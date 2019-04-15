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Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı

Yeni BMW 1 Serisi şimdiye dek kamuflajlı gövdesiyle karşımıza çıkmıştı. Serinin amiral gemisi yeni BMW M135i xDrive bu kez örtüsü olmadan karşımızda. İşte yeni M135i tasarımı ve beklenen özellikleri:
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı
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2011 yılından bu yana yollarda olan güncel modelin yerini almaya hazırlanan yeni BMW 1 Serisi, bu yıl bitmeden evvel satışa sunulmuş olacak. Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesine muhtemel gözüyle bakılan aracı şimdiye kadar hep kamuflajla görmüştük. Bugün sızdırılan fotoğraflar, yeni BMW 1 Serisi’ni kısmen de olsa üzerinde örtü olmadan görmemizi sağladı.

Karşınızda yeni BMW M135i xDrive 

Sızan fotoğraflar, bizlere yeni BMW M135i xDrive modelinin ön ve arka bölümünü net bir şekilde görme şansı veriyor. Bu araç, serinin şimdiki amiral gemisi modeli M140i’nin yerini alacak. Bavyeralı üretici, M140i’nin 340 beygirlik gücüne karşın 306 beygirlik motorla gelen M135i’nin performanstan ödün vermeyeceğini, verimlilik konusunda ise çok daha iyisini sunacağını iddia ediyor. Bunu da geçtiğimiz yıl X2 M35i modelinde gördüğümüz 2.0 litre turbo motorla yapması bekleniyor.

Söz konusu motor, BMW X2 M35i modelinin kaputu altında 306 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. Resmi bir bilgi olmamakla birlikte yeni BMW M135, xDrive’da da aynı değerlere sahip olması bekleniyor. Yalnızca 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğine sahip olacağı bilinen aracın ön aksında da sınırlı kaydırmalı diferansiyel bulunacak. Ayrıca i3S modelinde gördüğümüz ARB çekiş kontrol sistemi de yeni BMW 1 Serisi’nin özellikleri arasında olacak. Bu özellik, aracın denge kontrol ve performans kontrol sistemleriyle birlikte çalışarak daha iyi bir sürüş deneyimi sağlayacak.

BMW 1 Serisi artık önden çekişli 

Yeni BMW 1 Serisi, şirketin FAAR adını verdiği bir platform üzerinde yükselecek. Bu sayede kilo kaybı yaşayacak serideki modeller, arkadan itişli yapıyı da terk ederek ön tekerlekten çekişli olarak sunulacak. Tabii ki bazı pazarlarda modele bağlı olarak xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunacak. Yeni platform sayesinde yeni BMW 1 Serisi’nin iç hacmi de genişleyecek. Bu sayede hem yolcular için daha konforlu bir deneyim sunulacak hem de bagaj hacminde eskiye nazaran önemli bir artış olacak.

Yeni BMW 1 Serisi’nin kabinine ait henüz net bir görsel yok. Fakat bu kısımda da tüketiciyi önemli güncellemeler bekliyor. Son teknoloji sürücü asistan ve aktif güvenlik sistemleriyle donatılacak seride BMW’nin OS7.0 bilgi-eğlence ve navigasyon sisteminin bulunması bekleniyor. Yeni BMW 1 Serisi’nin Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor. O zamana dek yeni gelişmeler ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


http://www.bimmerfile.com/2019/04/13/exclusive-heres-2020-bmw-m135i-early/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 1 ay en beğenilen
egea xdrive
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Moueson 1 ay
Yakında ön ızgara büyüye büyüye arabanın önünü kaplayacak!
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EnderGelişenOsasunaAtağı 1 ay
önden çekişli tabirine kadar güzel gidiyordu halbuki
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Master_Evil 1 ay
tasarımını çok beğendim, ön tampon bana göre abartı ama normal versiyonlarda öyle olmaz zaten
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Tolgá 1 ay
bmwnin böbrekleri silikon dudakları patlayan mağdurların dudakları gibi
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Donald Draper 1 ay
keşke vergi dilimini ayarlayıp 192'lik getirebilseler, ilk alanlardan biri olabilirim.
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Pink Floyd 1 ay
Bmw nin yeni tasarımı sinek düşmanı. Yoldaki bütün sinekleri ön panjur ile katledecek adamlar.
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mrkb 1 ay
Güzel 2755bine satışa 1 serisi.
Lansman fırsatı
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deckartes 1 ay
ulan zaten alamıyacaz birde çamur atıyonuz yok ızgara soyle böyle. kedi ciger meselesi
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AlmostFly 1 ay
Bence şu anki versiyona göre çok çok asi ve güzel olmuş. Keşke arkadan itiş olsaydı.
Umarım iç mekan iyileştirilmiştir
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Alaskalı Suikastçi 1 ay
Böbrekler biraz ufak olsa çok daha iyi olacakmış. Tasarım güzel bence.
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cbascan 1 ay
Arkası çok ama çok çirkin. Bir bmw hayranı olarak gram beğenmedim. Özgün bmw ruhu yok. O nasıl bi tasarım ya japon aracı gibi. Bmw 1 serisini de kaybettik. F87 ve f20 nin kemikleri sızlar
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Spider_hip 1 ay
Ön ızgara ön kaportaya kadar çıkmış yav :) Hatta anladığım kadarıyla ön kaporta açılırken ızgaranın bir kısmıyla beraber açılıyor. Az daha büyüse dahili mangalıyla geliyor gibi olurmuş.
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