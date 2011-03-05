XFX, Eyefinity teknolojisi için hazırladığı monitör standını tanıttı

Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini 8 Mart'ta duyurmaya hazırlanan XFX, oyuncular için yeni bir aksesuar hazırladı. Firma tarafından ilk defa CeBIT 2011 Fuarı'nda gösterilen bu aksesuar aslında Eyefinity X teknolojisi için hazırlanan monitör standından daha fazlası değil. Samsung gibi üreticilerin yüksek maliyetli Eyefinity monitör setlerine karşı hazırlanan bu stand ile kullanıcılara, 24-inç boyutuna kadar diledikleri üç monitörü Eyefinity X teknolojisi için birlikte kullanabilme olanağı tanınıyor.

Her monitör için yüksek, açı ve rotasyon ayarlamasına olanak tanıyan stand ayrıca iki adet USB 2.0 portuna ve kulaklık girişine de sahip. XFX tarafından Radeon HD 6990 lansmanını takiben pazara sunulması beklenen Eyefinity monitör standının yurt dışında 350£ seviyesindeki satış fiyatıyla pazara girmesi bekleniyor.