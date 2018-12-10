Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor

Queensland Üniversitesinde görevli araştırmacıların olağanüstü keşfi, tüm kanser türlerinin teşhisinde çığır açabilir. Dikkat çeken çalışma, bütün kanser türlerinde ortak olduğu düşünülen nano DNA yapı temel alınarak geliştirilen düşük maliyetli teste dayanıyor.

Avustralya’da gerçekleştirilen çalışma, kanserli DNA parçalarında bulunan farklı yapılardaki metil moleküllerine odaklanıyor. Geçmişte metilasyon ( DNA metilasyonu insan genomunu değiştirir ve kanser gibi birçok hastalığa neden olabilir) profillerinin kan kanseri türlerinin teşhislerinde kullanıldığı bilinen bir gerçek. Ancak tüm kanser türlerine işaret eden bir metilasyon profili olmamasına rağmen söz konusu kanserli DNA parçaları sıvı solüsyonlara konmuş ve sonrasında parçaların 3 boyutlu nano yapılara dönüştüğü keşfedilmiş.

Çalışmanın ilerleyen safhalarında ise bu yapıların uygun ortamda, altın parçacıklarıyla birleşme eğilimine girdiği keşfedilmiş. Bu sayede, tüm kanser türlerini teşhis edebilecek bir test geliştirme imkânı doğmuş.

Sonuçlar umut vadedici

Testin henüz emekleme aşamasında olduğunu hatırlatmamız lazım. Ancak 200’den fazla kan ve doku örneği üzerinde yapılan denemeler neticesinde testin doğruluk oranı %90 olarak tespit edilmiş. Testi uyguladığınız andan itibaren 5 ya da 10 dakika içinde sonuçları alabiliyorsunuz.

Testin neredeyse kusursuz olan karnesine düşen tek gölge ise testi uygulayan kişinin hangi kanser türüne yakalandığını bilememesi. Yine de böyle bir erken uyarı sistemine sahip olmak tıp dünyası için büyük bir avantaj.

Çalışmada yer alan bilim insanı Matt Trau gelişmeyi, “tüm kanser türlerini teşhis eden bir kutsal kâseyi elimizde tuttuğumuzu söylemek için henüz çok erken. Ancak karmaşık laboratuvar testlerine gerek duymayan, basit ve ucuz bir yöntemle bu hastalığı teşhis edebilecek olmamız çok ilginç bir tecrübe olacak.” sözleriyle ifade ediyor.

https://newatlas.com/universal-cancer-blood-test-dna-nanostructure/57518/