Tesla, araçlarını tam otonom sürüş için yeni donanımla güncelliyor

Tam Boyutta Gör

Tesla’nın otomobillerine tam otonom sürüş özelliği kazandıracak Hardware 3 (HW3) adlı donanımı, Model S ve X araçlarına takmaya başladığı ifade ediliyor. Söz konusu bilgiye, şirketin araç envanter bilgilerinin bulunduğu siteden ulaşıldığı belirtiliyor.

Kaynağa ulaşan haber sitesi Teslarati'ye göre şirketin otomatik pilot özelliğine getirdiği güncellemelere kıyasla yeni sistem büyük gelişmeler vadediyor.

HW3’ün Tesla araçlarını tam otonom hale getireceği ifade edilirken sistemle ilgili detaylar ise net bir şekilde paylaşılmamış. Teslarati'ye göre yeni donanım araçların performansını gözle görülür biçimde artıracak. Haber sitesi, araç içi bilgisayarın saniyedeki işlem sayısının çok daha fazla olacağını ve böylece sistemin çevresini daha iyi tarayarak kritik kararlar alabileceğini vurgulamış.

Elon Musk Ekim 2018’de yaptığı bir açıklamada, yeni bir yonganın otomatik pilot bilgisayarının yerini alacağını ifade etmiş ve söz konusu güncellemenin, araçlarına tam otonom sürüş paketini dâhil eden müşterilere ücretsiz sağlanacağını belirtmişti. Şubat ayında ise CEO bir podcast aracılığıyla, “Bu yıl, Tesla araçları sizleri otoparklarda bulabilecek ve hiçbir müdahale gerektirmeden istediğiniz hedefe ulaştırabilecek.” açıklamalarında bulunmuştu.

Hâlihazırda Tesla araçları, satın aldığınız otomatik pilot paketi özellikleri kapsamında; otobanlarda ellerinizi kısa süreliğine direksiyondan çekmenize, şerit değişikliklerine, otoyollar arası geçişler ile otoyollardan çıkışlara ve aracın garajdan çıkarılmasına izin veriyor.

Yeni donanımın ve ilgili yazılımın ne zaman bahse konu yenilikler için güncelleneceği belirsizliğini korurken yetkililer, ABD’deki otonom araçlara yönelik kuralların onaylanması sürecindeki bekleme sürelerine dikkat çekiyor.

https://www.teslarati.com/tesla-autopilot-hardware-3-model-s-x/