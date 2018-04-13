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Xiaomi Black Shark tanıtıldı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, 4000 mAh batarya ve sıvı soğutma sistemi

Xiaomi, oyun odaklı akıllı telefonu Black Shark'ı duyurdu. İşte üst seviye teknik donanımı ve daha iyi oyun deneyimi sunabilmek adına özelleştirilmiş arayüzle karşımıza çıkan telefonun özellikleri:
1 yıl
34,6b
1
69
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi, oyuncular için özel olarak tasarladığı akıllı telefon modeli Black Shark'ı duyurdu. Endüstriyel anlamda piyasanın en iyileriyle donatılan cihaz, sahip olduğu sıvı soğutma sistemiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İşte tüm detaylarıyla Xiaomi Black Shark:

Ekran ve tasarım

161.6 x 75.4 x 9.25 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığındaki Black Shark, akıllı telefon dünyasında pek alışık olmadığımız bir tasarım dilini yansıtıyor. Ön taraftan bakınca normal bir telefonu andıran cihazın arka yüzünü çevirdiğimizde ise yeşil renkli "S" logosu dikkat çekiyor. Ses ve güç butonları telefonun sağ tarafına konumlandırılırken, sol kısımda ise kullanıcıların oyunlara daha kolay ulaşmasını sağlayan özel bir Shark Anahtarı yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı konumu için de ekranın hemen altında yer alan home butonu tercih edilmiş. 
2160x1080 (Full HD) çözünürlüklü 18: 9 en/boy oranına sahip 5,99 inç büyüklüğünde InCell ekran paneliyle gelen Xiaomi Black Shark, aynı zamanda DCI-P3 renk gamı desteğine de sahip. Hiçbir şeyden ödün vermeyen Xiaomi, MEMC akıllı hareket dengeleme teknolojisini de es geçmemiş. Bu teknolojiyle birlikte ekran tarafında çok daha iyi bir deneyim vaat ediliyor.  

Donanım

Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan Black Shark'ın 6GB RAM/64GB ROM ve 8GB RAM/128GB ROM'lu iki adet versiyonu bulunmakta. Depolama kısmında UFS 2.1 teknolojisinin kullanıldığı telefonu, Qualcomm'un Quick Charge 3.0 adını verdiği 18W hızlı şarj desteği ile donatılmış 4000 mAh (5 saate kadar kullanım ömrü) büyüklüğünde bir batarya besliyor. Bahsettiğimiz bu veriler kulağa hoş gelse de Black Shark, hızlı şarj konusunda en büyük rakibi Razer Phone'dan geri kalıyor zira, Kasım 2017'de tanıtılan Razer Phone'da Qualcomm'un Quick Charge 4+ teknoloji kullanılıyor ve telefon, yalnızca 1 saat içerisinde %85'e kadar şarj olabiliyor. 
Yalnızca yukarıda sıraladığımız bu üst donanımlar Black Shark'ı "oyuncu telefonu" yapmaya yetmez. Xiaomi de telefona farklı bir hava katmak adına JOY UI, MIUI arayüzleriyle özelleştirilmiş Android Oreo sürümünü yüklemiş. Bu sayede oyun sırasında sessiz mod, DND gibi birçok kullanışlı özellik kullanıcının alternatifine sunulmuş. 
Oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir akıllı telefondan bahsediyoruz dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun performanstan ödün verilmemeli. Özellikle aşırı yük altında kalan işlemcilerin bir süre sonra sıcaklığı artar ve buna bağlı olarak performans kayıpları yaşanır. Bu durum özellikle de oyunlarda ciddi FPS kaybına neden olur. Xiaomi de oyun odaklı telefonu Black Shark'da böyle bir sorun yaşamamak adına sıvı soğutma sistemine yer vermiş. 20 kata kadar soğutma verimine sahip olan bu sistem, cihazın sıcaklığını 8 dereceye kadar düşürebiliyor. 

