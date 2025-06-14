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Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 7 günlük süreçte Türkiye'de rekor elektrik tüketimi yaşandı. Şarj noktalarındaki elektrik tüketim miktarı geçen yıla kıyasla yüzde 201 arttı.

Geçen yıl bayram tatilinde 3 milyon 600 bin kilovatsaat düzeyinde olan şarj hizmetlerine bağlı elektrik tüketimi, bu yıl yüzde 201 artarak 10 milyon 837 bin 410 kilovatsaat oldu. Ayrıca, geçen yıl 183 bin 891 olan şarj işlemi sayısı da yüzde 184 artışla 522 bin 913'e ulaştı.

Geçen yıl Kurban Bayramı tatilini kapsayan dönemde İstanbul'da şarj hizmeti kapsamında 485 bin 637 kilovatsaatlik elektrik tüketildi. Bu rakam bu bayram tatilini kapsayan haftada yaklaşık 5 kat artarak 2 milyon 394 bin 122 kilovatsaate ulaştı. Öte yandan bu rakam, İstanbul'u takip eden Ankara, İzmir ve Bursa'nın şarj hizmeti kapsamındaki toplam elektrik tüketiminden daha fazla oldu.

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Açıklanan verilere göre, 2024'ün başında Türkiye'de 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025'in başında 26 bin 462'ye, 13 Haziran itibarıyla ise 30 bin 990'a yükseldi. Bu noktaların 13 bin 68 tanesi DC (Hızlı), 17 bin 922 tanesi AC (Yavaş) nitelikte.

Araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları içinde bulunan şarj noktalarının sayısı ise 14 bin 186'ya ulaşarak yaklaşık yarısını oluşturdu.

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Bayramda şarj noktalarında rekor elektrik tüketimi yaşandı

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