Yarıyıl tatilindeki çocukları internetteki tehlikelere karşı korumanın yolları

Dijital dünyanın her geçen gün bir adım daha ileriye gitmesiyle birlikte artık çocukların büyük bir bölümü bilgisayar ve akıllı telefonları aktif şekilde kullanıyor. Oyun oynayarak ya da internette gezinerek vakit geçirirken diğer taraftan birçok siber tehditle de arşı karşıya kalıyorlar. ESET Türkiye ise çocukları sanal dünyadaki bu tür istenmeyen tehlikelerden korumaya yardımcı olacak önemli ipuçları paylaştı.

Öncelikle ailelerin çocuklarını telefon numarası, ev adresi ve şifre gibi kişisel bilgiler paylaşmamaları konusunda uyarmaları gerekiyor. İkinci en önemli madde ise verilerin silinemez olduğu gerçeği. Öyle ki internette paylaşılan bilgiler her ne kadar pratikte silinse de aslında hiçbir zaman silinmeyeceğini, örneğin paylaşılan bir fotoğrafın anında başka biri tarafından indirilebileceğini unutmamak gerekiyor.

Çocukların siber dünyada yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen ESET, ailelerin sosyal ağlarda çocuklarını arkadaş olarak ekleyerek paylaşımlarını takip etmelerini, internet tarayıcısının geçmişini düzenli araklıklarla ayrıntılı şekilde kontrol altında tutmalarını, web kamerasının kullanılmadığı zamanlarda kapatılmasını ve mutlaka ebeveyn kontrolü olan güvenlik uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyor.