Xiaomi Mi Band 3, Black Shark lansmanında görüntülendi

Teknoloji Editörü
Xiaomi Mi Band 3'ün ayak sesleri bir süredir duyuluyordu. En son Bluetooth sertifikasyon listesinde ortaya çıkan Mi Band 3, bu sefer Xiaomi CEO'su Lei Jun'un bileğinde göründü. İlk defa canlı olarak görüntülenen Mi Band 3, selefi Mi Band 2'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Daha önce XMSH05HM model numarasıyla Bluetooth sertifikasyon listesinde kendini gösteren Mi Band 3'ün Bluetooth 4.2 LE teknolojisini destekleyeceği biliniyordu ancak Mi Band 2'ye göre biraz daha büyük bir ekrana sahip bilekliğin, dokunmatik ekran desteğine sahip olacağı ise gelen yeni bilgiler arasında.
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Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte tahminler, 25 Nisan veya Mi 7'nin tanıtılacağı Haziran ayını işaret ediyor.
https://www.gizmochina.com/2018/04/13/was-lei-jun-wearing-the-mi-band-3-at-the-black-shark-event/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kullanalı 1.5 sene olmuştur (belki daha fazla) ilk aldığımda biraz daha iyi gidiyordu şarjı ama fazla değişmedi.
Akıllı zımbırtılar ihtiyaca göre değişir. Benim için kimin aradığını ekranda görmek önemli değil, şarjı uzun girmesi daha önemli. Ama tabi ekranı e-ink falan olsa, gün ışığında rahat okunsa çok daha iyi olurdu.
Güneş altında okunabilmesi, sürekli açık ekran, 30-45gün batarya, gps, ip68, bildirim okuyabilme, watchface yükleyebilme gibi özellikleri cezbetti.
Yeni model Çinli sitelerin ön siparişte verdiği gibi 200-240tl bandından çıkacaksa 260-280 civarına xiaomi amazfit bip daha mantıklı.
Aynen guneste okumanin imkani yok ancak sarj etmeyi daha unutturuyor. Ortalama 2 haftadan fazla sarjsiz dayaniyor.