Peugeot, GTi serisini elektrikli olarak geri döndürdü: İşte yeni E-208 GTi

Yeni E-208 GTi, Peugeot Sport tarafından geliştirilen ilk tam elektrikli araç olma özelliğini taşıyor. Daha önce piyasaya sürülen hibrit 508’in ardından gelen E-208 GTi, önden çekişli yapısını koruyarak klasik hot hatch ruhunu sürdürüyor. Aracın kalbinde yer alan elektrikli motor 280 beygir güç ve 345 Nm tork üretiyor. Standart E-208’e göre 124 beygir ve 85 Nm daha fazla güç sunan E-208 GTi, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 180 km/s olarak açıklanmış.
Performansa öncelik verilmesi doğal olarak menzili etkiliyor. WLTP standardına göre menzil 433 kilometreden 350 kilometreye düşmüş durumda. Ancak araç hâlâ standart 54 kWsa’lik bataryayı kullanıyor ve 100 kW hızlı şarj desteğiyle batarya %10’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor.
Performans odaklı donanım listesi de oldukça etkileyici. Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler, şanzımana entegre kendinden kilitli diferansiyel, yeni bir arka denge çubuğu ve 355 mm çapında dört pistonlu fren sistemi yer alıyor. Tüm sürüş destek sistemlerini tek tuşla devre dışı bırakmak isteyenler için özel bir Sport modu da bulunuyor.
Kabinde ise sportif detaylar dikkat çekiyor. Ön koltuklar, entegre başlıklar ve kırmızı şeritleriyle 205 GTi 1.9 modelini hatırlatıyor. Yolcu koltuğundaki desen ise 205 GTi 1.6’ya bir selam niteliğinde. Alcantara döşemeler, özel paspaslar ve kırmızı detaylı direksiyon simidiyle iç tasarımda da farklılık yaratılmış.
E-208 GTi, Abarth 500e, Cupra Born VZ, Mini JCW Electric, Alpine A290 ve MG4 XPower gibi elektrikli sıcak hatchback modellerinin yer aldığı yeni segmentte iddialı olmayı hedefliyor.
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