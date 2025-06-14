Peugeot, GTi serisini elektrikli olarak geri döndürdü: İşte yeni E-208 GTi

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Tam Boyutta Gör Volkswagen hala elektrikli GTI modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, Peugeot, rakibinden hızlı davranarak tamamen elektrikli E-208 GTi modelini tanıttı. “GTi” ifadesinde geleneksel küçük harfli “i” kullanımını sürdüren Fransız üretici, 2020 yılında 308 GTi ile bıraktığı seriyi elektrikli döneme taşımış oldu.

Yeni E-208 GTi, Peugeot Sport tarafından geliştirilen ilk tam elektrikli araç olma özelliğini taşıyor. Daha önce piyasaya sürülen hibrit 508’in ardından gelen E-208 GTi, önden çekişli yapısını koruyarak klasik hot hatch ruhunu sürdürüyor. Aracın kalbinde yer alan elektrikli motor 280 beygir güç ve 345 Nm tork üretiyor. Standart E-208’e göre 124 beygir ve 85 Nm daha fazla güç sunan E-208 GTi, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 180 km/s olarak açıklanmış.

Performansa öncelik verilmesi doğal olarak menzili etkiliyor. WLTP standardına göre menzil 433 kilometreden 350 kilometreye düşmüş durumda. Ancak araç hâlâ standart 54 kWsa’lik bataryayı kullanıyor ve 100 kW hızlı şarj desteğiyle batarya %10’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Elbette bu model sadece daha güçlü bir motorla gelmiyor. Peugeot, aracın yol tutuşunu geliştirmek adına süspansiyon sistemini sertleştirip 30 mm alçaltmış. Ayrıca ön iz genişliği 56 mm, arka ise 25 mm artırılarak yere daha sağlam basan bir duruş sağlanmış. Özel tasarlanmış 18 inç jantlar, 208 GTi’nin eski model jantlarını anımsatıyor. Canlı kırmızı dış renk, efsanevi 205 GTi’ye gönderme yaparken, ön spoyler ve arka difüzör gibi aerodinamik eklentiler sportif kimliği tamamlıyor.

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Performans odaklı donanım listesi de oldukça etkileyici. Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler, şanzımana entegre kendinden kilitli diferansiyel, yeni bir arka denge çubuğu ve 355 mm çapında dört pistonlu fren sistemi yer alıyor. Tüm sürüş destek sistemlerini tek tuşla devre dışı bırakmak isteyenler için özel bir Sport modu da bulunuyor.

Kabinde ise sportif detaylar dikkat çekiyor. Ön koltuklar, entegre başlıklar ve kırmızı şeritleriyle 205 GTi 1.9 modelini hatırlatıyor. Yolcu koltuğundaki desen ise 205 GTi 1.6’ya bir selam niteliğinde. Alcantara döşemeler, özel paspaslar ve kırmızı detaylı direksiyon simidiyle iç tasarımda da farklılık yaratılmış.

E-208 GTi, Abarth 500e, Cupra Born VZ, Mini JCW Electric, Alpine A290 ve MG4 XPower gibi elektrikli sıcak hatchback modellerinin yer aldığı yeni segmentte iddialı olmayı hedefliyor.

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Peugeot, GTi serisini elektrikli olarak geri döndürdü

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