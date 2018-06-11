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Xiaomi Mi Band 3 ülkemizde satışa sunuldu!

Xiaomi'nin çiçeği burnunda akıllı bilekliği Mi Band 3 ülkemizde satışa çıktı. Oldukça şaşırtıcı bir fiyat etiketiyle bizleri selamlayan Mi Band 3'ün özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde.
11 ay
8,9b
1
47
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yakın zamanda resmi olarak Türkiye pazarına girecek Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3, ülkemizin en büyük e-ticaret sitesi Hepsiburada.com'da satışa çıktı. 31 Mayıs'ta Xiaomi Mi 8 ailesiyle birlikte tanıtılan Mi Band 3 beklenen oldukça üzerinde bir fiyat etiketine sahip. 
Editörün Seçimi Yorum Doları 8 TL baz almışlar herhalde.
Yorumu gör » antoffensive

Xiaomi Mi Band 3 özellikleri

0.78 inç büyüklüğünde 128 x 80 piksel çözünürlüklü 2.5D kavisli dokunmatik ekran paneline sahip Mi Band 3 ile birlikte artık arayanın adı, bildirim metinleri, hava durumu ve daha fazlasını görüntüleyebilmek mümkün. Kayış ve buton tasarımında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen Mi Band 3; kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Suya dayanıklılık korumasında yapılan geliştirme ile 50 metreye kadar suya mukavemet gösteren Xiaomi Mi Band 3'ün batarya kapasitesi 110 mAh iken, kullanıcıya yirmi güne kullanım süresi sunuluyor. Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılan Mi Band 3, Android ekosisteminde Android 4.4 ve üstü sürümlerde çalışırken iOS ekosisteminde ise iOS 9.0 ve daha yüksek işletim sistemleri ile uyumlu çalışabiliyor.
Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliğini kullanabilmek için Mi Fit uygulamasını da telefonunuza kurmanız gerekiyor. Mi Fit'in Android uygulamasını buraya tıklayarak, iOS uygulamasını ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Xiaomi Mi Band 3 Türkiye fiyatı

Yalnızca siyah renk seçeneğiyle Hepsiburada.com'da satışa sunulan Mi Band 3'ün fiyatı ise 239,90 TL olarak belirlenmiş. Xiaomi Mi Band 3'ü satın almak istiyorsanız bu linke tıklayabilirsiniz.   

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
antoffensive 11 ay en beğenilen editörün seçimi
Doları 8 TL baz almışlar herhalde.
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ProsesMuhendisi 11 ay
Duyurulan satış fiyat 27 dolar, bizde satış 53 dolar. 27x4.5= 121 TL
Olması gereken en fazla fiyat 150 TL
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ERIKCI 11 ay
25x8=200 xiaomi nin 8. Yıldönümü kutlu olsun
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1 Avatar
Askaparta 9 ay
Ios performansı nasıl acaba?
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ozekinci 10 ay
Merhaba arkadaşlar Mi band 3'ü en uygun fiyata kargo dahil 159,9 TL'ye satın alabilirsiniz.
An itibari ile en uygun Türkiye fiyatı Mi Band 3 Aynı Gün Kargo hizmeti ile.
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14092012 9 ay ozekinci
Merhaba almak istiyorum ama İngilizce mi ,Çince mi?Sitenizi ilk defa görüyorum .Kapıda ödeme şansımız var mı?
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lowelas 11 ay
Hepsi burada da satılan mi band 3 Türkçe içerik var mı acaba?
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ÇatlakMerlin 11 ay
Fiyat performans analizi yaptığımızda ürünün fiyatını karşıladığını düşünüyorum açıkçası. Bakalım almayı düşünüyorum. Sanırım gelecek maaştan buna pay ayırırım. Nereye vermiyoruz ki, biraz da buraya gitsin.
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esatgelmedi 11 ay
Merhabalar. Fiyat ne kadar düşer? Beklemekte fayda var mı yoksa hemen alıp ilerde olabilecek artışlardan etkilenmemek daha mı mantıklı? Aşmak istiyorum ancak boşu boşuna fazla para vermeyeyim.
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suhaksk 11 ay
Ülkede herkes katakulli peşinde denetim sıfır haberler bile yalan dolan içinde satılan tüm mallar vurguncu mantığı ile çalışıyor
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Amore 11 ay
Kendi sitesinde bile 4 gün sonra mevcut olacak diyor, Çindeyim mağazalarına da henüz gelmemiş, nasıl oluyor da TR'de oluyor ve bu fiyatlar çok abartılı.
Çinde 169RMB=121TL (13.06.2018 Tarihli kur ile)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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interwap 11 ay
Aynı gün kargo yapanın değilde meden 5 gün sonra kargolayacak satıcının linkini paylaşırsınız? İkiside hepsiburada satıcısı. Sorun fiyatsa miuitürkiye 224 TL
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ozgurrdunya 11 ay
Maşallah Gearbest'in Mi Band 3 fiyatıda Hepsiburada'dan arta kalır değil. tr.gearbest.com/...
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Yaxin 11 ay
Ah bee ahh paranın canı...
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