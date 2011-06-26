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Yakın Plan: Toshiba'nın Android 3.1'li yeni tableti Thrive

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yapılan bazı araştırmalara göre tablet bilgisayarların pazar payı en azından 2015 yılına kadar hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Tek başına bu öngörü bile üreticileri tablet bilgisayar pazarına çekmeye yetiyor. Yoğun, sert ve kaybedenler için yıkıcı bir mücadelenin yaşandığı bilgisayar pazarında, yeni bir genişleme alanı olarak tablet bilgisayar pazarını hedef belirleyen üreticiler, tüm silahlarıyla bu alana girmeye ve yüksek satış başarısı elde etmeye konsantre olmuş durumdalar. Pazar lideri olan iPad'i bir kenara bırakırsak eğer, Android işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarlar arasında galip bir firmadan bahsetmek şu an için pek mümkün değil. Aynı yazılımı ve aynı işlemciyi kullanan Android tabletler arasında agresif fiyatlandırma stratejisi ile Asus Eee Pad Transformer ön plana çıkarken, Google'ın Android - Honeycomb - geliştirme platformu olarak kullandığı Motorola Xoom ve Acer'ın Iconia serisi de iddialı modeller olarak Android pazarının dikkat çeken tabletleri arasında yer alıyorlar.
Yakın Plan: Toshiba'nın Android 3.1'li yeni tableti Thrive
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Yukarıda saydığımız modellere Temmuz ayı ile birlikte güçlü bir rakip gelecek; Toshiba Thrive. Ortaya koyduğu ürünler dikkate alındığında, Toshiba'nın pek çok rakibinden daha önce Android çalışmalarına başladığını söyleyebiliriz. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan, Android işletim sistemli netbook/smartbook modelinden Folio 100'e kadar sadece geçtiğimiz yıl içerisinde bile Android tabanlı birden fazla sistem sunan firma, çok uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni tabletini yakında pazara sunacak. Yurt dışında ön-siparişe sunulan Thrive ile Toshiba, rakip çözümlere karşı tüketicilerin karşısına daha fazla özelleştirme seçeneği sunan bir çözüm çıkarma peşinde. Android 3.1 işletim sistemiyle gelen ve Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, genel özellikleri itibariyle aslında diğerlerinden çok daha üstün bir yapı sunmuyor zira işletim sistemi konusunda zaten tek seçenek sunulurken, Android 3.2 öncesindeki Honeycom sürümlerinde SoC yani yongada sistem platformu olarak sadece Nvidia'nın Tegra 2 platformuna destek sunuluyor yani aslında bu bir zorunluluk.
Yakın Plan: Toshiba'nın Android 3.1'li yeni tableti Thrive
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Yeni tableti Thrive ile Toshiba'nın fark yaratma iddiasında olduğu ilk detay Adaptive Display yani Uyarlanabilir Ekran Teknolojisi. Peki bu teknoloji ne işe yarıyor ? Sensör tabanlı olan bu teknoloji ile tablet, ortam durumuna göre ekran parlaklığı ve renkleri otomatik olarak ayarlayabiliyor. Toshiba'nın yaptığı açıklamalara bakılırsa, uyarlanabilir ekran teknolojisi görsel deneyime ciddi katkı yapıyor. Thrive için altı çizilen bir diğer önemli özellik ise, televizyonlardan medya oynatıcılarına kadar Toshiba imzalı tüketici elektroniği ürünlerinde sık sık karşımıza çıkan Resolution+ teknolojisi. Tablet bilgisayarda da yer alan bu özellik ile Nvidia Tegra 2 platformunun gücünü de arkasına alan Toshiba, standart çözünürlükteki videoları HD yani yüksek çözünürlükteki video kalitesine yakın bir seviyeye ölçeklendirerek kullanıcılara çoklu ortam uygulamalarıyla daha eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Thrive, kişilleştirme özellikleri açısından bu sınıftaki iddialı rakiplerinde olmayan önemli bir özelliğe daha sahip; değiştirilebilir arka kapak tasarımı. Eğer tablet bilgisayarınızın diğerlerininkine benzemesini istemiyorsanız, farklı renk seçeneklerine sahip arka kapaklarla onu özelleştirebilirsiniz. Aldığımız duyumlara göre arka kapaklar 20$ seviyesinden sunulacak.
Yakın Plan: Toshiba'nın Android 3.1'li yeni tableti Thrive
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Toshiba Thrive'in bir diğer dikkat çekici özelliği ise değiştirilebilir pil ile geliyor oluşu. Evet bu sayede yanınızda taşıyacağınız ikinci bir pil ile Thrive'i neredeyse 24 saat boyunca aralıksız kullanabilirsiniz ancak bunu sadece daha uzun pil ömrü olarak düşünmemek gerekiyor. Pil ile ilgili bir sorun yaşandığında veya uzun süreli kullanımda, sıkça şarj edilmeye bağlı olarak düşen pil verimliliğine karşı değiştirilebilir pil tasarımı büyük önem taşıyor ve zaman içerisinde bu tarz tabletlerin sayısında da artış olması bekleniyor. Kişiselleştirme seçeneklerinden bahsetmişken Toshiba Thrive için çok sayıda aksesuar seçeneğinin sunulacağını da belirtelim. Arka kapak ve pil opsiyonlarına ek olarak harici bir klavye ile birlikte üzerinde ekstra USB portları ve HDMI konnektörü olan çoklu ortam istasyonu ve deri taşıma çantası da olacak. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelecek olan Toshiba Thrive geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Dahili HDMI konnektörü ile birlikte biri tam boyutulu diğeri ise mini yapıda iki adet USB portuyla donatılan tablette çok formatlı SD kart okuyucusu da bulunuyor. GPS, jireskop, akselometre, ışık ve dijital pusula sensörleriyle gelen Thrive'de SRS Premium Voice destekli dahili stereo hoparlörlere, 5MP ve 2MP çözünürlüğünde iki kameraya, 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine de yer veriliyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğünde ekran ile 1GB DDR2 bellek kapasitesine sahip olan Toshiba Thrive yurt dışında 430$ seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulacak.



