Xiaomi Smart Band 10 geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni fitness takip cihazı hakkında sessizliğini korurken, sızıntı yalnızca Smart Band 10'un tasarımını değil, aynı zamanda birçok özelliğini ve fiyatını ortaya çıkardı.

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Xiaomi Smart Band 10 beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart Band 10, 212x520 çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.72 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı bileklik, 233 mAh Li-Po bataryadan güç alacak. Cihazın şarj olması yaklaşık bir saat sürecek, tek şarjla yaklaşık 21 gün dayanacak.

Smart Band 10, 150'den fazla spor modunu destekleyecek ve HyperOS 2.0 yazılımıyla gelecek. İvmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, PPG sensörü ve ortam ışığı sensörüne sahip olacak. Kumlanmış alüminyum çerçeve ve TPU kayışla gelecek. Smart Band 10, 46.57 x 22.54 x 10.95 mm ölçülerinde, 15.9 g ağırlığında olacak.

Xiaomi Smart Band 10 beklenen fiyatı

Xiaomi Smart Band 10, beyaz, siyah ve pembe kayış seçeneğiyle gelecek. Smart 10 fiyatının 40 - 50 euro olacağı söyleniyor.

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