Yazılım Dünyası GDG DevFest 2015’te Bir Araya Geliyor

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Birçok önemli konuşmacının yer alacağı festivalde, genç yazılımcılar Gram Games dünyasını tecrübe etme şansı da yakalayacak. Gram Games’in önde gelen oyun geliştiricilerinin konuşma yapacağı etkinlikte ayrıca bağımsız oyun geliştiricilerine yönelik 2Tons İvmelendirme Programı hakkında da bilgiler paylaşılacak.Google tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye’deki en önemli yazılım ve teknoloji konferanslarından biri olan GDG DevFest İstanbul 2015 bu yıl dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan Türk oyun şirketi Gram Games’in ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. 29 Kasım tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenecek olan GDG DevFest İstanbul 2015’te genç yetenekler ile sektörün tecrübeli isimleri bir araya gelecek.Başta 1010! olmak üzere, mobil oyunlarıyla tüm dünyada 40 milyonun üzerinde oyuncuya ulaşan Türk oyun şirketi Gram Games, ana sponsoru olduğu GDG DevFest İstanbul 2015’te genç yazılımcılarla buluşacak. Festivalde hazırlanan Gram Life özel alanında katılımcılara, Gram Games’in bir parçası olma tecrübesi yaşatılacak. Gram Games’in bağımsız oyun geliştiricilerine yönelik ivmelendirme programı 2Tons hakkında bilgiler de paylaşılacak. Ayrıca ziyaretçiler Gram Life alanında çeşitli oyunlar oynayıp, yarışmalara katılarak sürpriz hediyeler kazanabilecek. Etkinlikte Gram Games Oyun Tasarımcısı Şahin Yalabık ve Gram Games Oyun Geliştiricisi Murat Gürel de yapacakları konuşmalarda mobil oyunlarla ilgilenen genç yazılımcılara görüşlerini ve tavsiyelerini aktaracak.