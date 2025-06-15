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    Xiaomi de katı hal pili geliştirme yarışına katıldı

    Xiaomi, diğer birçok otomobil üretici gibi katı hal pili geliştirme yarışına dahil oldu. Şirketin yeni duyurduğu patent, katı hal pillerin önemli bir sorununa çözüm sunuyor. 

    Xiaomi de katı hal pili geliştirme yarışına katıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, diğer birçok otomobil üretici gibi katı hal pili geliştirme yarışına dahil oldu. Şirketin duyurduğu yeni patent, bu yeni nesil pil teknolojisinin ticarileştirilmesinin önündeki iki kritik engel olan iyonik iletkenliği ve enerji yoğunluğunu iyileştiren katmanlı bir elektrot yapısını açıklıyor.

    Mevcut üretim hatlarına uyumlu

    Tasarımın temelinde, aktif maddeler, iletken katkılar, bağlayıcılar ve polimerler ile metal tuzlarından oluşan bir katı elektrolit içeren çok katmanlı elektrot malzemeleriyle birlikte bir akım toplayıcı bulunuyor. Elektrolit, kalınlığı boyunca elektrot katmanına nüfuz ederek iyon taşıma yollarını kısaltıyor ve performansı artırıyor. Xiaomi, bu yaklaşımın mevcut lityum batarya üretim hatlarıyla uyumlu olduğunu ve gelecekte seri üretime geçişi kolaylaştırabileceğini söylüyor.

    Xiaomi de katı hal pili geliştirme yarışına katıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, prototipinin %77,8 hacim verimliliği sunan bir Hücreden Gövdeye (Cell-to-Body) tasarımını desteklediğini iddia ediyor. Araç tabanı dahil olmak üzere yüksekliği yalnızca 120 mm olan batarya paketi, daha iyi alan kullanımı ve iyileştirilmiş ağırlık dağılımı sunuyor. İddia edilen rakamlar arasında 1.200 km'yi aşan CLTC menzil değeri ve 10 dakikada 800 km'lik hızlı şarj kapasitesi yer alıyor.

    Birçok üretici katı hal pilleri üzerinde çalışıyor

    CATL, BYD, Toyota, SAIC ve BMW gibi küresel oyuncular da benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor. Örneğin BMW, i7 modelinin katı hal prototipini yollarda test etmeye başladı. CATL ve SAIC, 2027 yılına kadar sınırlı üretime geçmeyi hedeflerken, Toyota da 2027-2028 arasında ilk katı hal batarya modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Katı hal piller, geleneksel lityum iyon hücrelerindeki sıvı elektrolitin yerini katı malzemelerle değiştirerek enerji yoğunluğu, güvenlik ve termal kararlılıkta iyileştirmeler vaat ediyor. Ancak, sınırlı iyonik iletkenlik, arayüz temas sorunları ve lityum dendrit oluşumu gibi önemli sorunların aşılması gerekiyor. Sülfid, oksit ve polimer bazlı olmak üzere üç farklı katı elektrolit türü araştırılıyor ve her birinin iletkenlik, kararlılık ve üretilebilirlik açısından avantaj ve dezavantajları bulunuyor.

    Xiaomi'nin patenti, hızlı şarj uygulamalarında önemli bir darboğaz olan kalın elektrotlardaki iyon taşıma zorluklarının ele alınmasında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Analistler, bu sayede Xiaomi’nin gelecekteki elektrikli araçlarında kendi geliştirdiği katı hal bataryaları kullanarak CATL ve BYD gibi tedarikçilere olan bağımlılığını azaltabileceğini düşünüyor. Ancak, bu teknolojinin 2030'dan önce piyasaya çıkması beklenmiyor.

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    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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