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    Xiaomi, yüksek talep nedeniyle YU7'nin tanıtımını öne çekti

    Ön talep sürecinde SU7'ye göre üç kat fazla rezervasyon aldığı açıklanan Xiaomi YU7 SUV, haziran ayının sonunra resmi olarak tanıtılacak. Fiyatlar tanıtımdan hemen önce açıklanacak.

    Xiaomi, yüksek talep nedeniyle YU7'nin tanıtımını öne çekti Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki ikinci modeli olan YU7 SUV’nin resmi lansman tarihini öne çekti. Şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, YU7’nin haziran ayı sonunda tanıtılacağını duyurdu.

    Daha önce temmuz ayında gerçekleşeceği belirtilen lansman, yüksek talep ve pazardaki ivmeyle birlikte erkene alındı. Xiaomi, YU7’yi ilk kez 22 Mayıs’ta görücüye çıkartmış, 29 Mayıs itibarıyla Pekin’deki merkez mağazasında sergilemeye başlamıştı.

    Lei Jun, resmi fiyatın lansmandan 1-2 gün önce netleşeceğini belirtti. Şirket, YU7'nin başlangıç fiyatının 32.800 dolar yani SU7'nin fiyatından sadece 2.800 dolar pahalı olacağına yönelik haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

    Xiaomi Başkanı Lu Wei, 27 Mayıs’taki mali sonuçlar toplantısında, YU7’nin ön talep sürecinde SU7’ye göre üç kat daha fazla rezervasyon aldığını açıklamıştı. Bu durum, SUV segmentine olan yüksek ilgiyi ve YU7’nin daha geniş bir kitleye hitap ettiğini ortaya koydu. Xiaomi yönetimi, YU7’ye olan güvenin tam olduğunu ve bu modelin şirketin elektrikli araç stratejisinde kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

    Xiaomi’nin ilk elektrikli aracı SU7, piyasaya çıktığı günden bu yana sekiz ay boyunca aylık 20.000’in üzerinde teslimat gerçekleştirerek ciddi bir başarıya imza atmıştı. CEO Lei Jun, şirketin elektrikli araç biriminin 2025’in ikinci yarısında kara geçmesini beklediklerini ifade etti.

    Xiaomi, teknolojideki uzmanlığını elektrikli araçlara da taşırken, YU7 ile Çin pazarında rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.

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    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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