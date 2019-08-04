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Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı

Xiaomi yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Mi Gaming Laptop 2019'u tanıttı. 1080 dolarlık başlangıç fiyatı ile alıcı bulacak olan cihaz birbirinden farklı donanımlara sahip üç varyant ile geliyor.
3 gün
6,1b
2
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans odaklı, bütçe dostu cihazlarla global bir popülarite yakalayan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, bugüne dek piyasaya sürmüş olduğu ikinci oyuncu dizüstü bilgisayarı olan Mi Gaming Laptop 2019'u tanıttı. 1080 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olan cihaz, pek çok iddialı özellik ile geliyor.
Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, Mi Gaming Laptop 2019 geçen yılki model ile hemen hemen aynı tasarım diline sahip. Aynı sayıda ve aynı konumda bağlantı noktaları ve aynı çerçeve boyutunda, aynı genişlikte bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Aralarındaki belirgin sayılabilecek tek fark yeni tanıtılan 2019 modelinin siyah renkteki varyantının selefinin siyah rengine kıyasla daha koyu gözükmesi.
Cihazda tasarım konusunda herhangi bir devinim olmamış olsa da donanımının geçen seneki modele göre büyük oranda değiştiğini ve geliştiğini söyleyebiliriz. Ancak donanıma geçmeden önce ekran hakkında dile getirmemiz gereken bir kaç şey daha var. Cihazın 15,6 inç genişliğindeki ekranı %81'lik ekran-kasa oranına, %72'lik renk gamına ve 144Hz'lik yenileme hızına sahip.
Mi Gaming Laptop 2019, farklı donanımlara sahip üç farklı varyant ile alıcı bulacak. Bu varyantların donanımları sırasıyla şu şekilde,

   Ana model

  • 9. Nesil Intel Core i5-9300H işlemci (temel frekans 2.4GHz, Turbo Boost 4.1GHz)
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
  • 8GB DDR4 RAM (2666MHz)
  • 512GB PCIe SSD
  • 144Hz yenileme hızına sahip Full HD ekran

   Üst seviye model

  • 9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci (temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
  • 16GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666MHz)
  • 512GB PCIe SSD
  • 144Hz yenileme hızına sahip Full HD ekran

    En gelişmiş model

  • 9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci (temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)
  • NVIDIA GeForce RTXTM 2060
  • 16GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666MHz)
  • 512GB PCIe SSD
  • 144Hz yenileme hızına sahip Full HD ekran
Tüm modellerde çift bantlı WI-Fi, Bluetooth 5.0, 2 x 3W hoparlörler, Dolby Audio ve 1 MP'lik HD web kamerası bulunuyor. Bağlantı kısmında ise 4 tane USB 3.0 bağlantı noktası, 1 tane Ethernet bağlantı noktası, 1 tane mikrofon girişi, 1 tane 3.5mm'lik kulaklık jakı, 1 tane HDMI bağlantı noktası ve 3'ü 1 arada bir kart okuyucu karşımıza çıkıyor.
Boyutları tam olarak aynı olsa da (364 x 265.2 x 20.9 mm), 2019 versiyonu, 2.7 kilogramlık selefine göre yaklaşık 100 gram daha hafif. 
Mi Gaming Laptop 2019, ayrıca 3 farklı mod ve 4 farklı renkten oluşan arkadan aydınlatmalı klavye, çoklu hareket kontrolüne sahip bir cam dokunmatik yüzey, Windows 10 Home ve 55Whr gücünde bir batarya ile geliyor.
Mi Gaming Laptop 2019'un ana modeli 1080 dolarlık, üst seviye model 1239 dolarlık, en gelişmiş model ise 1297 dolarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/08/04/xiaomi-mi-gaming-laptop-2019-launched-starts-at-%c2%a57499-1080/ Yorum Yaz
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Anonim1995 3 gün en beğenilen
Türkiyeye gelişi en az 12-13 k bu fiyat aralığında zaten zibilyon tane model var
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zdniz 3 gün
1 yıl önce fiyatlarına bir bakmıştım 8-9 bin seviyesinde 500 lira daha versen Macbook alınacak fiyatdaydılar açıkcası bu firmanın Tr ye gelmesi hiç yaramadı bize bunun gelişide en az 13- 14 bin bulur bilinmiş uzman olmuş bir markanın adam akıllı bir oyun bilgisayarı alınır o fiyatlarada kusura bakmayın ama cihaz fiyatlarına falan bakıyosun Xiaomi artık eskisi gibi fiyat performans ürünü falan üretmiyor 3-5 yıl sonrada Apple gibi fiyat koymaya başlarlar. Eskiden Huaweyi cihazları çöpe at kimse almaz 5 para etmezdi en ucuz Çin malı telefonlar Huaweiyilerdi ama birde şimdi bakın
1 yıl önce fiyatlarına bir bakmıştım 8-9 bin seviyesinde 500 lira daha versen Macbook alınacak fiyatdaydılar açıkcası bu firmanın Tr ye gelmesi hiç yaramadı biz...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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N. Chomsky 3 gün

Bu fiyatlar zaten ucuz değil ki. Dell, Acer benzer fiyatlara satıyor yurtdisinda.
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Askaparta 16 sa.
Özellikler mest edici, aç fpsyi, kapat ışıkları, tak kulaklığı, hopla koltuktan derken çok pahalı kalsın.
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DH Misafiri 2 gün
fiyatlar uçuk
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Şeref60 3 gün
Bu fiyata gerçekden çok zor
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Orange dragon 3 gün
İzmir mi shopta 1060 lı gaming laptopları 10k adamı bildiğin öpüyorlar.
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CVenturas 3 gün
AMD işlemcili olmalıydı. Fiyatlar da yüksek. Çöp
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mck94 3 gün
Neden tum oyuncu bilgisayarlarinda pavyon klavye oluyor?
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renega1 3 gün yeni yorumcu
ekranlar g-sync olmalıydı
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sniper23 2 gün renega1
Freesync geldi artık, o yüzden gerek yok. G-sync fiyatı 200 Dolar arttıyor nerdeyse.
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N. Chomsky 3 gün

Bu fiyatlar zaten ucuz değil ki. Dell, Acer benzer fiyatlara satıyor yurtdisinda.
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zdniz 3 gün
1 yıl önce fiyatlarına bir bakmıştım 8-9 bin seviyesinde 500 lira daha versen Macbook alınacak fiyatdaydılar açıkcası bu firmanın Tr ye gelmesi hiç yaramadı bize bunun gelişide en az 13- 14 bin bulur bilinmiş uzman olmuş bir markanın adam akıllı bir oyun bilgisayarı alınır o fiyatlarada kusura bakmayın ama cihaz fiyatlarına falan bakıyosun Xiaomi artık eskisi gibi fiyat performans ürünü falan üretmiyor 3-5 yıl sonrada Apple gibi fiyat koymaya başlarlar. Eskiden Huaweyi cihazları çöpe at kimse almaz 5 para etmezdi en ucuz Çin malı telefonlar Huaweiyilerdi ama birde şimdi bakın
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Orange dragon 3 gün
Xiaomi hala aynı xiaomi trde öpüyorlar
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Anonim1995 3 gün en beğenilen
Türkiyeye gelişi en az 12-13 k bu fiyat aralığında zaten zibilyon tane model var
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