Yeni BMW X4'ün yüzlerce yeni fotoğrafı yayınlandı

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Tanıttığı her yeni modelin ardından tüm detayları gözler önüne seren yüzlerce fotoğraf paylaşan Bavyeralı üretici, yeni BMW X4’te de bu tutumunu değiştirmedi. 2018 yılının başında coupe görünümüyle görücüye çıkarılan yeni BMW X4, şimdi de yaklaşık 250 fotoğraftan oluşan devasa galeri ile karşımızda.

2018 yılında güncellenen ve ikinci nesline kavuşturulan yeni BMW X4, selefine göre daha büyük fakat daha hafif bir yapıya sahip. Genel olarak baktığımızda ise yerini aldığı modele göre daha gelişmiş özelliklere sahip. Coupe SUV trendinin ateşleyicisi olarak kabul edilen BMW X6’nın küçük bir kopyası diyebileceğimiz BMW X4, kaputun altında benzinli ve dizel ünitelere ev sahipliği yapıyor.

Yeni BMW X4’ün benzinli cephesinde 184 beygir ve 252 beygir güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli üniteler yer alıyor. Bunlar sırasıyla xDrive20i ve xDrive30i olarak adlandırılıyor. Dizel tercih edenler için de yine 2.0 litre dört silindirli 190 beygir ve 231 beygirlik motorlar bulunuyor. Bunlara da sırasıyla xDrive20d ve xDrive25d adı veriliyor.

Yüksek performans arayışında olanlar için yeni BMW X4’ün M40i ve M40d versiyonları bulunuyor. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli olan bu motorlar sırasıyla 360 ve 326 beygir güç üretirken 500 Nm tork sunuyor. Yeni BMW X4’ün başlangıç fiyatı ABD’de 50 bin 450 dolar olarak belirlenmiş.