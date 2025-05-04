AOC Q27G4Z monitör tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör AOC, oyunculara yönelik yeni monitörü Q27G4Z monitör modelini Çin pazarında satışa sundu. Yeni model geçen yıl piyasaya sürülen orijinal modelden farklı olarak ekran paneli ve haliyle parlaklıkta kırpmaya gidiyor.

AOC Q27G4Z özellikleri ve fiyatı

AOC Q27G4Z monitör modeli 27 inçlik Fast IPS ekranında 2K (2560×1440) çözünürlük ve 260Hz'e kadar aşırtılabilir yenileme hızı sunuyor. 1ms GtG tepki süresi sunan monitör hem AMD hem de NVIDIA ekran kartlarıyla uyumlu Adaptive-Sync desteğiyle akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.

AOC yeni oyun monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay önce eklendi

Fabrika çıkışında Delta E <2 renk kalibrasyonuyla gelen monitör, VESA DisplayHDR 400 sertifikası ve 450 nit tepe parlaklık değeriyle HDR içeriklerde tatmin edici bir performans sergiliyor. SDR içeriklerde ise 350 nit parlaklık sunuyor. 8-bit renk desteğini kare hızı geliştirme ile 10-bit seviyesine çekebilen cihaz MBR Sync ile bulanıklığı azaltıyor ve Dark Boost ile düşük ışıklı sahnelerde görüşü arttırıyor.

Göz sağlığını ön planda tutan AOC, bu modelde düşük mavi ışık ve titreşimsiz DC karartma teknolojilerine yer veriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde 130 mm yükseklik ayarı, eğim, döndürme ve pivot özellikleri sunan monitör, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.0 portu, bir DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm kulaklık jakı bulunuyor. AOC Q27G4Z monitör modeli 180$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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AOC Q27G4Z monitör uygun fiyata kırpılmış özelliklerle geliyor