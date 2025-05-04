Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AOC Q27G4Z monitör tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    AOC Q27G4Z monitör modeli Fast IPS ekran sayesinde 260Hz tazeleme hızına ulaşırken kare ayarı ile 10-bit renk desteği ve DC karartma özellikleri sunuyor.        

    AOC Q27G4Z Tam Boyutta Gör
    AOC, oyunculara yönelik yeni monitörü Q27G4Z monitör modelini Çin pazarında satışa sundu.  Yeni model geçen yıl piyasaya sürülen orijinal modelden farklı olarak ekran paneli ve haliyle parlaklıkta kırpmaya gidiyor. 

    AOC Q27G4Z özellikleri ve fiyatı

    AOC Q27G4Z monitör modeli 27 inçlik Fast IPS ekranında 2K (2560×1440) çözünürlük ve 260Hz'e kadar aşırtılabilir yenileme hızı sunuyor. 1ms GtG tepki süresi sunan monitör hem AMD hem de NVIDIA ekran kartlarıyla uyumlu Adaptive-Sync desteğiyle akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.  

    Fabrika çıkışında Delta E <2 renk kalibrasyonuyla gelen monitör, VESA DisplayHDR 400 sertifikası ve 450 nit tepe parlaklık değeriyle HDR içeriklerde tatmin edici bir performans sergiliyor. SDR içeriklerde ise 350 nit parlaklık sunuyor. 8-bit renk desteğini kare hızı geliştirme ile 10-bit seviyesine çekebilen cihaz MBR Sync ile bulanıklığı azaltıyor ve Dark Boost ile düşük ışıklı sahnelerde görüşü arttırıyor. 

    Göz sağlığını ön planda tutan AOC, bu modelde düşük mavi ışık ve titreşimsiz DC karartma teknolojilerine yer veriyor.  Ergonomik tasarımı sayesinde 130 mm yükseklik ayarı, eğim, döndürme ve pivot özellikleri sunan monitör, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.0 portu, bir DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm kulaklık jakı bulunuyor. AOC Q27G4Z monitör modeli 180$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rezil oldum ne yapmalıyım uyumak istememek 3 haneli asma kilit şifresini unuttum otomatik ödeme talimatı iptali araba neden titrer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12S
    Xiaomi Redmi Note 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS VivoBook Go 15
    ASUS VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum