Yapılan bilimsel çalışma, Z kuşağının sosyal medyaya bağımlı olduğunu ortaya koydu

2000 yılından sonra doğanların temsil ettiği ve Z kuşağı olarak anılan neslin en belirgin özelliklerinden biri teknoloji ve internetle bir arada büyümüş olmaları olarak gösterilebilir. Sosyal ve bilimsel açıdan katma değer olarak değerlendirilebilecek söz konusu gelişmeler aslında bu kuşak için ne kadar fayda sağlıyor? Ya da kâr ve zarar terazisinde kefenin hangi tarafı ağır basıyor?

Z kuşağının da ötesine geçen cep telefonlarının hayatımıza iyice soktuğu sosyal medya olgusu üzerine; Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından ortak yapılan bir çalışmada, “Türkiye’nin sosyal medya bağımlılığı ölçeği” hazırlanmış.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Dr. Aylin Tutgun Ünal ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Deniz tarafından yapılan çalışmada, yaş ortalaması 21.6 olan ve İstanbul’da eğitim gören 1034 üniversite öğrencisine söz konusu ölçek uygulanmış.

Elde edilen sonuçlar ise terazide hangi tarafın ağır bastığını belirler biçimde olmuş. Buna göre 17-20 yaşlarındaki gençlerin aklı, sürekli olarak sosyal medyada neler olup bittiğine kilitlenmiş durumda. Gençler sosyal medyaya bağlı olamadıklarında hayatlarının boş, sıkıcı ve zevksiz geçtiğini düşünüyorlar. Dr. Aylin Tutgun Ünal’a göre bu durum, Z kuşağının sosyal medya bağımlılığı açısından daha fazla risk altında olduğunun bir göstergesi.

Yapılan incelemelere cinsiyet kavramı üzerinden bakıldığında ise çarpıcı sonuçlarla karşılaşılmış. Dr. Ünal’a göre kadınlar, erkeklere göre sosyal medyadan daha çok duygusal destek alıyorlar. Bilim insanı, kadınların; kişisel problemlerini unutmak, yalnızlığını gidermek, yaşamlarındaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için sosyal medyayı kullandıklarını ifade etmiş.

Erkekler ihmalkâr oluyor

Dr. Ünal, erkeklerin ise çatışma yaşamak suretiyle sosyal medyadan olumsuz etkilendiklerinin belirlendiğini vurgulamış. Buna göre erkekler, çalışmalarına olumsuz bir etki yapmasına rağmen sosyal medyayı daha fazla kullanıyor ve sosyal medyadan dolayı eş veya aile üyelerini, arkadaşlarını ihmal ediyorlar.

Araştırma sonuçlarında, sosyal medya kullanım oranlarına yönelik paylaşımlar da bulunuyor. Dikkat çekici bir şekilde inceleme grubunun %9,9’luk oranı, günde 7 saatten fazla sosyal medya kullanıyor. Aşırı sosyal medya kullanımının ise az ve kalitesiz uyku ile aşırı zihinsel meşguliyet gibi sorunları da beraberinde getirdiği vurgulanmış.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/1311468/Z_kusagi_bagimli.html#