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Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor

Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Ancak maliyetli olan ve zaman alan kanser teşhisine alternatif olması için geliştirilen ucuz ve evrensel yöntem gelecek vadediyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor

Queensland Üniversitesinde görevli araştırmacıların olağanüstü keşfi, tüm kanser türlerinin teşhisinde çığır açabilir. Dikkat çeken çalışma, bütün kanser türlerinde ortak olduğu düşünülen nano DNA yapı temel alınarak geliştirilen düşük maliyetli teste dayanıyor.

Avustralya’da gerçekleştirilen çalışma, kanserli DNA parçalarında bulunan farklı yapılardaki metil moleküllerine odaklanıyor. Geçmişte metilasyon ( DNA metilasyonu insan genomunu değiştirir ve kanser gibi birçok hastalığa neden olabilir) profillerinin kan kanseri türlerinin teşhislerinde kullanıldığı bilinen bir gerçek. Ancak tüm kanser türlerine işaret eden bir metilasyon profili olmamasına rağmen söz konusu kanserli DNA parçaları sıvı solüsyonlara konmuş ve sonrasında parçaların 3 boyutlu nano yapılara dönüştüğü keşfedilmiş.

Çalışmanın ilerleyen safhalarında ise bu yapıların uygun ortamda, altın parçacıklarıyla birleşme eğilimine girdiği keşfedilmiş. Bu sayede, tüm kanser türlerini teşhis edebilecek bir test geliştirme imkânı doğmuş.

Sonuçlar umut vadedici  

Testin henüz emekleme aşamasında olduğunu hatırlatmamız lazım. Ancak 200’den fazla kan ve doku örneği üzerinde yapılan denemeler neticesinde testin doğruluk oranı %90 olarak tespit edilmiş. Testi uyguladığınız andan itibaren 5 ya da 10 dakika içinde sonuçları alabiliyorsunuz.

Testin neredeyse kusursuz olan karnesine düşen tek gölge ise testi uygulayan kişinin hangi kanser türüne yakalandığını bilememesi. Yine de böyle bir erken uyarı sistemine sahip olmak tıp dünyası için büyük bir avantaj.

Çalışmada yer alan bilim insanı Matt Trau gelişmeyi, “tüm kanser türlerini teşhis eden bir kutsal kâseyi elimizde tuttuğumuzu söylemek için henüz çok erken. Ancak karmaşık laboratuvar testlerine gerek duymayan, basit ve ucuz bir yöntemle bu hastalığı teşhis edebilecek olmamız çok ilginç bir tecrübe olacak.” sözleriyle ifade ediyor.


https://newatlas.com/universal-cancer-blood-test-dna-nanostructure/57518/ Yorum Yaz
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isakoc 5 ay
Birde tedavisini ilaç parası kazanmaya tercih etmeyip gerçekten tedavi etseler. Şuanda pek tedavi için uğraşmıyorlar, sadece yaşatabilmek için uğraşıyorlar.
Her teknolojide çığır açan bilim insanları sağlık sektöründe hala İbn-i Sina'nın kitabından faydalanıyor. Tamam İbn-i Sina mükemmel bir tıp insanı fakat 1000 yıl önce yazılmış bir kitabın üzerine kat kat fazlasını koyamıyorsak bunun adı tıbbın gelebileceği son nokta değil, para kazanma uğruna yol kat etmemedir.
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incicibin 5 ay isakoc
Emin olun, tedavisi yok denen pek çok hastalığın tedavisi bulundu. Bu tedavileri hem para kazanmak için hem de nüfusu kontrol altında tutmak için insanlığa açıklamıyorlar ama dünyanın sayılı zengin ve güçlü kişileri bu tedavilere ulaşabiliyor diye düşünüyorum.
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sadrag 5 ay
Bu teşhisler, evde kişinin kendi kendine yapabileceği düzeye gelmedikçe malesef pek birşey değişmeyecek. Erken teşhis bilinç ve maddiyat işi.. İkiside bizde yok..
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Spider_hip 5 ay
Çok güzel. Madem 200 hastada denendi, %90 başarı oranı. Daha gelecek, çığır açacak, yakında falan tarzı olayları bıraksalar da tez elden şunları piyasaya sürseler ya. Sürekli umut vaat eden kanser haberleri çıkıyor. Ama hepsi laboratuvar ortamlarında kalıyor.
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Gr8Kebabini 5 ay
Umarım yakında çalışmalar tamamlanır. Birçok kanser türünde erken teşhis başarı oranını oldukça yükseltiyor.
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