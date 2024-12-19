Apple liderliği kaybetti: Giyilebilir cihazlarda zirve Huawei'nin

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli piyasa araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), yayınladığı yeni raporunda küresel giyilebilir cihaz sevkiyatlarını ele aldı. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verileri içeren rapora göre Apple, bu alandaki liderliğini kaybederek ikinciliğe geriledi. ABD’li devin boşalan koltuğunu ise Çinli rakibi Huawei doldurdu.

Çin, giyilebilir teknoloji pazarında öncü rolde

IDC’ye göre Çin, bileğe takılan cihazlar pazarında en büyük paya sahip ülke konumuna geldi. 2024’ün ilk üç çeyreğinde, Çin’de 45,8 milyon cihaz sevk edildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 20,1’lik bir artışı temsil ederken, dünya genelindeki büyümeye de ciddi katkı sağladı. Özellikle akıllı saatlerde Çin pazarında yüzde 23,3’lük bir artış yaşanarak sevkiyatlar 32,9 milyon üniteye ulaştı.

Tam Boyutta Gör Küresel çapta ise 112,2 milyon akıllı saat sevkiyatı gerçekleştirildi, ancak bu rakam yüzde 3,8’lik bir düşüşe işaret ediyor. Bileklik kategorisinde ise dünya genelinde 26,8 milyon ünite sevk edilerek yüzde 12,7’lik bir büyüme kaydedildi. Çin, bu alanda yüzde 23,6 büyüyerek 12,9 milyon ünite ile katkı yaptı.

Huawei zirveye yerleşti

Tam Boyutta Gör Huawei, yıldan yıla güçlü bir büyüme ile bileğe takılan cihaz sevkiyatlarında lider konuma yükselerek koltuğu Apple’dan devraldı. Firma, özellikle GT5 ve GT5 Pro modelleri ile dikkat çekti. Ayrıca, tıbbi bir cihaz olarak onaylanan ikinci nesil Watch D2 modeli de Huawei’ye önemli katkı yaptı bu dönemde.

Apple, Series 10 modeliyle üçüncü çeyrekte kısa süreliğine global liderliği yakalasa da, giderek artan rekabet nedeniyle pazar payında düşüş yaşadı. Daha geniş bir fiyat ve özellik yelpazesi sunan rakip markalar, Apple’ın büyüme hızını yavaşlattı.

IDC’ye göre Xiaomi, yeni Band 9 modeliyle bileklik pazarında başarılı bir performans sergiledi. Ekran parlaklığı, batarya kapasitesi ve spor-sağlık işlevlerinde yapılan iyileştirmeler, Xiaomi’nin sevkiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Samsung ise yeni Ultra modelini içeren 7. nesil ürünleriyle üst segmentteki boşlukları doldurmayı başardı. Ayrıca, FE versiyonu giriş seviyesi ürünlerde güçlü bir alternatif sundu.

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