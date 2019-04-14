Volkswagen, yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: 302 beygir güç ve 450 km menzil

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz günlerde ipucu görsellerini paylaştığı yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı. Şanghay Otomobil Fuarı öncesi özel bir etkinlikte tanıtılan Volkswagen I.D. Roomzz konsepti, markanın 2021’de satışa sunacağı 7 kişilik elektrikli SUV modelinin ön gösterimi olacak.



Touareg'den daha büyük bir iç mekan

Volkswagen I.D. Roomzz konseptinin uzunluğu 4,915 mm, genişliği 1,890 mm, yüksekliği ise 1,760 mm olarak ölçülüyor. Karşılaştırmak gerekirse, Volkswagen’in bir diğer SUV modeli Touareg’den 37 mm daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, 2,965 mm aks mesafesine sahip I.D. Roomzz’un Touareg’den daha geniş bir iç mekana sahip olacağı da verilen bilgiler arasında.

Volkswagen I.D. Roomzz’un ön ve arka aksında birer elektrik motoru mevcut. Toplamda 302 beygir (225 kW) güç üreten bu motorlar, 82 kWh’lık batarya paketiyle besleniyor. I.D. Roomzz konseptinin bu kombinasyonla birlikte tek şarjla 450 kilometre sürüş menziline (WLTP’ye göre) sahip olduğu açıklandı. I.D. Roomzz’un 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede tamamladığı, maksimum 180 km/s hıza çıkabildiği belirtildi. 150 kW DC hızlı şarj desteğine de sahip olan aracın bataryası 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi

Volkswagen I.D. Roomzz’un tasarımına baktığımızda, diğer I.D. modellerinde gördüğümüz öne ve arkaya doğru açılan sürgülü kapı trendinin devam ettiğini görüyoruz. Elektrikli SUV’un geniş kabinindeki koltuklar, sürüş moduna göre pek çok konfigürasyona sahip. Volkswagen, seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip I.D. Roomzz ile seyahat edecek kişilerin oldukça konforlu bir kabinle karşılaşacağının sözünü veriyor.

Volkswagen I.D. Roomzz’un kokpiti de şimdiki modellerden biraz farklı. Sürücü koltuğunun önünde küçük bir dijital direksiyon ve diğer konseptlere nazaran mütevazı boyutlara sahip bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Alman üretici, elektrikli SUV içerisindeki koltukların geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış “AppleSkin” ile kaplı olduğunu açıkladı. Ayrıca, kapı içlerinde de özel bir ahşap malzemenin kullanıldığını belirtti.

Volkswagen I.D. Roomzz konsepti, 18 Nisan’dan itibaren Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Bu tarihte araçla ilgili daha fazla bilgi elde etme şansına erişeceğiz.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/world-premiere-of-the-id-roomzz-in-shanghai-4834