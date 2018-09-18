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Yeni Ford Transit, Custom ve Connect modelleri tanıtıldı

Ticari araç pazarında oldukça önemli bir pozisyona sahip olan Ford, IAA Ticari Araç Fuarı'nda tanıttığı yeni Transit modelleriyle elektriğe merhaba dedi. İşte yeni Transit, Custom ve Connect:
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Ford Transit, Custom ve Connect modelleri tanıtıldı
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Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Ticari Araç Fuarı’nın en önemli katılımcılarından biri olan Ford, markanın şimdiye kadarki en akıllı, en verimli ve en üretken Transit modellerini görücüye çıkardı. Ön yüzü yeniden elden geçirilen 2 tonluk Transit, Connect ve Custom modelleri, yeni donanımları ve teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Yeni 2 tonluk Transit 

Listenin en büyük üyesi olan 2 tonluk versiyondan başlayalım. Ford’un ticari araç pazarındaki en önemli silahlarından biri olmaya hazırlanan yeni Transit, bu sınıfta ilk kez kullanılan dizel-elektrik kombinasyonundan güç alıyor. Hafif hibrit (mHEV) olarak adlandırılan bu sistem, yeni Transit’in selefine nazaran yüzde 3 oranında daha verimli olmasını sağlıyor.

Yeni Ford Transit’in kaputunun altında 2.0 litrelik EcoBlue dizel ünitenin gelişmiş bir versiyonu karşımıza çıkıyor. 105 PS, 130 PS ve 170 PS güç çıkışlarına sahip olan ünitede artık 185 PS güç ve 415 Nm tork üreten yeni bir versiyon bulunuyor. Azami enjeksiyon basıncı 2.200 bar’a çıkarılan bu yeni motor, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun azaltılmasında önemli bir rol oynuyor. Yeni Transit’teki verimliliği arttıran güncellemeler arasında 2 tonluk versiyonda ilk kez kullanılan elektrik destekli direksiyon, çeşitli aerodinamik geliştirmeler ve yuvarlanma direnci azaltılan lastikler yer alıyor.

Yeni 2 tonluk Ford Transit, teknolojileri ve aktif güvenlik ekipmanlarıyla otomobilleri aratmıyor. FordPass Connect, SYNC3 bilgi-eğlence sistemi ve Ford MyKey gibi sistemler Transit’in teknolojini ayağını oluşturuyor. Bunlardan sonuncusu, filo yöneticilerine araçların hızını ve radyo sesini sınırlama gibi imkanlar sunuyor. Güvenlik ekipmanları arasında ise kör nokta uyarı sistemi, akıllı adaptif hız kontrolü, gelişmiş şerit takip asistanı, yaya algılama özelliğine sahip ön çarpışma asistanı, ön ve arkada yer alan geniş açılı kameralar, aktif park asistanı, park çıkış asistanı ve çapraz trafik alarmı yer alıyor.

Yüksek donanım seviyelerinde bi-xenon farlar ve yeni LED gündüz farlarıyla birlikte gelen yeni 2 tonluk Ford Transit, 2019 yılının ortalarında Avrupa’da satışa çıkacak. 2020 yılından itibaren de arkadan çekişli Transit modellerinde Ford’un 10 ileri otomatik şanzımanı tercih edilebilecek.

Transit Connect

Yeni Transit Connect, Ford’un IAA Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği araçlardan bir tanesi. Göze hitap eden yeni gövde parçaları, gümüş veya turuncu kenarlara sahip mat siyah çizgileri ve 16 inçlik alaşım jantlar, yeni Transit Connect’in tasarımında öne çıkan detaylar oluyor. Ford Power anahtarsız çalıştırma düğmesi, çift bölgeli klima kontrolü, otomatik hız sabitleyici ve dönüşe duyarlı sis farları aracın dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Yeni Transit Connect’in kalbinde 1.5 litrelik EcoBlue dizel ünite bulunuyor. Bu motorun 75 PS, 100 PS ve 120 PS güç çıkışına sahip versiyonları mevcut. Tercihini benzinli üniteden yapacak müşteriler için de 1.0 litrelik EcoBoost seçeneği sunuluyor. Bu motorda da silindir kapama teknolojisine yer veriliyor. Tüm üniteler standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla çalışıyor. Fakat 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği 100 PS ve 120 PS EcoBlue versiyonlarında devreye giriyor.

Transit Custom

Yeni Transit Custom modeli Ford’un Almanya’da tanıttığı en ilgi çekici ticari araçlardan bir tanesi. Çünkü yeni Custom’da ilk kez plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) versiyona yer veriliyor. Yalnızca elektrikli olarak 48 km menzile sahip olan hibrit sistem, 1.0 litrelik EcoBoost benzinli motoru da jeneratör, yani menzil genişletici olarak kullanıyor. Bu sayede hibrit Transit Custom’ın toplam menzili 483 kilometreye yükseliyor.

Ön tekerlere güç veren elektrik motorunu besleyen 14 kWh’lık sıvı soğutmalı lityum iyon batarya, ön tamponun sol köşesindeki girişten şarj ediliyor. Yeni Transit Custom’da EV Auto, EV Now ve EV Later olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. İlk seçenek varsayılan olarak gelirken, ikinci seçenek aracın yalnızca elektrik motorundan güç almasını sağlıyor. Son seçenekte ise sistem bataryanın o anki şarj seviyesini sürdürmeye çalışıyor.

Yeni Transit Custom’un versiyonları arasında 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor (yalnızca 185 PS) kullanan hafif hibrit sistem de bulunuyor. Bu versiyonda 2 tonluk Transit’teki tüm teknoloji ve güvenlik ekipmanları bulunuyor.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en.html Yorum Yaz
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lazloo 8 ay
10 ileri mi? TIR mı bu
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Sönmeyen Arıza Lambası. 8 ay
1.0 ecoboost jeneratör olarak çalışırken turbo açacak mı acaba

Bu arada işi sadece menzil olarak düşünmeyin. Karmaşık şanzıman sistemleri olmayacağı için uzun vadede baskı/balata/bilya vs. karmaşasından kurtarıp uzun ömür ve daha az bakım maliyeti gerekeceğini düşünüyorum. Birde son zamanlarda en son kasa transitlerin fren balatalarının çabuk bittiğini okumuştum. Rejeneratif frenleme sayesinde de balatadan ciddi bir tasarruf sağlanacaktır.
Aydınlatın hocam bizi
@msansertekin
1 Yanıt Yanıtla +1
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msansertekin 8 ay Sönmeyen Arıza Lambası.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Muhtemelen 1.0 ecoboost motor, bir veya bir kaç noktada sabit devir ve yükte çalıştırılacaktır. Araca özgü başka bir bilgim yok
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canvarol 8 ay
Plug-in hybrid Custom modeli çıkarmaları çok iyi olmuş. Şehir içi kısa mesafeler arası iş yapanlar için ideal bir araç, ciddi yakıt tasarrufu sağlar.
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rallier_61 8 ay
8 ileri otomatik neyin nesi acaba? Tork konvertorlu ise, izcivacina talibim
bir kac yerde tam otomatik diye okumustum ama piyasada 8 ileri yapan, bir zf var, bir de aisin. Psa munasebetiyle, aisin daha olasi görünüyor . Zaten zf8 yapisi itibariyle, onden cekere gelmiyor
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stalker(1979) 8 ay
Şu andaki kasaların makyajlanmış haliymiş :( Bende komple yeni kasa çıktı zannettim.
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lterlemez 8 ay
1.0L Connect'in ortalama tüketimi ne kadar acaba...
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