Kamera

Xiaomi Black Shark tanıtıldı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, 4000 mAh batarya ve sıvı soğutma sistemi
 
Arka tarafta iki adet kamera dizilimine yer verilen Black Shark'ın kamera detaylarından bahsedecek olursak, 1.25 mikron piksel boyutunda f/1.75 diyafram değerine sahip, 12 megapiksel çözünürlüklü primer sensör ve 1.0 mikron piksel boyutunda yine f/1.75 diyafram aralığına sahip 20 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir sensör kullanılıyor. Çift tonlu LED flaş destekli arka kamera; PDAF, HDR, Portre Modu ve Panorama gibi çekim özelliklerine de sahip.
Selfie tarafında ise f/2.2 diyafram değerine sahip 20 megapiksel çözünürlüklü kameraya yer verilmiş. 

Diğer özellikler

Xiaomi Black Shark tanıtıldı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, 4000 mAh batarya ve sıvı soğutma sistemi
 
USB TYPE-C, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, çift SIM kart desteği, GPS, APGS, GLONASS telefonun diğer özellikleri arasında yer alırken Xiaomi; cihazın dikey veya yatay tutulması durumunda herhangi bir sinyal kesintisi yaşanma riskine karşı, X şeklinde akıllı anten tasarımına yer vermiş. Son olarak telefonda HiFi ses desteği ve Stereo hoparlörün yer aldığını söyleyelim.

Shark GamePad 

Xiaomi, Black Shark'ın yanında bir de akıllı telefonlar için mini bir konsol tanıttı. 30 saate kadar kullanım ömrü (340mAh) vaat eden Shark GamePad, Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip ve Android 4.4 veya üstü sürümleri destekleyen tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor. 

Fiyatı ve çıkış tarihi 

Ürünün 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi sunan varyantı yaklaşık olarak 480 dolar fiyat etiketine sahipken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sunan model ise yaklaşık 560 dolar seviyesinde satışta olacak. Cihazlardan bağımsız olarak satılan Shark GamePad oyun kumandası ise 30 dolardan satışa sunulmuş durumda. Çin'de ön siparişe açılan Black Shark'ın teslimatına 20 Nisan tarihinde başlanacak. Cihazın Çin dışındaki ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor. 

https://www.gizmochina.com/2018/04/13/black-shark-gaming-phone-officially-unveiled-with-snapdragon-845-shark-gamepad-2999-yuan-477-pricing/ Yorum Yaz
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burki_rock 1 yıl en beğenilen
Dolar 4 TL olmasına rağmen 2500 civarı bir fiyata geliyor aksesuar ile telefon.
Xiaomi bunu yapabiliyorken diğer firmalar ancak kazıklamayı düşünüyor.
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emre1393 1 yıl
sırf pubg için telefon çıkardı herifler
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Lemansky 1 yıl
Daha benim sıvı soğutmalı bilgisayarım olmadı çıkana bak.
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1 Avatar
10ff 1 yıl
apple yapsa 10000tl olurdu. aksesuarlari 599 dolar olurdu.


