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Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy Book serisinin yeni üyesi Galaxy Book S'in basın görselleri isabetli tahminleri ve güvenilirliği yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı.
4 gün
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl Windows işletim sistemli Galaxy Book 2'yi piyasaya sürmüştü. Şirketin çok yakın gelecekte Galaxy Book serisinin yeni üyesi Galaxy Book S'i tanıtacağı ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Book S'in tasarım dilini detaylı şekilde ortaya koyan basın görselleri isabetli tahminleri ve güvenilirliği yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından sızdırıldı.
İkisi bir arada olarak tabir edilen dizüstü bilgisayar modellerinden biri olan Galaxy Book 2'den farklı olarak Galaxy Book S, monteli bir klavye ile gelen standart bir dizüstü bilgisayar modeli.
Sızdırılan görsellerden yola çıkarak cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, cihazın ekranı oldukça ince çerçevelere sahip ve bu bakımdan oldukça zarif bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın ekranının üst kısmında görüntülü görüşmeler için bir ön kamera sensörü yer alıyor.
Cihaz geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde Windows 10 işletim sistemi, Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM ile görüntülenmişti. Galaxy Book S hakkında Samsung'dan şu ana kadar herhangi bir açıklama veya duyuru gelmiş durumda değil ancak cihazın önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Galaxy Note 10 etkinliğinde tanıtılabileceği düşünülüyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_book_s_render-news-38488.php Yorum Yaz
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dere.beyi 4 gün en beğenilen
asla almam samsung'un hangi ilk çıkardığı ürün varsa hepsi patlıyo çatlıyo yamuluyor
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Askaparta 1 gün
Her yer book oldu.
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Bloodin 3 gün
Arkadaşım vermeyin şu haberleri, taş gibi ve çok işlevli NP serileri varken Samsung dizüstüler Türkiye piyasasından çekildi ya, gıcığım adamlara...
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12 Angry Men 3 gün
Çakma macbook.
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dere.beyi 4 gün en beğenilen
asla almam samsung'un hangi ilk çıkardığı ürün varsa hepsi patlıyo çatlıyo yamuluyor
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