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brk-bjk 6 yıl
Android 3.1 mi


Yazmaya geldim,meğerse hort konuymuş
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DH Misafiri 6 yıl
Bizde var aynısı siyahdan müthiş bir şey 172 tane oyun var ama hiç kasmıyor çok akıcı bir şekilde ilerliyoor mükemmel bir cihaz almayı dusunenlere cok cok tavsiye ederimm
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maniakcoder 8 yıl
429$ dan amozanda satışta şu anda: amazon.com/...
www.teknokampus.com teknokampus.com/...
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hayaletmavisi 7 yıl
cihazı alıp kullanan var mı millet?
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Highminded 8 yıl
Güzel bir cihaza benziyor, aksesuar yönünden de seçenekler sunuyor. Ancak, 3G olmazsa bir anlamı kalmaz (benim için) bunu almanın. TR'ye ge(tiri)lmesi de en erken ağustosu bulacaktır..
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alibotan 8 yıl
3G bağlantısı olan modeli yok mu? yada çıkmayacak mı
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SchyzophreN 8 yıl
şu toshiba düşmanlığı niye hiç anlamıyorum.bence adamlar tablet teknolojisini bi adım ileri taşımışlar ama yine eleştiri yine.sadece fiyatmı?
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BarGoS 8 yıl
android tabletlerin alayı aynı artık. tegra 2 delisi oldu ortalık. en iyi tablet kendi işletim sistemini kullanan ipad ve playbook.
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séquestre 8 yıl
Herkes tablet çıkartma derdine düşmüş ..
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Scott. 8 yıl
Tablete verilcek parayla çok iyi bir andorid telefon alınır.Ve aynı şeyleri telefondanda yapabilirsiniz ne gerek var bu kadar büyük şeyi taşımaya
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kımyasal 8 yıl
Toshiba ve ucuzluk TR de ımkansız bir seydır.
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Batuist 8 yıl
evet reklamı bende beğendim oldukça sade ve güzel tasarlanmış..
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