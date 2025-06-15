Xiaomi de katı hal pili geliştirme yarışına katıldı

Mevcut üretim hatlarına uyumlu
Tasarımın temelinde, aktif maddeler, iletken katkılar, bağlayıcılar ve polimerler ile metal tuzlarından oluşan bir katı elektrolit içeren çok katmanlı elektrot malzemeleriyle birlikte bir akım toplayıcı bulunuyor. Elektrolit, kalınlığı boyunca elektrot katmanına nüfuz ederek iyon taşıma yollarını kısaltıyor ve performansı artırıyor. Xiaomi, bu yaklaşımın mevcut lityum batarya üretim hatlarıyla uyumlu olduğunu ve gelecekte seri üretime geçişi kolaylaştırabileceğini söylüyor.
Birçok üretici katı hal pilleri üzerinde çalışıyor
CATL, BYD, Toyota, SAIC ve BMW gibi küresel oyuncular da benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor. Örneğin BMW, i7 modelinin katı hal prototipini yollarda test etmeye başladı. CATL ve SAIC, 2027 yılına kadar sınırlı üretime geçmeyi hedeflerken, Toyota da 2027-2028 arasında ilk katı hal batarya modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Katı hal piller, geleneksel lityum iyon hücrelerindeki sıvı elektrolitin yerini katı malzemelerle değiştirerek enerji yoğunluğu, güvenlik ve termal kararlılıkta iyileştirmeler vaat ediyor. Ancak, sınırlı iyonik iletkenlik, arayüz temas sorunları ve lityum dendrit oluşumu gibi önemli sorunların aşılması gerekiyor. Sülfid, oksit ve polimer bazlı olmak üzere üç farklı katı elektrolit türü araştırılıyor ve her birinin iletkenlik, kararlılık ve üretilebilirlik açısından avantaj ve dezavantajları bulunuyor.
Xiaomi'nin patenti, hızlı şarj uygulamalarında önemli bir darboğaz olan kalın elektrotlardaki iyon taşıma zorluklarının ele alınmasında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Analistler, bu sayede Xiaomi’nin gelecekteki elektrikli araçlarında kendi geliştirdiği katı hal bataryaları kullanarak CATL ve BYD gibi tedarikçilere olan bağımlılığını azaltabileceğini düşünüyor. Ancak, bu teknolojinin 2030'dan önce piyasaya çıkması beklenmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.