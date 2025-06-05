Xiaomi Smart Band 10 geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

Xiaomi Smart Band 10 beklenen özellikleri
Smart Band 10, 150'den fazla spor modunu destekleyecek ve HyperOS 2.0 yazılımıyla gelecek. İvmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, PPG sensörü ve ortam ışığı sensörüne sahip olacak. Kumlanmış alüminyum çerçeve ve TPU kayışla gelecek. Smart Band 10, 46.57 x 22.54 x 10.95 mm ölçülerinde, 15.9 g ağırlığında olacak.
Xiaomi Smart Band 10 beklenen fiyatı
Xiaomi Smart Band 10, beyaz, siyah ve pembe kayış seçeneğiyle gelecek. Smart 10 fiyatının 40 - 50 euro olacağı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: