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Yahoo'nun Pazartesi günü Tumblr alımını açıklaması bekleniyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo'nun Pazartesi günü Tumblr alımını açıklaması bekleniyor

Yahoo'nun popüler blog platformu Tumblr ile ciddi satın alım görüşmeleri içerisinde olduğu bir süredir gündemi meşgul etmekteydi. Bugün gelen yeni bilgiler görüşmelerin büyük aşama kaydettiği yönünde.

Yahoo'nun Pazartesi günü için önemli bir basın toplantısı düzenleyeceği biliniyor. İddialara göre Yahoo, toplantıda Tumblr'ın satın alındığını resmen duyuracak. 

Tepe yöneticisi Marissa Meyer'in ısrarla istediği Tumblr'in 1.1 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor. Sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesinden faydalanmak isteyen Yahoo, eski günlerine dönmek yolunda önemli bir adım atmış olacak.

http://www.ibtimes.com/yahoo-expected-announce-it-will-acquire-tumbr-monday-press-conference-1268225?ft=c69n9# Yorum Yaz
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