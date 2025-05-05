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    Samsung’dan sizi oyunun içine çekecek monitörler: Samsung Odyssey OLED G8 ve 3D ile tanışın!

    Samsung oyuncuların görsel deneyimini yukarıya taşımak için yeni Samsung Odyssey OLED G8 ve Samsung Odyssey 3D modellerini satışa sundu. Odyssey 3D modeli gözlüksüz 3D görüntü veriyor.

    Sizi oyunun içine çeken monitörler: Samsung Odyssey OLED G8 ve 3D
    Samsung’un oyunculara yönelik gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken Samsung Odyssey OLED G8 ve Samsung Odyssey 3D modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. Her iki monitör de oyuncuların oyun deneyimini iyileştirmek için yenilikçi teknolojiler ile geliyor.

    Samsung Odyssey OLED G8: Yüksek görüntü kaliteli OLED monitör!

    Sizi oyunun içine çeken monitörler: Samsung Odyssey OLED G8 ve 3D Tam Boyutta Gör
    Samsung Odyssey OLED G8, yüksek görüntü kalitesi isteyen oyunseverlere hitap ediyor. OLED panelin kullanıldığı 27 inç boyutundaki monitörde 4K UHD çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuluyor. Samsung’un 240 Hz yenileme hızına sahip ilk 4K monitörü olarak dikkat çekiyor.

    OLED panel teknolojisi sayesinde daha canlı renkler, daha derin siyahlar ve yüksek kontrast sağlanıyor. 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms tepki süresi, özellikle hızlı tempolu oyunlarda avantaj sağlıyor. FreeSync Premium desteğiyle daha pürüzsüz bir görüntü deneyimi hedefleniyor. Yeni 4K QD-OLED’deki görseller, Quantum Dot teknolojisi sayesinde her görüş açısından gelişmiş renkler ve kontrast oranıyla ayrıntılar sunuyor.

    OLED monitörlerde kullanıcılar ekran yanmalarında çekiniyor. Samsung OLED Safeguard+ tarafından korunan ekranın tescilli Dinamik Soğutma Sistemi, parlaklık ayarını değiştirmeden ısıyı standart grafit tabakalardan beş kat daha iyi dağıtmak için Titreşimli Isı Borusu çözümünü kullanıyor. Bu çözüm, ekranı yanmalara karşı koruyarak ekranın ömrünü uzatıyor.

    Gözlüksüz üç boyutlu görüntü: Samsung Odyssey 3D

    Sizi oyunun içine çeken monitörler: Samsung Odyssey OLED G8 ve 3D Tam Boyutta Gör

    Samsung Odyssey 3D, gözlüksüz bir şekilde üç boyutlu görüntü elde ederek kendinizi oyunun içerisinde hissedebilirsiniz. Derinlik algısını artıran panel, oyunları daha sürükleyici hale getiriyor. 27 inç 4K UHD ekranı, 165Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

    Her iki monitörde de Smart Hub ve Gaming Hub özellikleri yer alıyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, oyun konsolu olmadan da bulut oyun platformlarına ve içerik servislerine doğrudan erişebiliyor. HDMI 2.1 ve DisplayPort gibi bağlantı seçenekleriyle çok yönlü kullanım da destekleniyor.

    Efsanevi Ekran, Efsanevi Oyun Deneyimi yeni 2025 Odyssey modellerinde ön siparişe özel fırsatları kaçırmayın.

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