Yapay zeka, rahim ağzı kanseri teşhisinde doktorlardan daha başarılı oldu

Sağlıklı olduğumuzdan emin olmak için düzenli doktor kontrolüne gitmemiz önerilir. Bu muayeneler ayrıca kanser gibi hastalıkları ortaya çıkarmaya da yardımcı olur. Ancak bazen kanser bulguları doktorların gözünden kaçabilir. Bu yüzden yapay zekanın kanser tespiti için daha sık eğitilmeye başladığını görüyoruz.

Son zamanlarda Ulusal Kanser Enstitüsü (ABD) ve Küresel İyilik Fonu'ndaki (Global Good Fund) araştırmacılar, kadın rahmindeki kanser öncesi değişimleri görebilecek bir algoritma geliştirdi. Algoritmanın, geleneksel testlere kıyasla 1.3 kat daha başarılı olduğu söyleniyor. Rahim ağzı kanseri teşhisinde kullanılan standart yöntemlerden biri, rahim ağzına bir çözelti sürülmesiyle yapılıyor. Ancak bazen sonuçlara, bir iltihabın mı yoksa kanser öncesi belirtilerin mi yol açtığı tam olarak anlaşılamıyor.

Kanser öncesi belirtilerin neye benzediği yapay zekaya öğretildiğinde, kanserin teşhisi daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabiliyor. Daily Mail'e konuşan, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Jennifer Loukissas, "İnsan beyninin kıvrımları, hastalık teşhisinde iyi çalışsa da (yapay) sinir ağları daha iyidir" dedi. Kanserin yapay zeka ile teşhisi, henüz yaygın kullanılan bir şey değil ve muhtemelen bir geliştirme sürecinden geçecek. Ancak bu, doğru yönde atılan bir adım...

https://www.ubergizmo.com/2019/01/ai-more-accurate-detection-cervical-cancer/