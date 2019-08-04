Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı

Ürettiği fiyat/performans odaklı, bütçe dostu cihazlarla global bir popülarite yakalayan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, bugüne dek piyasaya sürmüş olduğu ikinci oyuncu dizüstü bilgisayarı olan Mi Gaming Laptop 2019'u tanıttı. 1080 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olan cihaz, pek çok iddialı özellik ile geliyor.

Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, Mi Gaming Laptop 2019 geçen yılki model ile hemen hemen aynı tasarım diline sahip. Aynı sayıda ve aynı konumda bağlantı noktaları ve aynı çerçeve boyutunda, aynı genişlikte bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Aralarındaki belirgin sayılabilecek tek fark yeni tanıtılan 2019 modelinin siyah renkteki varyantının selefinin siyah rengine kıyasla daha koyu gözükmesi.

Cihazda tasarım konusunda herhangi bir devinim olmamış olsa da donanımının geçen seneki modele göre büyük oranda değiştiğini ve geliştiğini söyleyebiliriz. Ancak donanıma geçmeden önce ekran hakkında dile getirmemiz gereken bir kaç şey daha var. Cihazın 15,6 inç genişliğindeki ekranı %81'lik ekran-kasa oranına, %72'lik renk gamına ve 144Hz'lik yenileme hızına sahip.

Mi Gaming Laptop 2019, farklı donanımlara sahip üç farklı varyant ile alıcı bulacak. Bu varyantların donanımları sırasıyla şu şekilde,

Ana model

9. Nesil Intel Core i5-9300H işlemci (temel frekans 2.4GHz, Turbo Boost 4.1GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

8GB DDR4 RAM (2666MHz)

512GB PCIe SSD

144Hz yenileme hızına sahip Full HD ekran Üst seviye model 9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci (temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

16GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666MHz)

512GB PCIe SSD

144Hz yenileme hızına sahip Full HD ekran

En gelişmiş model

9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci (temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)

NVIDIA GeForce RTXTM 2060

16GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666MHz)

512GB PCIe SSD

144Hz yenileme hızına sahip Full HD ekran

Tüm modellerde çift bantlı WI-Fi, Bluetooth 5.0, 2 x 3W hoparlörler, Dolby Audio ve 1 MP'lik HD web kamerası bulunuyor. Bağlantı kısmında ise 4 tane USB 3.0 bağlantı noktası, 1 tane Ethernet bağlantı noktası, 1 tane mikrofon girişi, 1 tane 3.5mm'lik kulaklık jakı, 1 tane HDMI bağlantı noktası ve 3'ü 1 arada bir kart okuyucu karşımıza çıkıyor.

Boyutları tam olarak aynı olsa da (364 x 265.2 x 20.9 mm), 2019 versiyonu, 2.7 kilogramlık selefine göre yaklaşık 100 gram daha hafif.

Mi Gaming Laptop 2019, ayrıca 3 farklı mod ve 4 farklı renkten oluşan arkadan aydınlatmalı klavye, çoklu hareket kontrolüne sahip bir cam dokunmatik yüzey, Windows 10 Home ve 55Whr gücünde bir batarya ile geliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/08/04/xiaomi-mi-gaming-laptop-2019-launched-starts-at-%c2%a57499-1080/

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'un ana modeli, üst seviye model, en gelişmiş model isebir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.