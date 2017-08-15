Yeni HPV aşısıyla koruma %93’e yükseldi

HPV çoğu kişi tarafından bir kanser kadar ya da diyabet kadar bilinmese de dünyada her yıl 270 000 kadın HPV kaynaklı serviks kanserinden hayatını kaybediyor. Hatta raporlara göre kimi ülkelerde meme kanserinden sonra rastlanan 2. kanser olarak listeleniyor.
Avustralya’daki Royal Kadın Hastanesi araştırmacıları da bu gidişe bir dur demek için harekete geçmişler. Her ne kadar hali hazırdaki aşılar virüsün 200’e yakın çeşidinden vakaların yaklaşık %75’inde görülen HPV 16 ve HPV 18’e karşı bağışıklık sağlasa da geri kalan kısma karşı koruma sağlanamamakta. Bu sebeple uzmanlar listeye HPV 31, 33, 45, 52, ve 58 türlerini de ekleyerek aşının koruyuculuğunu %93 gibi oldukça güzel bir seviyeye çekmeyi başarmışlar.
%93'lük koruma sağlayacak
Bu sayede bir çok kadının hayatının kurtulması beklenirken araştırmacılar Gardasil 9 adı verilen aşıyı Avustralya’nın ulusal HPV aşı programına dahil etmek için çalışmalara başlamışlar bile. Üstelik en erken 2018 gibi aşının ilk hastasına uygulanacağı tahmin ediliyor. Son olarak, halen daha %7’lik kesime karşı bağışıklık sağlanamasa da gelişme virüsten korunmada önemli bir adım olarak kabul ediliyor.
En erken 2018'de
http://newatlas.com/cervical-cancer-vaccine/50866/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
unutmayin kondom bu viruse karsi koruma saglamiyor!