Instagram kurucularının haber uygulamasını Yahoo satın aldı

Tam Boyutta Gör Instagram kurucuları Kevin Systrom ve Mart Krieger’in geçen yıl başlarında kullanıma sundukları haber uygulaması Artifact, Yahoo tarafından satın alındı. Görüşmeler ise geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Artifact nedir?

Ülkemizde Bundle ile benzerlik kurabileceğimiz Artifact uygulaması, haberleri derleyen ve toparlayan benzersiz yapay zekâ kişiselleştirme algoritması ile dikkat çekmişti. Ayrıca yorum yapabilme ve avatar oluşturma gibi temel sosyal ağ özellikleri de vardı. Bir süre destek bulan uygulama sonrasında ise düşüşe geçmişti.

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Ekip bu yılın başında uygulamayı kapatmayı veya satmayı düşündüğünü açıklamıştı. Kısa süre sonra da Yahoo hamlesi geldi. Yahoo uygulamayı tamamen kapatacak ve kendi haber sistemine entegre edecek. Satın alım bedeli ise açıklanmadı.

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