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Yarıyıl tatilindeki çocukları internetteki tehlikelere karşı korumanın yolları

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocukların büyük bölümü boş zamanlarını bilgisayar ya da telefon başında geçiriyor. Peki çocukları siber tehditlere karşı nasıl koruyabilirsiniz?
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dijital dünyanın her geçen gün bir adım daha ileriye gitmesiyle birlikte artık çocukların büyük bir bölümü bilgisayar ve akıllı telefonları aktif şekilde kullanıyor. Oyun oynayarak ya da internette gezinerek vakit geçirirken diğer taraftan birçok siber tehditle de arşı karşıya kalıyorlar. ESET Türkiye ise çocukları sanal dünyadaki bu tür istenmeyen tehlikelerden korumaya yardımcı olacak önemli ipuçları paylaştı.
Öncelikle ailelerin çocuklarını telefon numarası, ev adresi ve şifre gibi kişisel bilgiler paylaşmamaları konusunda uyarmaları gerekiyor. İkinci en önemli madde ise verilerin silinemez olduğu gerçeği. Öyle ki internette paylaşılan bilgiler her ne kadar pratikte silinse de aslında hiçbir zaman silinmeyeceğini, örneğin paylaşılan bir fotoğrafın anında başka biri tarafından indirilebileceğini unutmamak gerekiyor.
Çocukların siber dünyada yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen ESET, ailelerin sosyal ağlarda çocuklarını arkadaş olarak ekleyerek paylaşımlarını takip etmelerini, internet tarayıcısının geçmişini düzenli araklıklarla ayrıntılı şekilde kontrol altında tutmalarını, web kamerasının kullanılmadığı zamanlarda kapatılmasını ve mutlaka ebeveyn kontrolü olan güvenlik uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyor.

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ardaq 2 yıl en beğenilen
sosyal ağlara bulaşmasınlar, çocuğun sosyal ağlarda ne işi var demiyorlar da siz ekleyine getiriyor. vay arkadaş. çocuk için beraber en fazla zeka geliştirici bir oyun açarsın ya da yaşına uygun eğitici sitelere girer videolar izletirsin. bunun dışında çocuğun eline bilgisayarı tek başına vermenin mantığı yok.
sosyal ağlara bulaşmasınlar, çocuğun sosyal ağlarda ne işi var demiyorlar da siz ekleyine getiriyor. vay arkadaş. çocuk için beraber en fazla zeka geliştirici b...
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OzanKrcy 2 yıl
Şuan çocuklar ve ergenler için çok tehlikeli yıllardayız alın ellerinden tablet ve telefonları güvenli ise oturduğunuz yerler salın sokağa hayatı yaşasınlar dolu dolu. Üzülüyorum şuan çocukların olduğu duruma..
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Belli bir yaşa kadar küçük çocukların teknolojiden uzak tutulması gerekiyor. günde maksimum yarım saat bilemeden 1 saatten fazlası zarar bana göre. Evet güzel şeyler var ama puzzle gibi, resim gibi veya buna benzer sosyal veya zekayı geliştiren uygulamalara yönlendirmek çok daha doğru. Hem çocuğu sosyal hayattan uzak tutmazsınız hem de zekası durağanlaşmaz.
Ama şu an aileler kolayı bulmuş. Çocuk sussun diye tableti verip bir köşeye atıyor. Ondan sonra bu çocuk niye böyle oldu diye dert yanıyolar.
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furandor 2 yıl Piêr Dé Sans
Keşke söylenen kadar kolay olsa .
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ULU HAKANDAN istimdat 2 yıl
Eline tablet vs. yerine kitap ver en güzel savunmayı yapmış olursun
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murekkep yalamis 2 yıl
K9 yükle arkana bakma
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ardaq 2 yıl en beğenilen
sosyal ağlara bulaşmasınlar, çocuğun sosyal ağlarda ne işi var demiyorlar da siz ekleyine getiriyor. vay arkadaş. çocuk için beraber en fazla zeka geliştirici bir oyun açarsın ya da yaşına uygun eğitici sitelere girer videolar izletirsin. bunun dışında çocuğun eline bilgisayarı tek başına vermenin mantığı yok.
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SkyTech74 2 yıl
Kullanıyorum bence faydalı
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vjdrsjejv 2 yıl
Öncelikle 2si1'in son bölümünü izletmeyin çünkü twitch olayına bi el atabilirler
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