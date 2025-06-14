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    Apple, iOS 26 ile CarPlay'de video oynatmanıza izin verecek

    Apple bu hafta yaptığı duyuruda, iPhone kullanıcılarının yakında desteklenen araçlarda CarPlay ekranında doğrudan video izleyebileceğini açıkladı.              

    Apple, iOS 26 ile CarPlay'de video oynatmanıza izin verecek Tam Boyutta Gör
    Apple bu hafta yaptığı duyuruda, iPhone kullanıcılarının yakında desteklenen araçlarda CarPlay ekranında doğrudan video izleyebileceğini açıkladı.

    iOS 26 ile birlikte iPhone kullanıcıları videoları kablosuz olarak AirPlay aracılığıyla CarPlay ekranına yansıtabilecek. Ancak sürüş güvenliği nedeniyle bu özellik yalnızca araç park halindeyken çalışacak. Araç hareket etmeye başladığında bağlı iPhone bunu algılayacak ve video oynatmayı durduracak.

    Otomobil üreticilerinin AirPlay'i araçlarına entegre etmesi gerekecek

    Apple, otomobil üreticilerinin bu özelliği desteklemek için CarPlay'e AirPlay video entegrasyonu eklemesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle, bu özelliğin araçlara yayılması biraz zaman alabilir. Görünüşe göre AirPlay video desteği hem standart CarPlay hem de üst seviye CarPlay Ultra sürümlerinde sunulacak, ancak bu özelliğin mevcut araçlara mı yoksa yalnızca yeni modellere mi geleceği henüz belli değil.

    Daha önce bazı kullanıcılar jailbreak işlemleri veya TestFlight uygulamalarıyla CarPlay üzerinden video izlemeyi mümkün kılan onaylanmamış yöntemlere başvuruyordu. Artık Apple bu özelliği resmi olarak sunacak.

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    P
    power-pc 37 dakika önce

    Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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