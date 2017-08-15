Yeni HPV aşısıyla koruma %93’e yükseldi

HPV çoğu kişi tarafından bir kanser kadar ya da diyabet kadar bilinmese de dünyada her yıl 270 000 kadın HPV kaynaklı serviks kanserinden hayatını kaybediyor. Hatta raporlara göre kimi ülkelerde meme kanserinden sonra rastlanan 2. kanser olarak listeleniyor.

%93'lük koruma sağlayacak

En erken 2018'de

http://newatlas.com/cervical-cancer-vaccine/50866/

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Aşı ile en azbağışıklık sağlanabiliyor lakin burada önemli bir detay olarak uygulamanınyapılması gerektiğini hatırlatalım, zira aşı bu yaştan önce yapılırsa dahasağlayabiliyor. Bununla birlikte her ne kadarkonusu açıldığında erkeklere fazla değinilmese dedevirüs kaynaklıgelişimi görülebiliyor.araştırmacıları da bu gidişe bir dur demek için harekete geçmişler. Her ne kadar hali hazırdaki aşılar virüsünvakaların yaklaşıkgörülenkarşı bağışıklık sağlasa da geri kalan kısma karşısağlanamamakta. Bu sebeple uzmanlar listeyetürlerini de ekleyerek aşının koruyuculuğunugibi oldukçaçekmeyi başarmışlar.Bu sayede bir çok kadının hayatının kurtulması beklenirken araştırmacılaradı verilen aşıyıulusalaşı programına dahil etmek için çalışmalara başlamışlar bile. Üstelik en erkengibi aşının ilk hastasına uygulanacağı tahmin ediliyor. Son olarak, halen dahakesime karşı bağışıklık sağlanamasa da gelişme virüsten korunmadabir adım olarak kabul ediliyor.