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Yeni HPV aşısıyla koruma %93’e yükseldi

Yeni geliştirilen HPV aşısı ile virüsün daha fazla türüne karşı bağışıklık sağlanacak. Yakın zamanda aşı programlardaki yerini alması beklenen aşının detayları haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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HPV çoğu kişi tarafından bir kanser kadar ya da diyabet kadar bilinmese de dünyada her yıl 270 000 kadın HPV kaynaklı serviks kanserinden hayatını kaybediyor. Hatta raporlara göre kimi ülkelerde meme kanserinden sonra rastlanan 2. kanser olarak listeleniyor.
Aşı ile en az 8 yıl bağışıklık sağlanabiliyor lakin burada önemli bir detay olarak uygulamanın 15 yaşından önce yapılması gerektiğini hatırlatalım, zira aşı bu yaştan önce yapılırsa daha güçlü bir immün yanıt sağlayabiliyor. Bununla birlikte her ne kadar HPV konusu açıldığında erkeklere fazla değinilmese de erkeklerde de genital bölgede virüs kaynaklı kanser gelişimi görülebiliyor.

%93'lük koruma sağlayacak

Avustralya’daki Royal Kadın Hastanesi araştırmacıları da bu gidişe bir dur demek için harekete geçmişler. Her ne kadar hali hazırdaki aşılar virüsün 200’e yakın çeşidinden vakaların yaklaşık %75’inde görülen HPV 16 ve HPV 18’e karşı bağışıklık sağlasa da geri kalan kısma karşı koruma sağlanamamakta. Bu sebeple uzmanlar listeye HPV 31, 33, 45, 52, ve 58 türlerini de ekleyerek aşının koruyuculuğunu %93 gibi oldukça güzel bir seviyeye çekmeyi başarmışlar.

En erken 2018'de

Bu sayede bir çok kadının hayatının kurtulması beklenirken araştırmacılar Gardasil 9 adı verilen aşıyı Avustralya’nın ulusal HPV aşı programına dahil etmek için çalışmalara başlamışlar bile. Üstelik en erken 2018 gibi aşının ilk hastasına uygulanacağı tahmin ediliyor. Son olarak, halen daha %7’lik kesime karşı bağışıklık sağlanamasa da gelişme virüsten korunmada önemli bir adım olarak kabul ediliyor.
http://newatlas.com/cervical-cancer-vaccine/50866/ Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl
Demek ki Amerika'daki çocuklar ileride aktif seks hayatına başlıyorlar.
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oray 2 yıl
aktif seks hayati olan herkesin yaptirmasi gereken bir asi, amerikada 12 yasindan once tum cocuklara yapiliyor.

unutmayin kondom bu viruse karsi koruma saglamiyor!
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deoks 2 yıl
Ama bu aşılar otizm yapiyürmüş yaa.
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