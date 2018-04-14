Xiaomi Mi Band 3, Black Shark lansmanında görüntülendi

Xiaomi Mi Band 3'ün ayak sesleri bir süredir duyuluyordu. En son Bluetooth sertifikasyon listesinde ortaya çıkan Mi Band 3, bu sefer Xiaomi CEO'su Lei Jun'un bileğinde göründü. İlk defa canlı olarak görüntülenen Mi Band 3, selefi Mi Band 2'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Daha önce XMSH05HM model numarasıyla Bluetooth sertifikasyon listesinde kendini gösteren Mi Band 3'ün Bluetooth 4.2 LE teknolojisini destekleyeceği biliniyordu ancak Mi Band 2'ye göre biraz daha büyük bir ekrana sahip bilekliğin, dokunmatik ekran desteğine sahip olacağı ise gelen yeni bilgiler arasında.

Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte tahminler, 25 Nisan veya Mi 7'nin tanıtılacağı Haziran ayını işaret ediyor.

https://www.gizmochina.com/2018/04/13/was-lei-jun-wearing-the-mi-band-3-at-the-black-shark-event/