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Xiaomi Mi 6X hakkında her şey: Fiyat/performans canavarı

1 yıl
22,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xioami'nin orta sınıf akıllı telefon arenasındaki yeni canavarı Mi 6Xtanıtıldı. Bu videomuzda fiyat/performans konusunda hayli iddialı olan telefonu tüm detaylarıyla mercek altına alıyoruz.
Xiaomi'nin orta segmentte yeni nesil fiyat/performans canavarı Mi 6X tanıtıldı. Bu videoda telefonun detaylarını mercek altına alıyor ve hangi özellikleriyle öne çıktığını yorumluyoruz. 

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Emre Kocakaya 1 yıl en beğenilen teknokaptan
Valla biz zevkle izliyoruz Erdiyi.
Diger Telefon editorleri gibi degil,adamlar telefonun kutusunu acip ekrani bu pili bu kutu icerigi bu diyip,herkesin bildigi seyleri anlatip duruyorlar,Erdi Turkiyedeki en iyi Teknoloji editorudur bence..
Valla biz zevkle izliyoruz Erdiyi.Diger Telefon editorleri gibi degil,adamlar telefonun kutusunu acip ekrani bu pili bu kutu icerigi bu diyip,herkesin bild...
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Slaved by makarna 1 yıl
Batarya hariç her şey 10/10
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Kefelon 1 yıl teknokaptan
Hocam DonanımHaber'deyiz, sanırsam başka site sandınız burayı? Bu videoya bile biraz daha detaylı olabilirmiş yazar buranın müdavimleri (ben dahil).
CrtlAltDelete ve ZebVekno diğer tarafta oraya uğrayın siz.
Hocam DonanımHaber'deyiz, sanırsam başka site sandınız burayı? Bu videoya bile biraz daha detaylı olabilirmiş yazar buranın müdavimleri (ben dahil).CrtlAl...
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burakgibiyim 9 ay
Global versiyonu mi A2 çıktı. Dolar yüzünden telefonlar arttı fiyat olarak. Global olanları saf android miui arayüzü yok. General mobile gibi. Global olmayanlarda band 20 olmadığından lte sorun çıkabiliyomuş. Şu anda piyasada alınabilecek en iyi telefon asus zenfone 5z yada 2. El note 8 sanırım. 6 gb ram var ikisinde de.
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DH Misafiri 11 ay
selamlar global versiyonu var mı bu cihazın kullanan varsa Türkçe dil desteğiyle yardımcı olabilirler mi ?
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BoCexxx 1 yıl
Arkadaşlar uzun zamandır araştırma yapıyorum.
Sizce 1650 TL ye Mi6 mı almalıyım?
Yoksa biraz bekleyip 1500 TL civarında Mi6X mi almalıyım.
Bilgi ve yardımlarınızı rica ederim.
Saygılar,
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Mekhanik 1 yıl
Geçenlerde Xiaomi mi note 3 aldım 3500 ma bataryası var . Yüzde 10 şarj ile 1 saat müzik dinliyorum ve yüzde 3 azalıyor . İşin güzel tarafı ne biliyor musun yüzde 50 şarj ile dışarı çıkıyorsanız eğer her türlü yeter.
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rockclimber 1 yıl
Telefonun nfc desteği var mı?
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terliktengiiriyorum 1 yıl rockclimber
NFC yok heralde. Optik Görüntü Sabitleyici de yok. Kulaklık girişi yok. Bataryası 1 günü çıkartamaz. Hem mah az hem de SD660 performans olarak iyi ama çok fazla enerji tüketiyor maalesef.. Ayrıca Ekran / Gövde Oranı da düşük (%77)
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3arbar 1 yıl
görüldüğü üzere bu durumda zenfone 5 e yönelmek daha mantıklı.
hem 3,5mm jack var hemde fm radyo.
premium tasarım da cabası
gsmarena.com/...
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Kakà 1 yıl 3arbar
2000 TL
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.Eray. 1 yıl 3arbar
SAR Değeri (Baş)
1.200 W/kg (10g)
SAR Değeri (Vücut)
1.477 W/kg (10g)
cihazın sar değerini görünce şans bile vermedim mi6x in sar değeri ne zaman açıklancak acaba
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albatross147 1 yıl 3arbar
kardeş zenfone 5 paralelde bile gelmedi daha.
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Ermeydan 1 yıl
Bundan sonra telefon alırken en önemli kriterim 3.5 mm jack girişi olacak.
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kesbi 1 yıl
Lamı cimi yok, kulaklık girişi olmayan telefon almayacağım. Bu hatayı bir daha asla yapmam.
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sendemail 1 yıl kesbi
Kardeş , benim de endişem arttı şimdi ,
Telefonun herşeyi tam ,öldürücü darbe bir 3,5 jak eksik olmuş...
Aparatla maparatla hallolmuyor mu o iş ?
Sıkıntıları az çok dile getirirsen belki bizde de uyanır bir şeyler..
Teşekkürler.
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RaptorFX 1 yıl
Mesut Bey'in nesini beğenmiyorsunuz. Gayet güzel noktalara değiniyor. Erdi Bey de çok başarılı. Açıkçası DH'nin videoları oldukça güzel. Sorun haber editörlerinde oluyor. Taraflı demesek de yaptıkları haberlerle marka veya siyasi parti sempatizanlığı yaptıkları algısı oluşuyor. Bu konuda söylenenleri de dikkate almıyorlar.
Telefona gelirsek; ASUS ZenFone serisinden memnun olsam da fiyat / performans olarak bir sonraki telefonum xiaomi olacağı kesin gibi. Sürümden kazanma fikrinin vücut bulmuş hali gibi firma.
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lvlono 1 yıl
Hem pekmezi döktürmeyen, hem de çelik tencere kapağı ile gelen telefon.
Yani; DüdükSÜZ tencere kapaklı telefon. :)
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