Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı

Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl Windows işletim sistemli Galaxy Book 2'yi piyasaya sürmüştü. Şirketin çok yakın gelecekte Galaxy Book serisinin yeni üyesi Galaxy Book S'i tanıtacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Book S'in tasarım dilini detaylı şekilde ortaya koyan basın görselleri isabetli tahminleri ve güvenilirliği yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı.

İkisi bir arada olarak tabir edilen dizüstü bilgisayar modellerinden biri olan Galaxy Book 2'den farklı olarak Galaxy Book S, monteli bir klavye ile gelen standart bir dizüstü bilgisayar modeli.

Sızdırılan görsellerden yola çıkarak cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, cihazın ekranı oldukça ince çerçevelere sahip ve bu bakımdan oldukça zarif bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın ekranının üst kısmında görüntülü görüşmeler için bir ön kamera sensörü yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_book_s_render-news-38488.php

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Cihaz geçtiğimiz günlerdeüzerindeişletim sistemi,yonga seti veile görüntülenmişti.hakkında'dan şu ana kadar herhangi bir açıklama veya duyuru gelmiş durumda değil ancak cihazın önümüzdeki hafta gerçekleşecek olanetkinliğinde tanıtılabileceği düşünülüyor.