Dikkat: Instagram hesabınız bu kadar kolay çalınıyor

Intel Security tarafından yapılan son araştırma ile Facebook, Instagram ve Twitter gibi popüler sosyal ağlar için birçok zararlı uygulama tespit edildi. Uzmanlar yaptıkları açıklamada tehlikenin her geçen gün arttığını ve özellikle Instagram'a yönelik aldatmacaların oldukça fazla yaygınlaştığını belirtiyorlar.

Instagram performansını ölçmeyi, profili ziyaret edenleri görüntülemeyi, takipçi ve beğeni sayısını arttırmayı vaat eden uygulamalar, arayüzde Instagram ile aynı logo ve tasarımı kullanarak insanların güvenini kazanıyor. Böylelikle herhangi bir kuşku duymadan "Instagram ile giriş yap" butonuna tıklayan birçok kişinin hesabı saniyeler içerisinde çalınıyor. Diğer taraftan manuel olarak kullanıcı adı ve şifre girenlerin bilgileri de anında metin belgesi şeklinde kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

Her türlü işlemi denetleyen mobil güvenlik uygulaması kullanılmasını tavsiye eden Intel Security ayrıca farklı sitelerde aynı şifrenin tercih edilmemesi konusunda uyarıyor. Üstelik sosyal medyada sahte ün ve popülerlik yaratmak isteyenler -takipçi karşılığında- uygulamalara yüksek puan ve pozitif yorum yazarak bunların ön plana çıkmasına, doğal olarak daha fazla kişinin hesabının çalınmasına dolaylı da olsa katkı sağlıyorlar.