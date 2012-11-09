Xbox Türkiye'de ve Türkçe: Merak edilen her şey bu videomuzda!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un popüler oyun konsolu resmi olarak Türkiye'de. Bu çok önemli zira konsolun kendisine ek olarak Xbox Live servisi Türçe oluyor ve oyunların Türk Lirası ile satın alınabilmesine olanak tanınıyor. Ayrıca dünya çapında merakla beklenen pek çok oyun da Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek ülkemize. Xbox'ın Türkiye macerasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
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Önünde kapitalizm var. Ve bu kapitalizm sayesinde ülkenin insanı zar zor, kıt kanaat geçiniyor.
Bunun yanında eğlenmek ve teknolojiyide takip etmek istiyor. Eğlenmek, düşük gelirli olsun, yüksek gelirli olsun herkesin hakkı.
Düşük gelirli kimselerde, oyun oynamak isteyince mecburen korsana yöneliyor.
Böyle fevri ve zengin lafları havada kalıyor.
Sana göre insanların iki seçeneği var.
Ya yemekten kesip orjinal oyun alacaklar.
Ya da yemeklerine bakıp, oyun ve türevi eğlence şeylerini terkedecekler.
Böyle boş sözler yerine, eleştirinizi düşük gelirli kimselere değilde, bu ülkenin insanını fakir bırakan kimselere yöneltin.
Böylece sorunun çözümüne belki faydanız dokunabilir.