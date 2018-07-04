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Kapı içlerinde bile ekran var! İşte Audi E-Tron'un etkileyici kabin fotoğrafları

Audi E-Tron elektrikli SUV modelinde ekran ağırlıklı bir kabin karşımıza çıkıyor. Araçla birlikte gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi ise kapı içlerindeki OLED ekranlar. İşte Audi E-Tron SUV:
10 ay
7,4b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kapı içlerinde bile ekran var! İşte Audi E-Tron'un etkileyici kabin fotoğrafları
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Bugüne kadar pek çok kez karşımıza çıkan Audi E-Tron elektrikli SUV modelinin dış tasarımına artık aşinayız. Fakat şimdiye dek aracın kabin tarafını görme şansımız olmamıştı. Tanıtıma yaklaştığımız şu günlerde tüm dikkatleri E-Tron üzerine çekmeyi hedefleyen Alman üretici, şimdi de aracın kabin görüntülerini paylaştı. Yine oldukça modern ve ekran ağırlıklı bir kabin ile karşı karşıyayız.

Kapı içlerinde 7 inçlik OLED ekran 

Markanın ilk tam elektrikli modeli olmaya hazırlanan E-Tron’un ekranlarla bezeli kabin tasarımı bize çok da yabancı gelmiyor. Zira bu tasarım günümüz Audi modellerinin pek çoğunda karşımıza çıktı. Fakat sanal yan aynaların getirdiği önemli bir yenilik mevcut. Geleneksel yan aynaların yerine gelen küçük kameralar, görüntüyü kapıların iç tarafına konumlandırılmış 7 inçlik OLED ekranlara aktarıyor. Bu kameraların otoban sürüşü, şehir içi manevra ve park etme gibi farklı açıları mevcut. Bu sistemin yalnızca yasal olarak izin verilen ülkelerde opsiyon olarak sunulacağını da belirtmekte fayda var.

Kabinin geri kalanı diğer Audi modellerinde olduğu gibi ekran ağırlıklı. Markanın büyük beğeni toplayan renkli ve ayarlanabilir dijital gösterge paneli E-Tron’da da mevcut. Merkezde de yine çift ekranlı MMI bilgi-eğlence sistemi görev yapıyor. İşlemlerin çoğu üst taraftaki büyük ekrandan yapılırken, alttaki küçük ekran da klima kontrollerinin yapılmasına aracı oluyor.

Audi E-Tron’un kabini tüm bu kalabalığa rağmen oldukça tertipli görünüyor. Lüks otomobillerin olmazsa olmazları arasında yer alan ambiyans aydınlatması bu elektrikli SUV’da da görsel bir şölen sunuyor. Konsolun merkezinde bulunan geniş ve düz kolçak, dokunmatik ekranları kullanırken kolun yorulmamasını sağlıyor. Kapı içlerinde ve deri koltuklarda kullanılan turuncu dikişler de oldukça dikkat çekici görünüyor.

Audi, elektrikli SUV’un kabininde 5 kişinin konforlu bir şekilde yolculuk edebileceğini söylüyor. Zira markanın 7 kişilik Q7 modeline oldukça yakın olan aks mesafesi de bunu kanıtlıyor. E-Tron’un tabanının düz olması arka taraftaki yolcular için konforu arttırıyor. Müzik tutkunlarını memnun etmek için de 16 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi opsiyon olarak sunuluyor.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/chill-out-audi-e-tron-prototype-alone-on-the-big-stage-10405 Yorum Yaz
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kaiser_q 10 ay en beğenilen
Etkileyici fotoğrafları görmek için sizin foto galerinize katlanmak...
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lojistisyen 10 ay haberelectro
110 yıllık şirketle 15 yıllık şirketi böyle kapıştırırlar
Adamlar sektörde soğuk duş etkisi yaptı
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balcis 10 ay
aferin oturduğumuz yere de ekran koyun ardımızla izleyelim.
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BekirTemel 10 ay
Teknoloji bakanımıza hayırlı olsun
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_OkNisT_ 10 ay
dikiz aynasının oraya biryere koysaydınız o ekranları da, herhangi bir sebepten dolayı aynaya bakacak adam hepsini birden görseydi iyi olmazmıydı.
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LaViTz 10 ay
Yeniliklere karşı değilim ancak su ayna işi olmamıs bence, çünkü aynalara görüntü aktaran kameralar güneş vurdugunda yada gece kör karanlıkta, nekadar dısardaki görüntüyü net aktarabilrcek bence cok zorlama olmus su haliyle
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man utd 10 ay
Samanyolu gazinosu
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Erwin-Rommel 10 ay
Kullanışlı değil. Gereksiz.
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Emre D 10 ay
Ön camı da komple ekran yapsalardı.
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serafon 10 ay
2 seneye elektrikli arabalar patlama yapacak bir anda. elektrik ve elektronik komponentlerde araba firmaları resmen sömürü yapıyorlar epeydir bu gelecek ürünlerin habercisi!
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_mp_ 10 ay
arabam şekil önümden çekil.
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kaiser_q 10 ay en beğenilen
Etkileyici fotoğrafları görmek için sizin foto galerinize katlanmak...
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ozmenakif 10 ay
Araba çok güzel, ekranlar on numara. Ama mesela ön yolcu koltuğu kafalığı sol kenarına da ekran koyulsa, şoför sağ arka çapraza bakınca o ekrandan baktığı doğrultuda dışarıyı görebilse çok iyi olur. Ben bunun eksikliğini çok hissediyorum. Sağ arka çapraza bakarken kapıların ortasındaki kalın direk ve ön yolcu koltuğu görüşe engel olduğu için bazen sıkıntı yaşatıyor. Bir de ön tamponun ucunda sola bakan bir kamera olmalı. Gerekli durumlarda tampon ucundan sol tarafı ekran vasıtasıyla görmek mümkün olmalı. Özellikle dar sokaklarda sola panelvan, kamyonet falan parkedilmişse ve/veya yol kenarında duvar falan varsa sol taraf da hiç görünmüyor. İyice arabanın burnunu yola çıkarmak gerekiyor ki birşey görülebilsin. Hele bir de dik bir rampadan çıkarak benzer koşullarda sola dönmeye çalışanın vay haline... Daha çoook ekran lazım Audi Bey
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