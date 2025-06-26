Ultra ince çerçeveli Xiaomi Smart Band 10 tanıtıldı

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Xiaomi Mi Band 10 akıllı bileklik, ince profili korurken ekran alanını en üst düzeye çıkaran neredeyse çerçevesiz 1.72 inç AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Mi Band 10, standart, NFC ve seride ilk olarak seramik seçeneğiyle geliyor.

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Xiaomi Smart Band 10 akıllı bileklik neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Smart Band 10 modelinde ekran boyutunu 1.72 inç’e çıkarmış. Smart Band 9, 1.62 inç ekrana sahip. Ekran daha büyük olmasının dışında ultra ince çerçevelere sahip. Ayrıca ekran parlaklığı 1200 nitten 1500 nit’e yükseltilmiş. Ancak, panel hâlâ 60 Hz.

Xiaomi'nin önceki fitness takip cihazları gibi Smart Band 10 da çok çeşitli kayışlarla geliyor. Seçenekler arasında yeni 3D örme ve üst seviye doğal ipek kayışlar yer alıyor. Daha fazla özelleştirme için 200'den fazla kadranı mevcut.

Smart Band 10, 150’den fazla spor modunu destekliyor. Yüzme sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızını takip edebilen ve yüzme pozisyonlarını algılayabilen yeni yüzme modu gelmiş. Akıllı bileklik, 50 metreye kadar su geçirmezlik sertifikasına sahip.

Sağlık takibine gelince, Xiaomi fitness takipçisinin doğru kalp atış hızı ve kan oksijen basıncı takibi için yüksek hassasiyetli sensörlerle donatıldığını iddia ediyor. Smart Band 10 ayrıca kullanıcının uyku alışkanlığını iyileştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan uyku takibi özelliğine sahip.

Mi Band 10, standart kullanımda 21 güne kadar, Her zaman açık ekran açıkken 9 güne kadar, yoğun kullanımda 8 güne kadar dayanıyor. Yani, yeni model pil ömrü açısından iyileştirme getirmiyor.

Xiaomi Mi Band 10 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi Band 10 akıllı bileklik, 37 dolardan başlayan fiyatla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli. NFC’li modelin fiyatı 44 dolar. Seramik modelin fiyatı ise 52 dolar.

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