işte bu yüzden xiaomi...
kaziklanmak isteyen elma armut alsın.
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Nuverti 1 yıl
Eksikleri olan güzel bir telefon.
Kulaklık girisi yok.
Ekran cozunurlugu az.
Su ve toz a karsi korumasi zayif.
Bataryasi daha guclu olabilirdi
Sd kart girisi yok.
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Gece Koklayıcısı 1 yıl Nuverti
Kıç kadar ekranda o çözünürlüğü koyduklarına küfür etmen lazımken... neyse (O boyuttaki ekrana 1440x720 hayli hayli yeter,4.5 inç ekranda 960x540 telefon kullanmıştım ve zerre bulanıklık yoktu,belki AMOLED ile alakalı birşeydir bu durum. Sen ekranı bulanık düz iPhone serisi gördünmü düşük çözünürlüğe rağmen,ben 3g,4,4s,5,5s,6s ve 7 nin ekranını gördüm hiçbiri de bulanık değildi. Ek olarak elimdeki tabletin 10.1 inç ve 1280x800 çözünürlüğe rağmen düşük ppi yoğunluğu yüzünden piksellerin sayılabilmesi hariç(ki oda boş adamlar gibi uğraşırsan sayılıyor)netlikte sorun yok. Gereksiz çözünürlük fps hırsızıdır ayrıca)
3.5 mm yerine type-c kullansanız ölürsünüz zaten,gereksiz olan o portun yerine daha gerekli şeyler sokulabilir
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major24 1 yıl
İphone X'de "Sniper Fury" Denen oyunu oynamaya ÇABALIYORUM ama ISINMA problemi yüzünden ara ara telefonun soğumasını beklemek durumunda kalıyorum. Keşke fiyat aralığı 2-2.5 aralığında olsa idi sadece oyun oynamak için alabilirdim.
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TormentedSoul 1 yıl
pm almayı da bloklamış adres de veremedik arkadaşa
cesaret timsali resmen
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Moving On 1 yıl
İşte bu marka sayesinde diğer markaların bizi nasıl kazıkladığını sonuna kadar görüyoruz. Xiaomi bunun gibi üst düzey bir cihazı bile dolar kuruna rağmen çoğu akıllı telefondan daha ucuza satıyor, diğer markalar ise herkesin bildiği gibi aynı telefonu ekranı büyütüp 1-2 özellik ekleyip tekrar piyasaya sürüyorlar, fiyatı da 1-2 bin arttırıyorlar insanlar da tartışmasız alıyor. Fanboyluk artık öyle bir hal aldı ki, millet fiyatları eleştireceğine, veya telefonların yavaşlatılmasına tepki göstereceğine, gelip Xiaomi'yi eleştiriyor ucuza sattığı için, ve kullanıcılara uygun fiyata telefon aldıkları için nefret kusuyor.
Bu cihazın aynısını öncü markalardan biri üretmiş olsaydı, 5-6 binden aşağı alamazdınız, böyle fiyat performans canavarı bir markanın değerini bilip ürünleri stoklayacağımıza hala tepki gösteriyoruz maalesef, çünkü insanımızın derdi işine yarayan bir cihaz değil, kullandığı cihaz sorulunca ''oha o parayı vermiş ne kadar zengindir bu şimdi'' dedirtecek bir cihaz. Xiaomi'nin 800-900 TL bandındaki telefonlar ile aynı, hatta bazı özellikleri daha düşük olan çoğu telefon 2-3 bin TL civarlarında.
1 Yanıt Yanıtla +2
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technoB 1 yıl Moving On
aynen imzami atarım yazdılarına.şunu samsung ya da apple yapsaydı , o eleştirenler hava atmak için 36 ay kredi çekip alırdı
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WoXeD 1 yıl TormentedSoul
Sen önce gözünle okumayı öğren ;)
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serkan1216 1 yıl
fiyat ne olcak ne zaman satılır bunu alırım bende s9 yerine birde sar değeri ne olacak
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hadjimurat 1 yıl
Belli bir kitleye hitap edecek bir telefon için neden birbirinizi kırıyosunuz anlamıyorum çöp möp falan yakışmıyor
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TormentedSoul 1 yıl hadjimurat
custom rom ile official rom arasındaki farkı bilmeyen bilişim uzmanı var memlekette
yoksa kimse kimseyi kırmıyor hocam cehalet sadece öğretmeye çalışıyoruz...
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Sebnem Ferah 1 yıl
Duvar kağıdınıda tuzak diye koymuşlar gözüm bozuldu sandım
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oricin 1 yıl
Mi6 kullanıyorum, bu telefonu da çok beğendim, PSP katili :) Play Store'da bu telefona özel indirimli veya ücretsiz oyunlar da çıkarsa satış başarısı artacaktır.
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intel7mix 1 yıl oricin
Kimse satış adetini bilmediğini cihaza özel oyun çıkarmaz. Xiaomi kendisi zorlamasi lazım yoksa çokta takan olmaz
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