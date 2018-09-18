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Audi'nin ilk tam elektrikli aracı tanıtıldı: Karşınızda Audi e-tron

Alman otomobil devi Audi, merakla beklenen ilk tam elektrikli aracını tanıttı. San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikte lanse edilen Audi e-tron'un detayları ve fiyat etiketi haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi, San Francisco'da düzenlediği etkinlikte ilk tam elektrikli aracı olan e-tron SUV modelini resmen tanıttı. Alman otomobil üreticisi, e-tron'un teslimatlarına 2019'un ikinci çeyreğinde ABD'de başlayacak.
Audi e-tron, beş koltuk ve iki motora sahip bir araç. Ön ve arka akslardaki elektrik motorları kombine olarak maksimum 402 beygir güç ve 664 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca aracın standart donanım paketinde dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut.

Elektrikli SUV'un menzili 400 km

Şirket, henüz ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından test edilmemiş olmasına rağmen e-tron'un Avrupa test döngüsüne göre 400 km civarında bir menzile sahip olacağını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Nissan yakında Leaf’in daha uzun menzilli versiyonunu çıkaracak"
Audi e-tron 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede ulaşabiliyor. Bununla birlikte maksimum 200 km/s hıza çıkabileceğini belirtelim. Araçtaki 95 kWh kapasiteli bataryayı DC hızlı şarj (150 kW) istasyonlarında 30 dakika içerisinde yaklaşık %80 oranında şarj etmek mümkün olacak.

Yolculuğa Alexa eşlik ediyor

Sürücüler aracın iç mekanı iki dokunmatik ekrandan kontrol edecekler. Ayrıca aracın içinde sürücü ve yolculara Amazon'un sanal asistanı Alexa eşlik edecek. Böylece sesli komutlar aracılığıyla gündemdeki haberleri takip edebilecekleri gibi müzik dinleyebilecek, yiyecek siparişi verilebilecek veya akıllı ev özelliklerine erişim sağlayabilecekler.
Audi sanal gösterge panelinin bazı bilgilerin ön cama yansıtacağını belirtti. Otomobil üreticisi müşterilere e-tron'un yoğun trafikte ya da otoyolda hızını ve diğer araçlarla arasındaki mesafeyi ayarlamasına yardımcı olacak sürücü destek sistemleri opsiyonu da sunacak.

Yan aynalar yok kamera var

Fotoğraflardan araçta geleneksel yan aynaların olmadığını fark etmiş olmalısınız. Bunun yerine, her iki tarafta da kameralar var. Bu kameraların çektiği görüntüler ise araç içindeki ekranlara yansıtılıyor.
İlk olarak Amerika'da satışa sunulan Audi e-tron'un Premium Plus modeli 74.800 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Prestige versiyonu ise 81.800 dolar fiyatla satın alınabilecek. En üst seviye Edition One modeline sahip olmak isteyenlerin ise 86.700 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmaları gerekecek.

https://money.cnn.com/2018/09/18/autos/audi-etron-electric-suv/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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haberelectro 8 ay
Titre tesla
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Xeqona 8 ay
Menzili en az 500 km yapmaları lazım
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igetsky 8 ay
Chevy Bolt almak daha mantikli menzili ayni hem daha ucuz
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mokinto 8 ay
Bu arkadaşların 2020, bizim de 2023 hedeflerimiz doğrultusunda olacak olan 2019 model y (çeşni olur büyük adım olmaz) ama 2021 yılında büyük ihtimal model s tamamen yenilenir ve kaç kw olur bilemiyorum (pil güncellemeleri) ama 600 mil menzil ile benzer bir fiyat ile etrafı dümdüz eder. İ-pace, vw vs verimli olmak için bir o kadar yıl daha ugrasacaklar.
BMW i next te ne yapar bilemiyorum i3 geçmişi var nihayetinde ama kolay değil. Tesla bugün Samsung neyse o, yada huawei. Biz (genel kitle) hiç bir zaman ne yerli ne de yabancı EV araca önümüzdeki 10 yılda binemeyiz. Çünkü maliyetler zaten Almanlari bile zorluyor. Vw geçen açıkladı bekledigimizden daha pahalı maliyet diye.
Kısaca model 3 gerçekten çok iyi bir araba sadece fiyat performans değil. Genel anlamda.
Bu arada uzun menzil ile ilgili şunu söyleyebilirim ; kimse telefonunun yanında 10000 lik bir powerbank istemez ama hızlı şarj arkadaşlar o işte herşey. Bunu yaparken de 500,000 km de %20 batarya kaybından fazlası olmayacak. O zaman tüm alışkanlıklar değişir.
Son olarak, supercharger ile uzun yolda model s, şehir içinde de İ3 kullanan (hergün} biri olarak şarj ağı yayilirsa sorun yok herkes kullanır.
Uzun yol için garenta bir şehirden al öbür şehire bırak 390 liraya mersedes e serisi veriyor. Kirala geri ver 50 defasında kardasin.
Kişisel görüşüm, yatırım değeri yoktur :)
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Francis J. Underwood 8 ay
Range Rover Sport SVR der tek geçerim
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Noxeta 8 ay
Herşeyi çok iyi olsa ne olacak kullanamadıktan sonra
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MrFlash16 8 ay
Türkiye de çok pahalıya denk geliyor ama arabanın tasarımı gayet güzel.Tesla nin 30.000 lik modelini ancak alırız elektrikli otomobil diye.(Hatta onu bile alamayıp yerli otomobili bekleriz)
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snoppy 8 ay
400 km nedir abi ya, telefon gibi ikide bir şarj mı edicez. Geçiniz...
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WesterLandX 8 ay
hala tesla'nın gerisindeler. günümüz büyükbaş firmalarının tesla'yı yakalamasına dahaaa çooook var. her anlamda hem de.
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AO 8 ay
Valla bunda da elektrik emisyonu hilesi çıkacak diye korkmuyor değilim.
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