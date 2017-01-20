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Dikkat: Instagram hesabınız bu kadar kolay çalınıyor

Son günlerde ülkemizdeki Instagram kullanıcılarını hedef alan hacker’lar, hazırladıkları bazı zararlı mobil uygulamalarla binlerce kişinin şifresini çaldı. İşte o yazılımlardan bazıları.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Intel Security tarafından yapılan son araştırma ile Facebook, Instagram ve Twitter gibi popüler sosyal ağlar için birçok zararlı uygulama tespit edildi. Uzmanlar yaptıkları açıklamada tehlikenin her geçen gün arttığını ve özellikle Instagram'a yönelik aldatmacaların oldukça fazla yaygınlaştığını belirtiyorlar.
Instagram performansını ölçmeyi, profili ziyaret edenleri görüntülemeyi, takipçi ve beğeni sayısını arttırmayı vaat eden uygulamalar, arayüzde Instagram ile aynı logo ve tasarımı kullanarak insanların güvenini kazanıyor. Böylelikle herhangi bir kuşku duymadan "Instagram ile giriş yap" butonuna tıklayan birçok kişinin hesabı saniyeler içerisinde çalınıyor. Diğer taraftan manuel olarak kullanıcı adı ve şifre girenlerin bilgileri de anında metin belgesi şeklinde kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.
Her türlü işlemi denetleyen mobil güvenlik uygulaması kullanılmasını tavsiye eden Intel Security ayrıca farklı sitelerde aynı şifrenin tercih edilmemesi konusunda uyarıyor. Üstelik sosyal medyada sahte ün ve popülerlik yaratmak isteyenler -takipçi karşılığında- uygulamalara yüksek puan ve pozitif yorum yazarak bunların ön plana çıkmasına, doğal olarak daha fazla kişinin hesabının çalınmasına dolaylı da olsa katkı sağlıyorlar.

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ardaq 2 yıl en beğenilen
çaldıktan sonra ne yapıyorlar? birileri gidip madalya takıyor mu bari?
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emiLL 2 yıl İroniMan
Yetersiz_Bakiye
instagrama eskort bulmak için giriyorum onun haricinde bi işe yaradığı yok. Millet yediğinin içtiğinin resmini paylaşıyo yer bildirimi ile bedavadan mekanın reklamını yapıyolar.
Zaten instagram, haber sitelerindeki ünlülerin instagram fotografı falancanın cesur instagram fotoları diye adı çıkmış bir uygulama başka da bi forsu yok resimle küçük büyük çözünürlük koyulmuyor bişeylerini gösterip ispat peşinde gösteriş peşinde olmuş millet..
Şimdide ünlülerin instagram fotoları haberi iş yapmıyor Çalınma malınma haberleriyle login giriş aktiflik kasıyorlar başka bişey değil

Eli yüzü düzgün fiyatı makul varmı reis bulabildin mi ?
Yetersiz_Bakiyeinstagrama eskort bulmak için giriyorum onun haricinde bi işe yaradığı yok. Millet yediğinin içtiğinin resmini paylaşıyo yer ...
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Piêr Dé Sans 2 yıl ardaq
Senin benim hesabımdan bir şey çıkmaz. Ama binlerce takipçisi olan hesaplar reklam alıyor ,para kazanıyor. Kendi hesabından başka hesaba takipçi yönlendiriyor. Para dönüyor yani işin içinde.
Senin benim hesabımdan bir şey çıkmaz. Ama binlerce takipçisi olan hesaplar reklam alıyor ,para kazanıyor. Kendi hesabından başka hesaba takipçi yönlendiriyor....
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Instagram calinsa nolur calinmasa nolur...sanki çok degerli bir şey.
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DeActivate 2 yıl
Sosyal medyayı kullanmayayım diyorum ama bir türlü vazgeçemedim.
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Bir Sevdadır Türkiye 2 yıl
En rahatı çomarlar. İnstagram ne bilmiyorlar. Böyle bir dertleri yok. Mevlana sözü paylaşıp zorno video beğeniyorlar Facebook'ta.
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DH Misafiri 2 yıl
Bakın bnm hesabımı dünden itibaren 10 kere hacklendi alıyorum geri hackleniyo napacam bilmiyorum bnada bilen biri varsa yardım etsin bn herşeyi degiştirdim hesaba giriş yaptıgımda hackleyen kişi kendi e postasını yazabiliyo bu nasıl oluyo hiç anlamıyorum...
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ErenWebMaster 2 yıl DH Misafiri
şuan hesaba girebiliyomusun
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Barış Manço 2 yıl
Benim hesaptan bir şey olmaz ama binlerce takipçisi olan insanlar için önemli bir konu.
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Gencbeyiin 2 yıl
Dikkat etmek gerekir, güvenlik sonuçta önemli
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vozer 2 yıl
Sırf beğeni sayısı ya da takipçi sayısı fazla görünecek diye telefonuna abuk sabuk şeyleri yükleyenlere hiç acımıyorum. İnşallah bu gösteriş meraklıları bir daha geri alamaz hesaplarını.
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Furkanİpek 2 yıl
Abi msn patlatabiliyor musun ?
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X-FI 2 yıl
artı olarak kaldı ki 3rd party yazılım kullanmayın diyoruz sosyal hesaplara bağlanan birde haberdeki resimdeki yazılım ikonları bile baştan aşağı ben zararlıyım diye bağırıyor. bunu insanlara anlatmak ve eğitmek lazım.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
seo işi yapıyorum ;
görsel seo anlamıyla aynı içeriği 10 farklı siteye yükleme konusunda instagram çok işime yarıyor :)
özellikle görsel etiketleme anlamında google bile görsel sosyal medya içeriklerini artık daha iyi indexliyor !
seo işi ile uğraşanlara şunu söyleye bilirim !
herkes aynı kelimeleri kopyalıyor !
orjinal olmayan kopya yazılar back-linkten farkı yoktur !
sadece izinsiz metin kopyası yaparsanız içeriğini aldığınız siteye +1 backlink daha eklemiş olursunuz !
size en büyük tavsiyem şu ki ; görsellere yüklenin ve mümkün oldukça orjinal foto yükleyin !
oradaki buradaki fotoları alıpta üzerinde oynama yapmanız hiç bir işe yaramaz !
google tüm fotoları 64x64 gibi barkod cinsinden okuma yapar !
ve benzerlik yüzdesine göre sınıflandırır !
onun için orjinal foto seo işinde olmazsa olmazlardan biridir !
bunu bilen söylemez ! söyleyende sektörde bu işi bilen az kişi olduğu için
sektöre adil ve eşit bir rekabet gelsin diye söyler :)
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uygulama, instagram ve
5 etiket daha hacker malware sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
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