Xiaomi Mi Band 3 ülkemizde satışa sunuldu!

Yakın zamanda resmi olarak Türkiye pazarına girecek Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3, ülkemizin en büyük e-ticaret sitesi Hepsiburada.com'da satışa çıktı. 31 Mayıs'ta Xiaomi Mi 8 ailesiyle birlikte tanıtılan Mi Band 3 beklenen oldukça üzerinde bir fiyat etiketine sahip.

Editörün Seçimi Yorum Yorumu gör » Doları 8 TL baz almışlar herhalde. antoffensive

Xiaomi Mi Band 3 özellikleri

0.78 inç büyüklüğünde 128 x 80 piksel çözünürlüklü 2.5D kavisli dokunmatik ekran paneline sahip Mi Band 3 ile birlikte artık arayanın adı, bildirim metinleri, hava durumu ve daha fazlasını görüntüleyebilmek mümkün. Kayış ve buton tasarımında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen Mi Band 3; kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Suya dayanıklılık korumasında yapılan geliştirme ile 50 metreye kadar suya mukavemet gösteren Xiaomi Mi Band 3'ün batarya kapasitesi 110 mAh iken, kullanıcıya yirmi güne kullanım süresi sunuluyor. Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılan Mi Band 3, Android ekosisteminde Android 4.4 ve üstü sürümlerde çalışırken iOS ekosisteminde ise iOS 9.0 ve daha yüksek işletim sistemleri ile uyumlu çalışabiliyor.

Mi Fit uygulamasını da telefonunuza kurmanız gerekiyor. Mi Fit'in Android uygulamasını Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliğini kullanabilmek içinuygulamasını da telefonunuza kurmanız gerekiyor. Mi Fit'in Android uygulamasını buraya tıklayarak, iOS uygulamasını ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Xiaomi Mi Band 3 Türkiye fiyatı

239,90 TL olarak belirlenmiş. Xiaomi Mi Band 3'ü satın almak istiyorsanız Yalnızca siyah renk seçeneğiyle Hepsiburada.com'da satışa sunulan Mi Band 3'ün fiyatı iseolarak belirlenmiş. Xiaomi Mi Band 3'ü satın almak istiyorsanız bu linke tıklayabilirsiniz.