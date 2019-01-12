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Yapay zeka, rahim ağzı kanseri teşhisinde doktorlardan daha başarılı oldu

Araştırmacıların geliştirdiği algoritma, standart rahim ağzı kanseri teşhis yöntemlerinden 1.3 kat daha iyi sonuç verdi. Yapay zekanın gücünü ortaya koyan çalışmanın detayları haberimizde.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Sağlıklı olduğumuzdan emin olmak için düzenli doktor kontrolüne gitmemiz önerilir. Bu muayeneler ayrıca kanser gibi hastalıkları ortaya çıkarmaya da yardımcı olur. Ancak bazen kanser bulguları doktorların gözünden kaçabilir. Bu yüzden yapay zekanın kanser tespiti için daha sık eğitilmeye başladığını görüyoruz. 
Son zamanlarda Ulusal Kanser Enstitüsü (ABD) ve Küresel İyilik Fonu'ndaki (Global Good Fund) araştırmacılar, kadın rahmindeki kanser öncesi değişimleri görebilecek bir algoritma geliştirdi. Algoritmanın, geleneksel testlere kıyasla 1.3 kat daha başarılı olduğu söyleniyor. Rahim ağzı kanseri teşhisinde kullanılan standart yöntemlerden biri, rahim ağzına bir çözelti sürülmesiyle yapılıyor. Ancak bazen sonuçlara, bir iltihabın mı yoksa kanser öncesi belirtilerin mi yol açtığı tam olarak anlaşılamıyor.
Kanser öncesi belirtilerin neye benzediği yapay zekaya öğretildiğinde, kanserin teşhisi daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabiliyor. Daily Mail'e konuşan, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Jennifer Loukissas, "İnsan beyninin kıvrımları, hastalık teşhisinde iyi çalışsa da (yapay) sinir ağları daha iyidir" dedi. Kanserin yapay zeka ile teşhisi, henüz yaygın kullanılan bir şey değil ve muhtemelen bir geliştirme sürecinden geçecek. Ancak bu, doğru yönde atılan bir adım...

https://www.ubergizmo.com/2019/01/ai-more-accurate-detection-cervical-cancer/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
Kadın rahmi demişsiniz de, rahim zaten kadında olur.
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Guest-73A8A7D1E 4 ay DH Misafiri
adı rahmi olan erkekler de var ama
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Mert GFL 4 ay
Teşhis için başarılı olabilir. Tedavi için parametreleri değerlendirmesi biraz zor olacaktır. En sonunda karşımıza atm gibi bişeler yaparlar ona girer çıkarız.
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smart1978 4 ay
Bu tur gelismeler bence yadirganmamali sonucta basarili DR da yadirayacak filan hali olamaz cunku bilimsel bir dayanagi olmali keza yoksa da kabul edecek .
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deoks 4 ay
Oman tanrem doktorlar işsiz kalacak :D Şaka bir yana kanser gibi bir hastalıkta karşında kanlı canlı bir doktor görmeden makinenin kendisine teşhis koyup tedavi vermesini kabul edecek bir insan olacağını sanmıyorum.
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Seyrim 4 ay
Korkunç gelecek..
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cengiz7 4 ay
Abi yapay zeka kavramı çok lüzumsuz yere kullanılıyor bazen. Bunun gibi hastalık tespitlerini yapmak için az bi istatistik bilmeniz yetiyor. Al eski hasta örnekleri ve tespit sonuçlarını. Herhangi bir programlama dili ile istatistiksel sınıflandırma algoritmalarından birini uygula. Versin sana sonucu. Ne kadar çok örnek veri koyarsan o kadar daha daha iyi bir sınıflandırma verisi oluşturup daha iyi tespit yapabiliyorsun. Ha gidip buna yapay zeka diyince anca haber değeri oluyor bilmeyen zannediyor ki oha mk makineler çok gelişti şuna bak 6 yıl okumuş doktordan daha iyi tespit edebiliyorlar terminatörler aağğğ diyorlar
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Spider_hip 4 ay
Desenize doktorlarında işi gidiyor :)
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