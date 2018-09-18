Audi'nin ilk tam elektrikli aracı tanıtıldı: Karşınızda Audi e-tron

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Audi, San Francisco'da düzenlediği etkinlikte ilk tam elektrikli aracı olan e-tron SUV modelini resmen tanıttı. Alman otomobil üreticisi, e-tron'un teslimatlarına 2019'un ikinci çeyreğinde ABD'de başlayacak.
Audi e-tron, beş koltuk ve iki motora sahip bir araç. Ön ve arka akslardaki elektrik motorları kombine olarak maksimum 402 beygir güç ve 664 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca aracın standart donanım paketinde dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut.
Elektrikli SUV'un menzili 400 km
Şirket, henüz ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından test edilmemiş olmasına rağmen e-tron'un Avrupa test döngüsüne göre 400 km civarında bir menzile sahip olacağını söyledi.Ayrıca Bkz. "Nissan yakında Leaf’in daha uzun menzilli versiyonunu çıkaracak"
Audi e-tron 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede ulaşabiliyor. Bununla birlikte maksimum 200 km/s hıza çıkabileceğini belirtelim. Araçtaki 95 kWh kapasiteli bataryayı DC hızlı şarj (150 kW) istasyonlarında 30 dakika içerisinde yaklaşık %80 oranında şarj etmek mümkün olacak.
Yolculuğa Alexa eşlik ediyor
Sürücüler aracın iç mekanı iki dokunmatik ekrandan kontrol edecekler. Ayrıca aracın içinde sürücü ve yolculara Amazon'un sanal asistanı Alexa eşlik edecek. Böylece sesli komutlar aracılığıyla gündemdeki haberleri takip edebilecekleri gibi müzik dinleyebilecek, yiyecek siparişi verilebilecek veya akıllı ev özelliklerine erişim sağlayabilecekler.
Audi sanal gösterge panelinin bazı bilgilerin ön cama yansıtacağını belirtti. Otomobil üreticisi müşterilere e-tron'un yoğun trafikte ya da otoyolda hızını ve diğer araçlarla arasındaki mesafeyi ayarlamasına yardımcı olacak sürücü destek sistemleri opsiyonu da sunacak.
Yan aynalar yok kamera var
Fotoğraflardan araçta geleneksel yan aynaların olmadığını fark etmiş olmalısınız. Bunun yerine, her iki tarafta da kameralar var. Bu kameraların çektiği görüntüler ise araç içindeki ekranlara yansıtılıyor.
İlk olarak Amerika'da satışa sunulan Audi e-tron'un Premium Plus modeli 74.800 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Prestige versiyonu ise 81.800 dolar fiyatla satın alınabilecek. En üst seviye Edition One modeline sahip olmak isteyenlerin ise 86.700 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmaları gerekecek.
https://money.cnn.com/2018/09/18/autos/audi-etron-electric-suv/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BMW i next te ne yapar bilemiyorum i3 geçmişi var nihayetinde ama kolay değil. Tesla bugün Samsung neyse o, yada huawei. Biz (genel kitle) hiç bir zaman ne yerli ne de yabancı EV araca önümüzdeki 10 yılda binemeyiz. Çünkü maliyetler zaten Almanlari bile zorluyor. Vw geçen açıkladı bekledigimizden daha pahalı maliyet diye.
Kısaca model 3 gerçekten çok iyi bir araba sadece fiyat performans değil. Genel anlamda.
Bu arada uzun menzil ile ilgili şunu söyleyebilirim ; kimse telefonunun yanında 10000 lik bir powerbank istemez ama hızlı şarj arkadaşlar o işte herşey. Bunu yaparken de 500,000 km de %20 batarya kaybından fazlası olmayacak. O zaman tüm alışkanlıklar değişir.
Son olarak, supercharger ile uzun yolda model s, şehir içinde de İ3 kullanan (hergün} biri olarak şarj ağı yayilirsa sorun yok herkes kullanır.
Uzun yol için garenta bir şehirden al öbür şehire bırak 390 liraya mersedes e serisi veriyor. Kirala geri ver 50 defasında kardasin.
Kişisel görüşüm, yatırım değeri yoktur :)