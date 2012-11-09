Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Xbox Türkiye'de ve Türkçe: Merak edilen her şey bu videomuzda!

6 yıl
9,6b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un popüler oyun konsolu resmi olarak Türkiye'de. Bu çok önemli zira konsolun kendisine ek olarak Xbox Live servisi Türçe oluyor ve oyunların Türk Lirası ile satın alınabilmesine olanak tanınıyor. Ayrıca dünya çapında merakla beklenen pek çok oyun da Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek ülkemize. Xbox'ın Türkiye macerasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar bu videomuzda. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
ilbey1234
Hem sahtesini alıp hemde türkçe isteyen bir millet oldugumuz için 4% cok bile

Önünde kapitalizm var. Ve bu kapitalizm sayesinde ülkenin insanı zar zor, kıt kanaat geçiniyor.
Bunun yanında eğlenmek ve teknolojiyide takip etmek istiyor. Eğlenmek, düşük gelirli olsun, yüksek gelirli olsun herkesin hakkı.
Düşük gelirli kimselerde, oyun oynamak isteyince mecburen korsana yöneliyor.
Böyle fevri ve zengin lafları havada kalıyor.
Sana göre insanların iki seçeneği var.
Ya yemekten kesip orjinal oyun alacaklar.
Ya da yemeklerine bakıp, oyun ve türevi eğlence şeylerini terkedecekler.
Böyle boş sözler yerine, eleştirinizi düşük gelirli kimselere değilde, bu ülkenin insanını fakir bırakan kimselere yöneltin.
Böylece sorunun çözümüne belki faydanız dokunabilir.
ilbey1234Hem sahtesini alıp hemde türkçe isteyen bir millet oldugumuz için 4% cok bileÖnünde kapitalizm var. Ve bu kapitalizm sayesin...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
hidoriumen 6 yıl
Video içinde gösterilen oyunların grafik kalitesi berbat,bu gerçekten böyle mi?Yoksa videoda mı öyle çıkmış?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cysis99 6 yıl
DH Misafiri
ilbey1234Hem sahtesini alıp hemde türkçe isteyen bir millet oldugumuz için 4% cok bile
Önünde kapitalizm var. Ve bu kapitalizm sayesinde ülkenin insanı zar zor, kıt kanaat geçiniyor.Bunun yanında eğlenmek ve teknolojiyide takip etmek istiyor. Eğlenmek, düşük gelirli olsun, yüksek gelirli olsun herkesin hakkı.Düşük gelirli kimselerde, oyun oynamak isteyince mecburen korsana yöneliyor.Böyle fevri ve zengin lafları havada kalıyor.Sana göre insanların iki seçeneği var.Ya yemekten kesip orjinal oyun alacaklar.Ya da yemeklerine bakıp, oyun ve türevi eğlence şeylerini terkedecekler.Böyle boş sözler yerine, eleştirinizi düşük gelirli kimselere değilde, bu ülkenin insanını fakir bırakan kimselere yöneltin.Böylece sorunun çözümüne belki faydanız dokunabilir.

