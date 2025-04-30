Galaxy A serisinde Gemini'ye erişim kolaylaşacak

Güç tuşuna basarak Gemini'ye erişilebilecek
Bu güncellemeyle, Galaxy S serisinde olduğu gibi kullanıcılar Gemini'yi güç tuşuna atama imkanına kavuşacak. Böylece asistana tek tuşla erişmek mümkün hale gelecek. Samsung, Mayıs ayından itibaren yazılım güncellemesiyle özelliğin sunulmaya başlanacağını söylüyor.
Güncellemenin geleceği modeller ise şunlar: Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A54. Galaxy A36, Galaxy A35 ve Galaxy A34, Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A25e ve Galaxy A24.
Samsung, Gemini entegrasyonu için One UI 7'nin gerekli olduğunu söylüyor, bu da yukarıda listelenen tüm Galaxy A modellerinin yakında küresel olarak One UI 7 alması gerektiği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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