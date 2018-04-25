Xiaomi Mi 6X hakkında her şey: Fiyat/performans canavarı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xioami'nin orta sınıf akıllı telefon arenasındaki yeni canavarı Mi 6Xtanıtıldı. Bu videomuzda fiyat/performans konusunda hayli iddialı olan telefonu tüm detaylarıyla mercek altına alıyoruz.
Xiaomi'nin orta segmentte yeni nesil fiyat/performans canavarı Mi 6X tanıtıldı. Bu videoda telefonun detaylarını mercek altına alıyor ve hangi özellikleriyle öne çıktığını yorumluyoruz.
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Diger Telefon editorleri gibi degil,adamlar telefonun kutusunu acip ekrani bu pili bu kutu icerigi bu diyip,herkesin bildigi seyleri anlatip duruyorlar,Erdi Turkiyedeki en iyi Teknoloji editorudur bence..
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