Kanser tedavisinde yeni yöntem: Kanser hücreleri normal hücrelere dönüştürüldü

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Tam Boyutta Gör Kanser tedavisi konusunda devrim niteliğinde bir gelişme, Güney Koreli bilim insanları tarafından duyuruldu. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) araştırmacılar, kolon kanseri hücrelerini genetik bir müdahale ile sağlıklı hücrelere dönüştürmeyi başardı. Bu yeni yaklaşım, kanserle mücadelede ezberleri bozabilecek bir potansiyele sahip.

Mevcut tedavi yöntemlerinin ötesinde

Günümüzdeki kanser tedavilerinin çoğu, kanserli hücreleri öldürmeye odaklanıyor. Ancak bu yöntemler sıklıkla sağlıklı hücrelerin ve dokuların da zarar görmesine neden oluyor. Tedavi başarılı olduğunda kanser kontrol altına alınsa da yan etkiler hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

KAIST ekibinin geliştirdiği yeni yöntem ise farklı bir yol izliyor. Araştırmacılar, kanser hücrelerini öldürmek yerine, bu hücrelerin sağlıklı hücrelere dönüşmesini sağlayan genetik bir mekanizma keşfetti. Bu süreçte, herhangi bir hücresel materyal kaybı yaşanmadan kanser tehdidi ortadan kaldırılıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, sağlıklı hücrelerin gelişim sürecini modelleyen dijital bir sistem üzerinde çalıştı. Bu süreçte, bağırsak duvarını kaplayan hücrelerin farklılaşmasında rol oynayan “ana düzenleyici” molekülleri tespit ettiler. MYB, HDAC2 ve FOXA2 adlı bu moleküller baskılandığında, kolon kanseri hücreleri sağlıklı bir duruma geri döndü.

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Deneyler, dijital modellemeler, moleküler deneyler ve fareler üzerinde yapılan testlerle doğrulandı. KAIST Profesörü Kwang-Hyun Cho, bu buluşu şöyle yorumladı: “Kanser hücrelerinin tekrar normal hücrelere dönüştürülebilmesi şaşırtıcı bir olgu. Bu çalışma, bu tür bir geri dönüşün sistematik olarak indüklenebileceğini kanıtlıyor.”

Araştırmacılar, bu yöntemi sadece kolon kanseri hücreleriyle değil, aynı zamanda fare beynindeki hipokampus bölgesinde yer alan hücrelerle de test etti. Beyin kanserinin ilerlemesini durdurmak için de potansiyel taşıyan bu yöntemin, diğer kanser türlerinde nasıl uygulanabileceği de araştırılıyor. Bu teknolojinin, diğer organlardaki kanser hücrelerini de normale döndürebilecek şekilde geliştirilmesi, kanser tedavisinde kökten bir değişim yaratabilir.

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Kanser hücrelerini tekrar normal hücrelere dönüştüren tedavi