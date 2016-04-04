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Wright Kardeşler'in 110 yıllık patenti mağarada ortaya çıktı

17 Aralık 1903'te ilk kez "havadan ağır" uçakla havalanan Wright Kardeşler'in 110 yıllık patenti bir mağarada ortaya çıktı. En son 1980 yılında görülen patent 36 yıldır kayıptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Wright Kardeşler'in 110 yıllık devrimsel "Flying Machine" patenti kaybolduktan 36 yıl sonra bir mağarada bulundu. ABD'nin çeşitli müzeleri ve arşiv dairelerinde saklanan patent en son 1980 yılında, ABD Ulusal Arşiv Dairesi'ne getirildiğinde görülmüştü.

İlk uçaklarını 17 Aralık 1903 yılında uçurarak tarihte bir ilke imza atan Wright Kardeşler'in bu uçuşu sadece 12 saniye sürmüş ve 37 metre ilerleyebilmişlerdi. Wright Kardeşler'in "Flying Machine" ismini verdikleri patentin başvurusuysa uçuştan 9 ay önce yapılmış ve patent nihayet 1906 yılında onaylanmıştı.

Missouri eyaletinde bir arşiv mağarasında ortaya çıktı 

110 yıllık patent Kansas City'de bir kireç taşı mağarasında ortaya çıktı. Sabit sıcaklığı ve stabil ortamı nedeniyle materyal saklamak için oldukça uygun bir yer olarak görülen Missouri mağarası yerden 18 metre aşağıda bulunuyor. ABD Ulusal Arşiv Dairesi'nin de birçok tarihi patenti saklamak için tercih ettiği Missouri mağarasına Flying Machine patentinin nasıl ulaştığıysa henüz bilinmiyor.

Havacılığın kilometre taşı olarak görülen patent bir arşiv çalışanı tarafından 22 Mart gününde bulundu. Wright Kardeşler'e karşı özel bir ilgiye sahip olan arşivci Missouri mağarasında kardeşlere ait birçok patentin de yer alması sebebiyle mağarayı araştırmak istemiş. Böylece mağaradaki kutuları karıştırmaya başlayan arşiv çalışanı patenti epey kolay bir şekilde ortaya çıkarmış.

Çok uzun bir süre sonra tekrar bulunan patent şimdiyse ABD'nin ulusal müzelerinde sergilenmek üzere Washington DC'ye götürülecek. Google Patents üzerinden de görüntüleyebileceğiniz patente ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

http://news.sky.com/story/1672477/missing-wright-brothers-patent-found-in-cave Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Mağara soğuk muymuş
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savarog 3 yıl

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kingman29 3 yıl
Arkadaş patentin mağarada işi ne? Kim koymuş onu oraya? Böyle şaka gibi haberler nerden çıkıyo yahu? Bilimin televolesi gibi haberleri kim piyasaya yayıyo anlamadık ki?
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Mephalay 3 yıl
Peygamberliklerini ilan etmemeleri kendileri icin uzucu olmus.
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LKLC 3 yıl
savarog
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fotoğrafı habere ekledim. teşekkürler :)
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Mağara soğuk muymuş
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savarog 3 yıl

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