Fiat, elektrikli otomobiller için batarya değişim teknolojisini test ediyor

Avrupa'da ise bu konuda adım atan şirket Stellantis oldu. Otomotiv devi, Fiat 500e modeliyle batarya değişim teknolojisini test etmeye başladı. Söz konusu sistemle 5 dakika içerisinde batarya değişimi yapılabiliyor.
Şu anda İspanya'nın Madrid kentinde yürütülen pilot projede, Fiat 500e modelinden oluşan 40 araçlık bir filo, batarya değişim firması Ample tarafından geliştirilen özel bir batarya sistemiyle donatıldı. Batarya kapasitesi açıklanmasa da, araçlar şehir içi kullanımda aktif olarak test ediliyor. Filoyu, Stellantis bünyesindeki araç paylaşım markası Free2Move işletiyor.
Pilot uygulamada, şu an için sadece bir adet batarya değişim istasyonu bulunuyor. Ancak İspanyol hükümetinden alınan 9,8 milyon euro’luk destek sayesinde bu sayının artırılması planlanıyor. Ayrıca, yakın zamanda filonun 100 araca çıkarılması da hedefleniyor.
Proje şimdilik yalnızca Fiat 500e üzerinde uygulanıyor. Bu model, Citroën, Peugeot ve Opel gibi markalarda kullanılan e-CMP elektrikli araç platformu yerine kendine özgü bir altyapı üzerine inşa edildiğinden, söz konusu batarya değişim teknolojisinin diğer Stellantis modellerine ne zaman uygulanabileceği belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.