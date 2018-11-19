Razer’dan motivasyon odaklı BlackWidow Lite mekanik klavye

Genelde Chroma aydınlatma sistemi ile bezenmiş canlı renklere sahip klavyeleri ile tanıdığımız Razer bu kez motivasyon odaklı daha sade bir klavye modeli ile geliyor. BlackWidow Lite mekanik klavye pek çok özellikten arınmış.

BlackWidow Lite özellikleri ve fiyatı

İlk olarak klavyede RGB aydınlatma mevcut değil. Dikkatinin dağılmasını ve gözlerinin yorulmasını istemeyenlere hitap eden klavye tuş altı beyaz LED aydınlatma barındırıyor. Böylece düşük ışık ortamlarında en sade aydınlatma sağlanıyor.

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Diğer taraftan klavyede Razer Orange mekanik tuşlar kullanılmış. 1.9mm tuş basış mesafesi olan bu mekanik tuşlar sesli bildirimden ziyade hissiyata dayalı geri bildirim yapıyor ve sessizliğe odaklanıyor.

Razer oyuncuları da düşünerek bazı yazılımlar eklemiş. Örneğin 10 tuşa kadar bağımsız adresleyebilme, anti-ghosting, programlanabilir makro bunlar arasında. Ayrılabilir USB kablo ile klavye taşınabilir bir yapıda tasarlanmış.

BlackWidow Lite mekanik klavye için 100 Pound fiyat etiketi belirlenmiş ve 2 yıl garanti ile geliyor. Ergonomik bilek desteği için 20 Pound, özel seyahat çantası için de 30 Pound isteniyor.