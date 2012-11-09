Xbox Türkiye'de ve Türkçe: Merak edilen her şey bu videomuzda!

Microsoft'un popüler oyun konsolu resmi olarak Türkiye'de. Bu çok önemli zira konsolun kendisine ek olarak Xbox Live servisi Türçe oluyor ve oyunların Türk Lirası ile satın alınabilmesine olanak tanınıyor. Ayrıca dünya çapında merakla beklenen pek çok oyun da Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek ülkemize. Xbox'ın Türkiye macerasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.