Kardeşim öyle diyorsun ama yılda 1 Türkçe oyun çıkıyor bununda 100-150TL fiyatı var destek için Türkçe oyunları görebilmek için orjinal almalıyız vede bugün çöpcüde bile iphone var ama senede 1 kere 100 tl oyun alınca milletin parası olmuyo son model pc dizmeye full hd tvlerde ps3 oynamaya para var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 6 yıl
Platform üzerinden uygun fiyatlı TLl olarak orijinal oyun alabileceksek, bence bu süper haber fakat konsol fiyatları düşmeli bence. Paralel ithalat ile gelen konsollar bunun yarı fiyatına üstelik korsana hazır satılıyor. Yanında dunya kadar oyun veriyorlar. Bu yüzden neden %4 diye sormadan önce fiyatlara bakmak lazım. Belki TR Pazarı'nda kar marjları Avrupa'daki kadar yüksek olmayacaktır ama satışlarını artırmak istiyorlarsa ya milleti kazıklamaktan vazgeçekler yada ellerindeki satış oranına razı olacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G|mR.seRGen 6 yıl
alıntı:
Orijinalden alıntı:DH Misafiri
sana bir sorum olacak psonline hacklendi mi
hacklenmedi mi?
xbox microsoftun bir kere anonymous dahi
hackleyemedi başka kim hackleyebilir?
playstationın milyonlarca kullanıcısı eli kolu bağlı
beklemedi mi? bu sorulara cevapladıktan sonra xbox
kullanıcılarına laf edebilirsin ve benim de xboxım
var ve kırdırtmayı düşünmedim bile diğer yandan
ps2ime ne zaman sahte oyun pazarı açıldı hemen
girdim.ps1 ve ps2 konsol tarihindeki en iyi 2 konsol
belki ama ps3 sonynin yaptığı en büyük hata...
Evet hacklendi fakat xbox yetkilileride bu bizim içinde olabilirdi ve herkese ders olsun dedilermi dediler.Evet hacklendi Psn fakat hicbir kullanicinin ne kredi karti yada baska bir seyi çalinmadı bu tarz bir olayin olmasida bir yandan guzel sony bu olaylari goz onunde bulundurarak daha ustun bir yazilim yapacaktir.Zaten bir kere bakis acin yanlis ps3 sonynin en buyuk hatasiydi o zaman xbox 360'da hataydi xbox 1 varken sen bu bakis acisni bir on once bırak sonynin hamlelerinin haddi hesabı yok 2005-2006 cikan xbox ve ps'nin sony tarafindan 1 sene icersinde eklenen ozelliklerine bak sonra gel konusali ayrica xbox dusmani degilim xbox'da kullandim ben sadece gorusumu belirtiyorum bir an once komplekslerinden arınmanı tavsiye ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 6 yıl
8mb baglantının ki bu baglantıyı bile veremiyor 60tl oldugu bir ülkede adam diyorki internet hızınızla orantılı pıng olur dıyor burayı amerikayla karışıtıyor sanırım bide bizen orjinal oyun almamızı beklyor.Abi sen neyin kafasını yaşıyorsun %4 olur %5 alım gücü düşük ülkemizde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thugs_life 6 yıl
xbox yaramaz ps3 le oyun oynamazsan bluray film izlersin sony cihazlarla kablosuz uyumu harika, oyunlar konusunda zaten açık ara önde, şimdi amelenin biri çıkar satışları söyler çok sattı evet ama ps3 kadar kullanışlı değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgur106 6 yıl
xbox cıkalı sanırım 7 sene oldu şimdi gelıyorlar tabi yeni pazar lazım ya işlei düştü geldiler ps3 e devam xbox um dolapta duruyor işim olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.mono 6 yıl
biraz geç olmadı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakcav 6 yıl
Su roportajin en onemli sorusu "ping surelerindeki problemini cozmek icin Turkiye ici sunucu dusunuyor musunuz?" idi. Ben XBOX360'i %90 oraninda COD serisi oyunlarini multiplayer oynamak icin kullaniyorum. Eminim Turkiye'deki pekcok oyunsever icin de xbox'da hiz sorunu yasamadan multiplayer oyun oynamak en kritik oneme sahip konu. Microsoft Turkiye Genel Muduru'nun uzun bir gevelemeden sonra bu soruya verdigi cevap ozetle su: "oyle bir ihtiyac yok".
Oynayanlar bilir, COD serisi oyunlari sizi rastgele koyacagi maci secerken once ping ortalamasi en dusuk maclari deneyerek baslar. Sizin ping'iniz ortalama ping'den fazla ise daha yuksek ortalama ping'lere sahip oyunlara dogru aramayi genisletir. Burada amac, sizin ping'iniz yuksek oldugu icin ping'i dusuk oyuncularin maclarina dahil olup olarin oyun zevkinin de icine etmenizi engellemektir. Xbox Live beni daha hic ping ortalamasi 125'in altinda olan bir oyuna yerlestiremedi. Ben MW3 oynarken ping'in kalitesini gosteren sinyal seviyesinde daha hic "yesil renkli 4 cubuk" goremedim. Ve hala Microsoft Turkiye sorumlusu cikmis oyle bir ihtiyac yok diyor.
Ben kendisine cok tesekkur ediyorum, onumuzdeki nesil icin hangi konsolu alacagim kararini kafamda netlestirdigi icin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Sony PS 4 ün beklendiği bir ortamda,,,kim giderde eskimiş xboxı alır yaw??!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
18,9b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,9b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
16:58
Mega Oyuncaklar: LEGO Technic 42055 Küreme Tekerli Ekskavatör
10,5b izlenme · 7 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,2b izlenme · 5 ay
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,8b izlenme · 4 ay
08:39
PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim
20,6b izlenme · 9 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
06:51
Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca ile konuştuk
6,9b izlenme · 1 yıl
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,1b izlenme · 6 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:11
Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme
24,7b izlenme · 1 yıl
09:22
Crossover işe alım turnuvasında katılımcılarla konuştuk
6,3b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim