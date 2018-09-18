Audi'nin ilk tam elektrikli aracı tanıtıldı: Karşınızda Audi e-tron

Audi, San Francisco'da düzenlediği etkinlikte ilk tam elektrikli aracı olan e-tron SUV modelini resmen tanıttı. Alman otomobil üreticisi, e-tron'un teslimatlarına 2019'un ikinci çeyreğinde ABD'de başlayacak.

Audi e-tron, beş koltuk ve iki motora sahip bir araç. Ön ve arka akslardaki elektrik motorları kombine olarak maksimum 402 beygir güç ve 664 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca aracın standart donanım paketinde dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut.

Elektrikli SUV'un menzili 400 km

Şirket, henüz ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından test edilmemiş olmasına rağmen e-tron'un Avrupa test döngüsüne göre 400 km civarında bir menzile sahip olacağını söyledi.

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Audi e-tron 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede ulaşabiliyor. Bununla birlikte maksimum 200 km/s hıza çıkabileceğini belirtelim. Araçtaki 95 kWh kapasiteli bataryayı DC hızlı şarj (150 kW) istasyonlarında 30 dakika içerisinde yaklaşık %80 oranında şarj etmek mümkün olacak.

Yolculuğa Alexa eşlik ediyor

Sürücüler aracın iç mekanı iki dokunmatik ekrandan kontrol edecekler. Ayrıca aracın içinde sürücü ve yolculara Amazon'un sanal asistanı Alexa eşlik edecek. Böylece sesli komutlar aracılığıyla gündemdeki haberleri takip edebilecekleri gibi müzik dinleyebilecek, yiyecek siparişi verilebilecek veya akıllı ev özelliklerine erişim sağlayabilecekler.

Audi sanal gösterge panelinin bazı bilgilerin ön cama yansıtacağını belirtti. Otomobil üreticisi müşterilere e-tron'un yoğun trafikte ya da otoyolda hızını ve diğer araçlarla arasındaki mesafeyi ayarlamasına yardımcı olacak sürücü destek sistemleri opsiyonu da sunacak.

Yan aynalar yok kamera var

Fotoğraflardan araçta geleneksel yan aynaların olmadığını fark etmiş olmalısınız. Bunun yerine, her iki tarafta da kameralar var. Bu kameraların çektiği görüntüler ise araç içindeki ekranlara yansıtılıyor.

İlk olarak Amerika'da satışa sunulan Audi e-tron'un Premium Plus modeli 74.800 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Prestige versiyonu ise 81.800 dolar fiyatla satın alınabilecek. En üst seviye Edition One modeline sahip olmak isteyenlerin ise 86.700 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmaları gerekecek.

https://money.cnn.com/2018/09/18/autos/audi-etron-electric-suv/index.html