Xiaomi Black Shark tanıtıldı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, 4000 mAh batarya ve sıvı soğutma sistemi

Xiaomi, oyuncular için özel olarak tasarladığı akıllı telefon modeli Black Shark'ı duyurdu. Endüstriyel anlamda piyasanın en iyileriyle donatılan cihaz, sahip olduğu sıvı soğutma sistemiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İşte tüm detaylarıyla Xiaomi Black Shark:

Ekran ve tasarım

161.6 x 75.4 x 9.25 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığındaki Black Shark, akıllı telefon dünyasında pek alışık olmadığımız bir tasarım dilini yansıtıyor. Ön taraftan bakınca normal bir telefonu andıran cihazın arka yüzünü çevirdiğimizde ise yeşil renkli "S" logosu dikkat çekiyor. Ses ve güç butonları telefonun sağ tarafına konumlandırılırken, sol kısımda ise kullanıcıların oyunlara daha kolay ulaşmasını sağlayan özel bir Shark Anahtarı yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı konumu için de ekranın hemen altında yer alan home butonu tercih edilmiş.

2160x1080 (Full HD) çözünürlüklü 18: 9 en/boy oranına sahip 5,99 inç büyüklüğünde InCell ekran paneliyle gelen Xiaomi Black Shark, aynı zamanda DCI-P3 renk gamı desteğine de sahip. Hiçbir şeyden ödün vermeyen Xiaomi, MEMC akıllı hareket dengeleme teknolojisini de es geçmemiş. Bu teknolojiyle birlikte ekran tarafında çok daha iyi bir deneyim vaat ediliyor.

Donanım

Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan Black Shark'ın 6GB RAM/64GB ROM ve 8GB RAM/128GB ROM'lu iki adet versiyonu bulunmakta. Depolama kısmında UFS 2.1 teknolojisinin kullanıldığı telefonu, Qualcomm'un Quick Charge 3.0 adını verdiği 18W hızlı şarj desteği ile donatılmış 4000 mAh (5 saate kadar kullanım ömrü) büyüklüğünde bir batarya besliyor. Bahsettiğimiz bu veriler kulağa hoş gelse de Black Shark, hızlı şarj konusunda en büyük rakibi Razer Phone'dan geri kalıyor zira, Kasım 2017'de tanıtılan Razer Phone'da Qualcomm'un Quick Charge 4+ teknoloji kullanılıyor ve telefon, yalnızca 1 saat içerisinde %85'e kadar şarj olabiliyor.

Yalnızca yukarıda sıraladığımız bu üst donanımlar Black Shark'ı "oyuncu telefonu" yapmaya yetmez. Xiaomi de telefona farklı bir hava katmak adına JOY UI, MIUI arayüzleriyle özelleştirilmiş Android Oreo sürümünü yüklemiş. Bu sayede oyun sırasında sessiz mod, DND gibi birçok kullanışlı özellik kullanıcının alternatifine sunulmuş.

Oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir akıllı telefondan bahsediyoruz dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun performanstan ödün verilmemeli. Özellikle aşırı yük altında kalan işlemcilerin bir süre sonra sıcaklığı artar ve buna bağlı olarak performans kayıpları yaşanır. Bu durum özellikle de oyunlarda ciddi FPS kaybına neden olur. Xiaomi de oyun odaklı telefonu Black Shark'da böyle bir sorun yaşamamak adına sıvı soğutma sistemine yer vermiş. 20 kata kadar soğutma verimine sahip olan bu sistem, cihazın sıcaklığını 8 dereceye kadar düşürebiliyor.

Kamera

Arka tarafta iki adet kamera dizilimine yer verilen Black Shark'ın kamera detaylarından bahsedecek olursak, 1.25 mikron piksel boyutunda f/1.75 diyafram değerine sahip, 12 megapiksel çözünürlüklü primer sensör ve 1.0 mikron piksel boyutunda yine f/1.75 diyafram aralığına sahip 20 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir sensör kullanılıyor. Çift tonlu LED flaş destekli arka kamera; PDAF, HDR, Portre Modu ve Panorama gibi çekim özelliklerine de sahip.

Selfie tarafında ise f/2.2 diyafram değerine sahip 20 megapiksel çözünürlüklü kameraya yer verilmiş.

Diğer özellikler

USB TYPE-C, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, çift SIM kart desteği, GPS, APGS, GLONASS telefonun diğer özellikleri arasında yer alırken Xiaomi; cihazın dikey veya yatay tutulması durumunda herhangi bir sinyal kesintisi yaşanma riskine karşı, X şeklinde akıllı anten tasarımına yer vermiş. Son olarak telefonda HiFi ses desteği ve Stereo hoparlörün yer aldığını söyleyelim.

Shark GamePad

Xiaomi, Black Shark'ın yanında bir de akıllı telefonlar için mini bir konsol tanıttı. 30 saate kadar kullanım ömrü (340mAh) vaat eden Shark GamePad, Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip ve Android 4.4 veya üstü sürümleri destekleyen tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Ürünün 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi sunan varyantı yaklaşık olarak 480 dolar fiyat etiketine sahipken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sunan model ise yaklaşık 560 dolar seviyesinde satışta olacak. Cihazlardan bağımsız olarak satılan Shark GamePad oyun kumandası ise 30 dolardan satışa sunulmuş durumda. Çin'de ön siparişe açılan Black Shark'ın teslimatına 20 Nisan tarihinde başlanacak. Cihazın Çin dışındaki ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

https://www.gizmochina.com/2018/04/13/black-shark-gaming-phone-officially-unveiled-with-snapdragon-845-shark-gamepad-2999-yuan-477-pricing/