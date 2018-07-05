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Yeni BMW X4'ün yüzlerce yeni fotoğrafı yayınlandı

Bu yılın başında tanıtılan ikinci nesil BMW X4'ün tüm detaylarını ortaya çıkaran devasa fotoğraf galerisi yayınlandı. Yaklaşık 250 fotoğraftan oluşan galeride xDrive30i ve M40d versiyonları yer alıyor
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni BMW X4'ün yüzlerce yeni fotoğrafı yayınlandı
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Tanıttığı her yeni modelin ardından tüm detayları gözler önüne seren yüzlerce fotoğraf paylaşan Bavyeralı üretici, yeni BMW X4’te de bu tutumunu değiştirmedi. 2018 yılının başında coupe görünümüyle görücüye çıkarılan yeni BMW X4, şimdi de yaklaşık 250 fotoğraftan oluşan devasa galeri ile karşımızda.

2018 yılında güncellenen ve ikinci nesline kavuşturulan yeni BMW X4, selefine göre daha büyük fakat daha hafif bir yapıya sahip. Genel olarak baktığımızda ise yerini aldığı modele göre daha gelişmiş özelliklere sahip. Coupe SUV trendinin ateşleyicisi olarak kabul edilen BMW X6’nın küçük bir kopyası diyebileceğimiz BMW X4, kaputun altında benzinli ve dizel ünitelere ev sahipliği yapıyor.

Yeni BMW X4’ün benzinli cephesinde 184 beygir ve 252 beygir güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli üniteler yer alıyor. Bunlar sırasıyla xDrive20i ve xDrive30i olarak adlandırılıyor. Dizel tercih edenler için de yine 2.0 litre dört silindirli 190 beygir ve 231 beygirlik motorlar bulunuyor. Bunlara da sırasıyla xDrive20d ve xDrive25d adı veriliyor.

Yüksek performans arayışında olanlar için yeni BMW X4’ün M40i ve M40d versiyonları bulunuyor. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli olan bu motorlar sırasıyla 360 ve 326 beygir güç üretirken 500 Nm tork sunuyor. Yeni BMW X4’ün başlangıç fiyatı ABD’de 50 bin 450 dolar olarak belirlenmiş.


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ozmenakif 10 ay en beğenilen
Araba x4 ama fiyatlar x10 olunca bakıyoruz sadece
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senersongur 10 ay
Çöp bir araç, isterse onbinlerce fotorafı yayınlansın, hiçbir önemi yok.
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fatsa52 10 ay
Birisi çekimleri yapan fotoğrafçının bilgisayarini patlatmış :)
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Silenforce 10 ay
Uzanıyorum ama tutamıyorum,Allah araç fiyatlarının bu hale gelmesini sağlayan herkesin soyunu sopunu kurutur inşallah ki dünyaya böyle pislikler bir daha gelmesin.
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anadolu87 10 ay
olmamış çok tipsiz.
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Kaiser75 10 ay
BMW'ye hiç yakışmamış, çok tipsiz. X6'nin küçüğü başka bir şey değil

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haberelectro 10 ay
Gozumuz kirlendi.
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Unzerstörbar 10 ay
Arka kısım 1e1 Mercedes
Arka farlar da 1e1 Audi
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FlyingUnderpants 10 ay
Dizayn özürlü BMW mühendislerinden bir çirkinlik daha.
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ozmenakif 10 ay en beğenilen
Araba x4 ama fiyatlar x10 olunca bakıyoruz sadece
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Erwin-Rommel 10 ay
Arka taraf Mercedes e benziyor gibi geldi.
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