XFX, Eyefinity teknolojisi için hazırladığı monitör standını tanıttı

Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini 8 Mart'ta duyurmaya hazırlanan XFX, oyuncular için yeni bir aksesuar hazırladı. Firma tarafından ilk defa CeBIT 2011 Fuarı'nda gösterilen bu aksesuar aslında Eyefinity X teknolojisi için hazırlanan monitör standından daha fazlası değil. Samsung gibi üreticilerin yüksek maliyetli Eyefinity monitör setlerine karşı hazırlanan bu stand ile kullanıcılara, 24-inç boyutuna kadar diledikleri üç monitörü Eyefinity X teknolojisi için birlikte kullanabilme olanağı tanınıyor.
Her monitör için yüksek, açı ve rotasyon ayarlamasına olanak tanıyan stand ayrıca iki adet USB 2.0 portuna ve kulaklık girişine de sahip. XFX tarafından Radeon HD 6990 lansmanını takiben pazara sunulması beklenen Eyefinity monitör standının yurt dışında 350£ seviyesindeki satış fiyatıyla pazara girmesi bekleniyor.
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bugun bi arkadaşta ey finiti kurmuş bilkentte odasında
valla bro ne çerçevesinden bahsediyorsun alıkmısın nesin diyor
oyuna bi girdinmi resmen akıyorsun sanki yerşeyle birsin bütünsün dünyadan kopuyorsun diyor ... üstüne bide küfür etti adamlar yapmış a... a.... k.... ya diye
bence çerçeveleri dert eden arkadaşlar bi oynasınlar sonra tekrar yazsınlar
bu arada leech de kurmuştu böyle bi sistem hiç sorun olmuyor diye belirtti özel olarak sormuştum gerçekten kullanan herkez sorun olmadıgını ön yargılı davrandıgını söylüyor ...
ati bu sefer yardırdı bu teknolojisi ile
çerçevesiz mönitör setleri çıkarsa ki çıksa cok daha deli birşey olur bu sistem