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XFX, Eyefinity teknolojisi için hazırladığı monitör standını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20b
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24
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini 8 Mart'ta duyurmaya hazırlanan XFX, oyuncular için yeni bir aksesuar hazırladı. Firma tarafından ilk defa CeBIT 2011 Fuarı'nda gösterilen bu aksesuar aslında Eyefinity X teknolojisi için hazırlanan monitör standından daha fazlası değil. Samsung gibi üreticilerin yüksek maliyetli Eyefinity monitör setlerine karşı hazırlanan bu stand ile kullanıcılara, 24-inç boyutuna kadar diledikleri üç monitörü Eyefinity X teknolojisi için birlikte kullanabilme olanağı tanınıyor.

Her monitör için yüksek, açı ve rotasyon ayarlamasına olanak tanıyan stand ayrıca iki adet USB 2.0 portuna ve kulaklık girişine de sahip. XFX tarafından Radeon HD 6990 lansmanını takiben pazara sunulması beklenen Eyefinity monitör standının yurt dışında 350£ seviyesindeki satış fiyatıyla pazara girmesi bekleniyor.


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JrMaster 8 yıl en beğenilen
resme bakıp kötü diyorlar ama
bugun bi arkadaşta ey finiti kurmuş bilkentte odasında

valla bro ne çerçevesinden bahsediyorsun alıkmısın nesin diyor

oyuna bi girdinmi resmen akıyorsun sanki yerşeyle birsin bütünsün dünyadan kopuyorsun diyor ... üstüne bide küfür etti
adamlar yapmış a... a.... k.... ya diye

bence çerçeveleri dert eden arkadaşlar bi oynasınlar sonra tekrar yazsınlar

bu arada leech de kurmuştu böyle bi sistem hiç sorun olmuyor diye belirtti özel olarak sormuştum gerçekten kullanan herkez sorun olmadıgını ön yargılı davrandıgını söylüyor ...

ati bu sefer yardırdı bu teknolojisi ile

çerçevesiz mönitör setleri çıkarsa ki çıksa cok daha deli birşey olur bu sistem
resme bakıp kötü diyorlar amabugun bi arkadaşta ey finiti kurmuş bilkentte odasındavalla bro ne çerçevesinden bahsediyorsun alıkmısın nesin d...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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BraVe_06 8 yıl
Bence bu daha iyi gider...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Manero 7 yıl
amd yi seçmek için bir neden :)
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uniqron 8 yıl
benim bi arkadaşım kullanıyor çerçeveleri kendi kesti gayet rahat 5870 e6 ile kullanıyor resimlerini koyarım bir süre sonra foruma
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niksaçmabişeybence 8 yıl
demekki 8-10 sene sonra ultra geniş lcd ile gözlüksüz 3d olarak oyun oynayabileceğiz.
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sahoron 8 yıl
Genel olarak 3d teknolojisi lg optimus 3d telefonunda oldugu gibi yani canlı gözüküyor ama uzaktan filmlerde bazı sahnelerde özel ugraşılarak sanırım top felan gelıyor yuzune veya dıger seyler. Oyunlarda mermi felan gelmesi kafana bence zor. Canlı olur ama uzakta yani savasta bi köşede izlemek gibi bi oyunu. Yinede şu an ki hali tatminkar
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djduke 8 yıl
gerekliliği hep tartışılacak ancak teknolojinin iyisi kötüsü olmaz bence. Ben en çok 3d yi merak ediyorum ve geleceğini.Şu an için yeni bir teknoloji ancak ilerde oynarken mermilerin kafanın yanından geçişini görmek güzel olur diye düşünmekteyim. yada patlayan bombanın şarapnellerinin üzerine doğru gelişini görmek vs. vs..
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Mc_Leopard 8 yıl

djduke

gerekliliği hep tartışılacak ancak teknolojinin iyisi kötüsü olmaz bence. Ben en çok 3d yi merak ediyorum ve geleceğini.Şu an için yeni bir teknoloji ancak ilerde oynarken mermilerin kafanın yanından geçişini görmek güzel olur diye düşünmekteyim. yada patlayan bombanın şarapnellerinin üzerine doğru gelişini görmek vs. vs..



3D OYUN un gelmesini bekliyorsun yani

. Etrafına hiç baktın mı
Yıllardır oldu cıkalı
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sahoron 8 yıl
aslında bu yandaki cerceveleri kopmpakt yapsalar istedigin zaman cıkarıp takabilme olsa daha iyi olur 3ünü bi arada kullanabilin veya ayrı ayrı
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wahdet35tr 8 yıl
as ben yazana kadar adamlar icat etmiş bak benden çaldılar gördünmü :D:D:D ...
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wahdet35tr 8 yıl
ya ufak bi modla çerçeceden kurtulup sonsuzluğa giden adımı atabilirsin 3 tane 2.el aynı monitörden alırsın sağdaki ve soldaki monitörün tektarafını kesceksin ortadakinin 2 tarafını ama işçiliğin iyi olmak zorunda elimde imkan olsa yaparım
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Cidelee 8 yıl
Bu setle alacağın görüntü ile Lcd Tv ile alıcağın görüntü arasında dağlar kadar fark var.Lcd tv ile en fazla 1920x1080 görüntü alırsın.Bunda ise 5760x3240 gibi çözünürkükte bir görüntü alırsın
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sahoron 8 yıl
Cok fazla pahalı olcagını sanmıyorum bu boyutlardaki lcd veya plazmanın bu ürün 350euro yaklasık 700 lira gibi giriş seviyesinde kalitede bir lcd rahat alınır
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