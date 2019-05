Yapay zekâ teknolojili Casper VIA A3 telefonlarda indirim fırsatı!

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek veren Casper, yapay zekâ teknolojisi ile donatılmış VIA A3 Plus ve VIA A3 telefonları ile tüketicilere %19’a varan indirim fırsatı sunuyor.