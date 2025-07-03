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    Xiaomi'nin dikey çift kapılı buzdolabı, uygun fiyatıyla satışa sunuldu

    Xiaomi, yeni Mijia 550L buzdolabını satışa sundu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, devasa iç hacminin yanı sıra sessiz çalışması ve yüksek enerji verimliliğiyle öne çıkıyor.

    Xiaomi'nin dikey çift kapılı buzdolabı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, geniş iç hacmi ve enerji verimliliğiyle dikkat çeken yeni Mijia 550L çift kapılı buzdolabını tanıttı. Modern yaşam alanlarına hitap eden şık tasarımı ve pratik kullanım detaylarıyla öne çıkan model, yaklaşık 265 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Toplam 550 litrelik kapasite sunan cihazın 332 litresi soğutma, 218 litresi ise dondurucu bölüme ayrılmış. Xiaomi’ye göre bu alan, üç kişilik bir ailenin iki haftalık gıda ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek büyüklükte. Geniş şişe rafları ve dört ayrı çekmeceyle kullanıcıya düzenli bir saklama deneyimi sunuluyor.

    Xiaomi'nin dikey çift kapılı buzdolabı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Hijyen konusunda da iddialı olan buzdolabında, yüzde 99,99 oranında antibakteriyel koruma sağladığı belirtilen gümüş iyon teknolojisi yer alıyor. Ayrıca kötü kokuların yüzde 90’dan fazlasını ortadan kaldıran özel bir koku giderici sistem de bulunuyor. Bu özellikler, özellikle hassas gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

    Dondurucu bölmesi 12 saatte 7 kilogramlık ürün dondurabiliyor. Bu da günde 14 kilogram, yani yaklaşık 31 pound et gibi büyük miktarda gıdayı saklama imkânı anlamına geliyor. İkili inverter teknolojisi sayesinde hem soğutucu hem de dondurucu bölümde sıcaklık daha hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor.

    Donma sorununu ortadan kaldırmak için no-frost hava soğutma sistemi kullanan buzdolabı, düz hatlara sahip hava kanallarıyla da gıdaların tazeliğini korumayı hedefliyor. Dış yüzeyinde kullanılan mat ve kayrak taşını andıran kaplama ise sade ve modern mutfak dekorasyonlarına uyum sağlıyor.

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