Apple liderliği kaybetti: Giyilebilir cihazlarda zirve Huawei'nin

Çin, giyilebilir teknoloji pazarında öncü rolde
IDC’ye göre Çin, bileğe takılan cihazlar pazarında en büyük paya sahip ülke konumuna geldi. 2024’ün ilk üç çeyreğinde, Çin’de 45,8 milyon cihaz sevk edildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 20,1’lik bir artışı temsil ederken, dünya genelindeki büyümeye de ciddi katkı sağladı. Özellikle akıllı saatlerde Çin pazarında yüzde 23,3’lük bir artış yaşanarak sevkiyatlar 32,9 milyon üniteye ulaştı.
Huawei zirveye yerleşti
Apple, Series 10 modeliyle üçüncü çeyrekte kısa süreliğine global liderliği yakalasa da, giderek artan rekabet nedeniyle pazar payında düşüş yaşadı. Daha geniş bir fiyat ve özellik yelpazesi sunan rakip markalar, Apple’ın büyüme hızını yavaşlattı.
IDC’ye göre Xiaomi, yeni Band 9 modeliyle bileklik pazarında başarılı bir performans sergiledi. Ekran parlaklığı, batarya kapasitesi ve spor-sağlık işlevlerinde yapılan iyileştirmeler, Xiaomi’nin sevkiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Samsung ise yeni Ultra modelini içeren 7. nesil ürünleriyle üst segmentteki boşlukları doldurmayı başardı. Ayrıca, FE versiyonu giriş seviyesi ürünlerde güçlü bir alternatif sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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