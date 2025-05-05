Lenovo’nun yeni monitörü uygun fiyatı ve renk performansıyla öne çıkıyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Lenovo, hem ofis kullanıcılarını hem de gündelik ihtiyaçlara hitap eden yeni monitörü ThinkVision T24-40’ı tanıttı. 23,8 inç büyüklüğündeki bu model, Full HD çözünürlüğün yanı sıra 120Hz yenileme hızıyla öne çıkıyor. Üstelik yaklaşık 150 dolarlık fiyat etiketiyle fiyat-performans arayanlara hitap ediyor.

Monitör, yüzde 99 oranında sRGB ve BT.709 renk gamı kapsayan IPS paneliyle renk doğruluğu konusunda iddialı. 4 milisaniye tepki süresi, 1500:1 kontrast oranı ve 250 nit parlaklık değeriyle günlük kullanımın ötesine geçiyor; grafik işleri ya da çoklu pencere yönetimi gibi daha yoğun senaryolarda da güçlü bir performans sunuyor.

Göz konforu tarafında da kullanıcıyı unutmayan Lenovo, donanımsal düşük mavi ışık filtresi, TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası ve yansıma önleyici kaplama gibi özelliklerle uzun saatler boyunca rahat bir kullanım vadediyor.

Casio’nun yeni karbon fiber saat modeli tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Bağlantı seçenekleri arasında HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve VGA gibi girişlerin yanı sıra, üç adet USB-A 3.2 Gen 1 portu ve veri aktarımı destekleyen 15W gücünde bir USB-C portu bulunuyor. USB-B upstream girişiyle de USB hub fonksiyonu aktif hale geliyor.

T24-40, ergonomi konusunda da esnek bir yapı sunuyor. Yüksekliği ayarlanabiliyor, dönebiliyor, eğilebiliyor ve dik konumda kullanılabiliyor. Dilerseniz VESA uyumlu yapısıyla monitör koluna da monte edilebiliyor. Kutu içeriğinde yer alan yön tuşuyla menü ayarlarına hızlı erişim sağlanırken, ThinkColour yazılım desteğiyle dijital ayarlar da kolayca yapılabiliyor.

Lenovo’nun bu yeni modeli, hem donanımsal yetenekleri hem de fiyatıyla dikkat çeken, dengeli bir seçenek olarak kullanıcı karşısına çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Lenovo yeni monitörünü tanıttı: Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor