortamda
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Hadi Patates Patates 3 yıl Vatikanli Mumin
Zvezda
Buradan ilerki win20- win30 gençliğine sesleniyorum siz siz olun paranızı böyle şeylere harcamayin ben harcadim pismanim
Ataniz olarak ogudum budur gidin hayatinizi yaşayın doğal ortamda

hocam ne aldın harcadın anlamadım biraz açıklarmısın
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Hadi Patates Patates 3 yıl
Windows XP'den Windows 7 Yükledim

Windows 10 yüklesem sıkıntı olmazmı?
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Hadi Patates Patates 3 yıl Hadi Patates Patates
Hadi Patates Patates
Windows XP'den Windows 7 Yükledim

Windows 10 yüklesem sıkıntı olmazmı?


Up














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Virinom 3 yıl
Batuist
Bu windows 10a has bir özellik değil. bunu windows7de de windows 8de de kullanıyorduk...

Son 3 jenerasyon o demek oluyor zaten. Videoyu izlesen Erdi Bey de bahsetmiş.
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Infinitum 3 yıl
Bu olay XP'de de vardı diye hatırlıyorum ama kod farklıydı.

Bu arada videoyu izlemeden yorum yapan ne kadar çok adam varmış.
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yucelugr 3 yıl
Merhabalar. Başlat menüsünde ki Wep aramalarında ki varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirebilen var mı? Bir türlü bulamadım nereden yapacağımı.
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Fx47 3 yıl
Tanrı modu demekten çekiniyorsunuz... Tam bir rezalet. Ne olmuş yani adamlar tanrıya benzetmiş bence çok güzel de uymuş. Aman siz kullanmayın yoksa yanarsınız cehennemde, gerçi camiye gidenler iyi bilir başlarına ne felaketlerin geleceğini.
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derbeder.53 3 yıl
windowsa root atmış gibi hissettim kendimi
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MURATSPLAT 3 yıl
Windows masaütünü çok karışık yapıyor. Artık Gnu/Linux İşletim sistemlerinde bile masaüstünü sadeleştirmeye başladılar.
Zırt bırt masaüstünü yeni tasarım diye değiştirip kullanıca dayatmak ne kadar akıllıcadır.
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