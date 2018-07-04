Kapı içlerinde bile ekran var! İşte Audi E-Tron'un etkileyici kabin fotoğrafları

Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar pek çok kez karşımıza çıkan Audi E-Tron elektrikli SUV modelinin dış tasarımına artık aşinayız. Fakat şimdiye dek aracın kabin tarafını görme şansımız olmamıştı. Tanıtıma yaklaştığımız şu günlerde tüm dikkatleri E-Tron üzerine çekmeyi hedefleyen Alman üretici, şimdi de aracın kabin görüntülerini paylaştı. Yine oldukça modern ve ekran ağırlıklı bir kabin ile karşı karşıyayız.

Kapı içlerinde 7 inçlik OLED ekran

Markanın ilk tam elektrikli modeli olmaya hazırlanan E-Tron’un ekranlarla bezeli kabin tasarımı bize çok da yabancı gelmiyor. Zira bu tasarım günümüz Audi modellerinin pek çoğunda karşımıza çıktı. Fakat sanal yan aynaların getirdiği önemli bir yenilik mevcut. Geleneksel yan aynaların yerine gelen küçük kameralar, görüntüyü kapıların iç tarafına konumlandırılmış 7 inçlik OLED ekranlara aktarıyor. Bu kameraların otoban sürüşü, şehir içi manevra ve park etme gibi farklı açıları mevcut. Bu sistemin yalnızca yasal olarak izin verilen ülkelerde opsiyon olarak sunulacağını da belirtmekte fayda var.

Kabinin geri kalanı diğer Audi modellerinde olduğu gibi ekran ağırlıklı. Markanın büyük beğeni toplayan renkli ve ayarlanabilir dijital gösterge paneli E-Tron’da da mevcut. Merkezde de yine çift ekranlı MMI bilgi-eğlence sistemi görev yapıyor. İşlemlerin çoğu üst taraftaki büyük ekrandan yapılırken, alttaki küçük ekran da klima kontrollerinin yapılmasına aracı oluyor.

Audi E-Tron’un kabini tüm bu kalabalığa rağmen oldukça tertipli görünüyor. Lüks otomobillerin olmazsa olmazları arasında yer alan ambiyans aydınlatması bu elektrikli SUV’da da görsel bir şölen sunuyor. Konsolun merkezinde bulunan geniş ve düz kolçak, dokunmatik ekranları kullanırken kolun yorulmamasını sağlıyor. Kapı içlerinde ve deri koltuklarda kullanılan turuncu dikişler de oldukça dikkat çekici görünüyor.

Audi, elektrikli SUV’un kabininde 5 kişinin konforlu bir şekilde yolculuk edebileceğini söylüyor. Zira markanın 7 kişilik Q7 modeline oldukça yakın olan aks mesafesi de bunu kanıtlıyor. E-Tron’un tabanının düz olması arka taraftaki yolcular için konforu arttırıyor. Müzik tutkunlarını memnun etmek için de 16 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi opsiyon olarak sunuluyor.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/chill-out-audi-e-tron-prototype-alone-on-the-big-stage-10405