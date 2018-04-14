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Xiaomi Mi Band 3, Black Shark lansmanında görüntülendi

Xiaomi Mi Band 3 ilk kez görüntülendi. Black Shark lansmanı esnasında Xiaomi CEO'su Lei Jun'un bileğinde ortaya çıkan Mi Band 3 dikkatli gözlerden kaçmadı. Ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
5,6b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi Band 3, Black Shark lansmanında görüntülendi
Xiaomi Mi Band 3'ün ayak sesleri bir süredir duyuluyordu. En son Bluetooth sertifikasyon listesinde ortaya çıkan Mi Band 3, bu sefer Xiaomi CEO'su Lei Jun'un bileğinde göründü. İlk defa canlı olarak görüntülenen Mi Band 3, selefi Mi Band 2'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor. 
Daha önce XMSH05HM model numarasıyla Bluetooth sertifikasyon listesinde kendini gösteren Mi Band 3'ün Bluetooth 4.2 LE teknolojisini destekleyeceği biliniyordu ancak Mi Band 2'ye göre biraz daha büyük bir ekrana sahip bilekliğin, dokunmatik ekran desteğine sahip olacağı ise gelen yeni bilgiler arasında. 
Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte tahminler, 25 Nisan veya Mi 7'nin tanıtılacağı Haziran ayını işaret ediyor.  

https://www.gizmochina.com/2018/04/13/was-lei-jun-wearing-the-mi-band-3-at-the-black-shark-event/ Yorum Yaz
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Mars Portakalı 11 ay
Amazfit bip mi mi band 3 mü sizce?
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35plt35 1 yıl
Eşimle 3 aydır band2 kullanıyoruz. Ayda bir şarj yeterli oluyor. Bizim işimizi gayet iyi gördü. Yürüyüş mesafesi, rotası, hızı vs herşeyi kaydediyor. Bildirim ise tatmin edici. 85 TL'ye satın aldığım bir ürün olmasına karşın bana göre mükemmel.
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Fenomenon 1 yıl
Ben bildirimler açık değil. Adımsayar, uyku takibi ve alarm için kullanıyorum. Şarjı baya uzun gidiyor. 26 gün önce şarj etmişim, şuan %52 şarjı var.
Kullanalı 1.5 sene olmuştur (belki daha fazla) ilk aldığımda biraz daha iyi gidiyordu şarjı ama fazla değişmedi.
Akıllı zımbırtılar ihtiyaca göre değişir. Benim için kimin aradığını ekranda görmek önemli değil, şarjı uzun girmesi daha önemli. Ama tabi ekranı e-ink falan olsa, gün ışığında rahat okunsa çok daha iyi olurdu.
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ONURTO 1 yıl
Bizim gibi telefona bağımlı bir millet için gereksiz.
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Marrusia 1 yıl
1 ay falan kullandım Mi band 2'yi paralı uygulamalar falanda aldımda beni tatmin etmedi.Çok kısıtlı mesela biri arıyor 3 hane olarak gösteriyor oda kalp atış sayısını hackleyerek yapmış geliştirici :) Arayan kisinin en son ismini gösteriyordu fakat bildirim vs aşırı kısıtlı.Sonradan Gear S2 ye geçtim gerçekten olması gerektiği gibi çalışıyor tabi pilden feragat ettik o ayrı.Mi band 10 gün gidiyordu S2 ilk aldımda 2-3 gün gidiyordu şuan 1.5 gün civarı :(
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0quz28 1 yıl Marrusia
yanlış katagorideki ürünleri karşılaştırmışsınız mi band 2 ile gear s2 farklı türde cihazlar biri akıllı saat diğeri genel anlamda sporcular vs için tasarlanmış bir alet ve fiyat farkına hiç girmiyorum mi band 3'ün de saat akıllı saat diye lansman edildiğini göremedim açıkcası yani farklı ürünler demek istediğim
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Umutcan 1 yıl
Ben de mi band 3 bekliyordum fakat kullanışlılık açısından bütçeyi biraz daha artırarak biraz daha üst model olan xiaomi amazfit bip modelini aldım.
Güneş altında okunabilmesi, sürekli açık ekran, 30-45gün batarya, gps, ip68, bildirim okuyabilme, watchface yükleyebilme gibi özellikleri cezbetti.
Yeni model Çinli sitelerin ön siparişte verdiği gibi 200-240tl bandından çıkacaksa 260-280 civarına xiaomi amazfit bip daha mantıklı.
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Fenomenon 1 yıl
miband 2'den pek farkı yok gibi. uzun süredir miband 2 kullanıyorum. ekran parlaklığı çok düşük, güneşte okunmuyor. ama onun haricinde çok hafif ve kullanışlı bir ürün. rakiplerine göre de uygun fiyatlı.
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interwap 1 yıl Fenomenon
Band 2 Çin ve International sürümler arası böyle belirgin bir fark var.
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alemburda34 1 yıl Fenomenon
Fenomenon
miband 2'den pek farkı yok gibi. uzun süredir miband 2 kullanıyorum. ekran parlaklığı çok düşük, güneşte okunmuyor. ama onun haricinde çok hafif ve kullanışlı bir ürün. rakiplerine göre de uygun fiyatlı.

Aynen guneste okumanin imkani yok ancak sarj etmeyi daha unutturuyor. Ortalama 2 haftadan fazla sarjsiz dayaniyor.
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KediTartaklayanBodyciFare 1 yıl Fenomenon
Ekran konusu arkadaşın da dediği gibi değişiyor. Evde 2 tane band 2 var. Birisi bildiğin full parlak, diğeri sapsarı.
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