Xiaomi Mi 6X hakkında her şey: Fiyat/performans canavarı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Xioami'nin orta sınıf akıllı telefon arenasındaki yeni canavarı Mi 6Xtanıtıldı. Bu videomuzda fiyat/performans konusunda hayli iddialı olan telefonu tüm detaylarıyla mercek altına alıyoruz.

Xiaomi'nin orta segmentte yeni nesil fiyat/performans canavarı Mi 6X tanıtıldı. Bu videoda telefonun detaylarını mercek altına alıyor ve hangi özellikleriyle öne çıktığını yorumluyoruz.