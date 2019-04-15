Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı

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2011 yılından bu yana yollarda olan güncel modelin yerini almaya hazırlanan yeni BMW 1 Serisi, bu yıl bitmeden evvel satışa sunulmuş olacak. Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesine muhtemel gözüyle bakılan aracı şimdiye kadar hep kamuflajla görmüştük. Bugün sızdırılan fotoğraflar, yeni BMW 1 Serisi’ni kısmen de olsa üzerinde örtü olmadan görmemizi sağladı.

Karşınızda yeni BMW M135i xDrive

Sızan fotoğraflar, bizlere yeni BMW M135i xDrive modelinin ön ve arka bölümünü net bir şekilde görme şansı veriyor. Bu araç, serinin şimdiki amiral gemisi modeli M140i’nin yerini alacak. Bavyeralı üretici, M140i’nin 340 beygirlik gücüne karşın 306 beygirlik motorla gelen M135i’nin performanstan ödün vermeyeceğini, verimlilik konusunda ise çok daha iyisini sunacağını iddia ediyor. Bunu da geçtiğimiz yıl X2 M35i modelinde gördüğümüz 2.0 litre turbo motorla yapması bekleniyor.

Söz konusu motor, BMW X2 M35i modelinin kaputu altında 306 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. Resmi bir bilgi olmamakla birlikte yeni BMW M135, xDrive’da da aynı değerlere sahip olması bekleniyor. Yalnızca 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğine sahip olacağı bilinen aracın ön aksında da sınırlı kaydırmalı diferansiyel bulunacak. Ayrıca i3S modelinde gördüğümüz ARB çekiş kontrol sistemi de yeni BMW 1 Serisi’nin özellikleri arasında olacak. Bu özellik, aracın denge kontrol ve performans kontrol sistemleriyle birlikte çalışarak daha iyi bir sürüş deneyimi sağlayacak.

BMW 1 Serisi artık önden çekişli

Yeni BMW 1 Serisi, şirketin FAAR adını verdiği bir platform üzerinde yükselecek. Bu sayede kilo kaybı yaşayacak serideki modeller, arkadan itişli yapıyı da terk ederek ön tekerlekten çekişli olarak sunulacak. Tabii ki bazı pazarlarda modele bağlı olarak xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunacak. Yeni platform sayesinde yeni BMW 1 Serisi’nin iç hacmi de genişleyecek. Bu sayede hem yolcular için daha konforlu bir deneyim sunulacak hem de bagaj hacminde eskiye nazaran önemli bir artış olacak.

Yeni BMW 1 Serisi’nin kabinine ait henüz net bir görsel yok. Fakat bu kısımda da tüketiciyi önemli güncellemeler bekliyor. Son teknoloji sürücü asistan ve aktif güvenlik sistemleriyle donatılacak seride BMW’nin OS7.0 bilgi-eğlence ve navigasyon sisteminin bulunması bekleniyor. Yeni BMW 1 Serisi’nin Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor. O zamana dek yeni gelişmeler ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

http://www.bimmerfile.com/2019/04/13/exclusive-heres-2020-bmw-m135i-early/